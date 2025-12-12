Уникальный «Корвет» из первых партий выставлен на аукцион – сколько за него дадут?

12 декабря 2025, 09:17
Редкий Chevrolet Corvette 1957 года с инжекторным V8 нашли после десятилетий простоя
В США обнаружили редкий Chevrolet Corvette 1957 года с инжекторным V8. Машина десятилетиями стояла в гараже и теперь выставлена на торги. Экземпляр нуждается в реставрации, но уже привлек внимание коллекционеров. Цена на аукционе растет, интрига сохраняется.
В штате Огайо, спустя годы простоя, обнаружили уникальный Chevrolet Corvette 1957 года выпуска. Этот автомобиль относится к редкой серии с инжекторным двигателем V8 объемом 4,6 литра, который в свое время выпускался тиражом чуть более тысячи экземпляров. Сейчас раритетный родстер выставлен на аукцион, где за него просят более 28 тысяч долларов, хотя резервная цена пока не достигнута.
История модели Corvette началась в 1953 году, когда Chevrolet представил первый американский спорткар. Однако из-за низких продаж и проблем с качеством проект едва не провалился уже в этом году. Ситуация изменилась в 1955 году, когда автомобиль получил опциональный двигатель V8, что заметно привлекло внимание покупателей. В 1957 году Corvette впервые преодолел отметку в 5 тысяч проданных машин в год, всего с 1953 по 1956 годы было реализовано чуть более 8 тысяч экземпляров.
В 1957 году для моделей стали использоваться обозначения: впервые появилось обозначение двигателя 283 кубических дюймов (4,6 литра) и система впрыска топлива. Инжекторная версия, получившая прозвище «фьюли», стала одной из самых продвинутых модификаций того времени. За дополнительную плату в 484 доллара, составляющую примерно 15% от стоимости авто, покупатели получали передовые технологии и впечатляющую динамику. Всего таких машин собрали чуть больше тысячи.
Найденный Corvette долгое время хранился в разобранном виде. По словам продавца, владелец начал реставрацию, но не смог завершить ее из-за смерти несколько лет назад. Оригинальный двигатель с совпадающими номерами был изготовлен еще 30 лет назад, но так и не установлен обратно – он стоит отдельно на стенде. Сейчас под капотом находится другой V8, что может говорить о том, что автомобиль продолжал ездить, пока шла работа над родным мотором.
Состояние машины оставляет желать лучшего: кузов с выцветшей белой краской, салон требует серьезного ремонта, некоторые детали утрачены. Однако этот Корвет интересен не только редким мотором. Он оснащен четырехступенчатой механикой – таких было выпущено всего 664 штуки. Дополнительные опции, такие как AM-радио и жесткая съемная крыша, делают автомобиль еще более престижным. В белом цвете Polo White с бежевым интерьером и верхом было собрано всего 1273 машины.
Для сравнения: полностью восстановленные Corvette 1957 года выпуска обычно уходят за 100 тысяч долларов, инжекторная версия может стоить и более 150 тысяч. Самый дорогой «фьюли» с редким пакетом Airbox и усиленными тормозами был продан в январе 2025 года за рекордные 715 тысяч долларов. Предыдущий рекорд организатора первого собранного Corvette 1957 года – его купили за 605 тысяч в 2016-м. Еще один экземпляр с подобными опциями ушел за 522,5 тысячи в 2018 году.
Сколько заплатят за этот уникальный «корвет» – вопрос открытый. Но даже в нынешнем виде он представляет огромную ценность для коллекционеров и поклонников американской классики. Возможно, после реставрации этот автомобиль тоже станет звездой аукционов и установит новый ценовой рекорд.
