Один владелец с 2002 года и уникальные доработки — чем удивил этот Corvette C5 на аукционе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 17:33

Редкий Chevrolet Corvette C5 2000 года с одним владельцем ушел с молотка за 14 700 долларов

Редкий Chevrolet Corvette C5 2000 года с одним владельцем ушел с молотка за 14 700 долларов

Один владелец с 2002 года и уникальные доработки — чем удивил этот Corvette C5 на аукционе

Редкий Chevrolet Corvette C5 2000 года с одним владельцем ушел с молотка за 14 700 долларов

На онлайн-аукционе был продан Chevrolet Corvette C5 2000 года с пробегом 51 600 миль и чистой историей владения. Автомобиль выделяется заводским LS1 V8, рядом доработок и редкой комплектацией. Почему такие машины становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.

На онлайн-аукционе был продан Chevrolet Corvette C5 2000 года с пробегом 51 600 миль и чистой историей владения. Автомобиль выделяется заводским LS1 V8, рядом доработок и редкой комплектацией. Почему такие машины становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.

В мире современных автомобилей, где технологии и дизайн меняются с невероятной скоростью, интерес к классическим моделям только растет. Это особенно заметно на примере Chevrolet Corvette C5, который недавно стал героем онлайн-аукциона. Такой лот — редкость: автомобиль 2000 года выпуска, который с 2002 года находился в одних руках, был продан за 14 700 долларов. Это предложение оказалось в разы доступнее, чем новые Corvette, и вызвало немалый ажиотаж среди поклонников марки.

Главная достопримечательность этого экземпляра — оригинальный атмосферный двигатель LS1 V8 объемом 5,7 литра, работающий в паре с четырехступенчатым «автоматом» и задним приводом. На момент выхода модель выдавала 345 л.с. и 475 Нм крутящего момента, что даже сегодня выглядит весьма достойно. Corvette пятого поколения выпускался на заводе в Кентукки с 1996 по 2004 год и предлагался в нескольких кузовах, но именно купе с классической компоновкой и узнаваемым силуэтом ценится особенно высоко.

Экземпляр, ушедший с молотка, окрашен в ярко-красный цвет Torch Red и имеет черный салон. Среди заводских опций — съемная крыша, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, аудиосистема Bose, а также фирменные выдвижные фары и разноразмерные диски: 17 дюймов спереди и 18 сзади. Владелец не обошелся без доработок: в салоне появились сабвуфер JBL, шестидисковый CD-чейнджер, черная надпись «Corvette», электрохромное зеркало заднего вида и новый воздушный фильтр. Все это добавило индивидуальности, но не нарушило оригинальный стиль машины.

Состояние автомобиля соответствует возрасту: отмечаются потертости на сиденьях и элементах интерьера, ржавчина на некоторых деталях, сколы и трещины на капоте, а также следы эксплуатации на порогах. Шины с датой выпуска 2003 года, что говорит о бережном отношении к машине. В 2023 году Corvette получил повреждение левой задней стойки, однако серьезных последствий для конструкции не зафиксировано. На одометре — 51 600 миль, в комплекте идут два ключа, два брелока (один из них не работает) и коллекционная модель Corvette.

Автомобиль зарегистрирован в штате Вашингтон и находится в Редмонде. За последние годы были проведены необходимые работы: в начале года заменили жгут проводов, а также аккумулятор. Продавец проявил интерес к владельцу, который приобрел машину в 2002 году и проехал на ней около 35 000 миль. Такой лот — находка для ценителей честной истории и оригинального состояния.

Интересно, что спрос на подобные автомобили стабильно растет, особенно на фоне подорожания новых спорткаров и усложнения их конструкции. Аналогичные закономерности можно наблюдать и на других аукционах: например, недавно на торгах появился почти новый BMW Z4 M40i с небольшим пробегом и богатым оснащением, который также вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Это подтверждает тенденцию: интерес к «честным» автомобилям с прозрачной историей только усиливается, подробнее можно узнать в материале о редком родстере BMW Z4 M40i на аукционе

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Новосибирск Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться