Классика с сюрпризом: необычные особенности Camaro SS 1969 года – что скрывает кузов и мотор

Редкий Chevrolet Camaro SS 1969 найден после долгого хранения с загадочными деталями

В США обнаружили Chevrolet Camaro SS 1969 года, простоявший десятилетия в гараже. Автомобиль сохранился почти полностью, но вызывает вопросы необычной окраской и мотором. Эксперты не могут однозначно определить его оригинальность. История машины окутана тайнами, которые ждут своего раскрытия.

В мире классических автомобилей находки после долгих лет забвения всегда вызывают особый интерес. Недавно в США был обнаружен Chevrolet Camaro SS 1969 года, который провел в гараже не один десяток лет. Несмотря на столь длительное хранение, автомобиль сохранился удивительно хорошо и практически не пострадал от коррозии, что для подобных случаев большая редкость.

Машину нашли энтузиасты, которые изначально приехали за другим авто, но не смогли пройти мимо этого экземпляра. Camaro оказался почти полностью комплектным, что делает его отличной основой для реставрации. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что у этой машины есть несколько загадочных особенностей, которые пока не удается объяснить.

Первое, что бросается в глаза, — это необычная окраска кузова. Сейчас автомобиль покрыт грунтовкой, но под ней видны следы розового цвета. Такой оттенок не входил в стандартную палитру Chevrolet 1969 года, хотя известно, что как минимум один Camaro был заказан в розовом цвете по специальному запросу. Скорее всего, это результат доработки владельца, который решил выделить свой автомобиль. Кроме того, на передней части кузова заметны остатки металлического синего — этот цвет действительно предлагался для Camaro в тот год, и, возможно, именно он был заводским.

Не меньше вопросов вызывает и силовой агрегат. По маркировке на крышках клапанов можно предположить, что под капотом установлен 6,5-литровый V8 объемом 396 кубических дюймов. В 1969 году для Camaro предлагалось три варианта такого двигателя: L35 на 325 л.с., L34 на 350 л.с. и редкий L78, выдававший 375 л.с. Последний особенно ценится коллекционерами, ведь таких моторов было выпущено менее 5000 штук. Однако пока не ясно, соответствует ли этот двигатель оригинальной комплектации автомобиля или был установлен позже.

Салон машины сохранился не полностью: отсутствует обшивка двери со стороны пассажира, руль и рычаг переключения передач. Ковролин пришел в негодность, а в салоне ощущается стойкий неприятный запах. Тем не менее, полы выглядят крепкими, что значительно облегчает будущую реставрацию. Кузов также не вызывает серьезных опасений, за исключением некоторых участков с шпатлевкой.

Пока неизвестно, планирует ли новый владелец восстанавливать автомобиль в точном соответствии с заводскими спецификациями или выберет иной путь. Ясно одно: после долгих лет забвения этот Camaro наконец-то получит шанс вернуться на дороги. Такие находки всегда вызывают восторг у поклонников классики, ведь каждая из них — это отдельная история, полная загадок и неожиданных открытий.