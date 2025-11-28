Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 10:14

Редкий Chevrolet Caprice 1969 года с доработками снова ищет нового владельца

Владелец продает уникальный Caprice ради другого проекта – шанс для коллекционеров

Chevrolet Caprice 1969 года вновь выставлен на продажу. Владелец приобрел его четыре года назад и вложил силы в обновление. Теперь автомобиль ищет нового хозяина. Причина продажи – желание реализовать другой проект. Подробности о судьбе машины читайте далее.

В 2021 году на вторичном рынке появился Chevrolet Caprice 1969 года выпуска, который сразу привлек внимание ценителей классики. Новый владелец не стал ограничиваться стандартным состоянием автомобиля и решил вдохнуть в него новую жизнь, проведя ряд доработок. Теперь, спустя четыре года, этот автомобиль снова ищет нового хозяина, ведь нынешний владелец решил сосредоточиться на другом проекте.

Chevrolet Caprice конца 60-х годов считается одной из самых узнаваемых моделей американского автопрома. Машина сочетает в себе элегантность и мощь, а ее внешний вид до сих пор вызывает восхищение у поклонников ретро-автомобилей. За время владения нынешний собственник не только поддерживал автомобиль в отличном состоянии, но и внес несколько улучшений, которые сделали Caprice еще более привлекательным для коллекционеров.

По информации autoevolution, владелец решил расстаться с автомобилем не из-за технических проблем, а исключительно из-за необходимости финансировать новый проект. Это открывает отличную возможность для тех, кто давно мечтал о подобной машине. Caprice 1969 года выпуска редко появляется на рынке, особенно в таком состоянии и с подобным уровнем доработок.

Потенциальные покупатели могут рассчитывать на честную сделку: владелец открыт к предложениям и готов рассмотреть интересные варианты. Если вы давно искали классический американский автомобиль с историей и индивидуальностью, этот Caprice может стать достойным пополнением вашей коллекции. Не упустите шанс стать частью истории легендарной модели, которая уже пережила не одну эпоху и готова радовать нового владельца.

Упомянутые модели: Chevrolet Caprice
Упомянутые марки: Chevrolet
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
