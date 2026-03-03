Один владелец с 2002 года и уникальные доработки — чем удивил этот Corvette C5 на аукционе

Редкий Chevrolet Corvette C5 2000 года с одним владельцем ушел с молотка за 14 700 долларов

На онлайн-аукционе был продан Chevrolet Corvette C5 2000 года с пробегом 51 600 миль и чистой историей владения. Автомобиль выделяется заводским LS1 V8, рядом доработок и редкой комплектацией. Почему такие машины становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.

В мире современных автомобилей, где технологии и дизайн меняются с невероятной скоростью, интерес к классическим моделям только растет. Это особенно заметно на примере Chevrolet Corvette C5, который недавно стал героем онлайн-аукциона. Такой лот — редкость: автомобиль 2000 года выпуска, который с 2002 года находился в одних руках, был продан за 14 700 долларов. Это предложение оказалось в разы доступнее, чем новые Corvette, и вызвало немалый ажиотаж среди поклонников марки.

Главная достопримечательность этого экземпляра — оригинальный атмосферный двигатель LS1 V8 объемом 5,7 литра, работающий в паре с четырехступенчатым «автоматом» и задним приводом. На момент выхода модель выдавала 345 л.с. и 475 Нм крутящего момента, что даже сегодня выглядит весьма достойно. Corvette пятого поколения выпускался на заводе в Кентукки с 1996 по 2004 год и предлагался в нескольких кузовах, но именно купе с классической компоновкой и узнаваемым силуэтом ценится особенно высоко.

Экземпляр, ушедший с молотка, окрашен в ярко-красный цвет Torch Red и имеет черный салон. Среди заводских опций — съемная крыша, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, аудиосистема Bose, а также фирменные выдвижные фары и разноразмерные диски: 17 дюймов спереди и 18 сзади. Владелец не обошелся без доработок: в салоне появились сабвуфер JBL, шестидисковый CD-чейнджер, черная надпись «Corvette», электрохромное зеркало заднего вида и новый воздушный фильтр. Все это добавило индивидуальности, но не нарушило оригинальный стиль машины.

Состояние автомобиля соответствует возрасту: отмечаются потертости на сиденьях и элементах интерьера, ржавчина на некоторых деталях, сколы и трещины на капоте, а также следы эксплуатации на порогах. Шины с датой выпуска 2003 года, что говорит о бережном отношении к машине. В 2023 году Corvette получил повреждение левой задней стойки, однако серьезных последствий для конструкции не зафиксировано. На одометре — 51 600 миль, в комплекте идут два ключа, два брелока (один из них не работает) и коллекционная модель Corvette.

Автомобиль зарегистрирован в штате Вашингтон и находится в Редмонде. За последние годы были проведены необходимые работы: в начале года заменили жгут проводов, а также аккумулятор. Продавец проявил интерес к владельцу, который приобрел машину в 2002 году и проехал на ней около 35 000 миль. Такой лот — находка для ценителей честной истории и оригинального состояния.

Интересно, что спрос на подобные автомобили стабильно растет, особенно на фоне подорожания новых спорткаров и усложнения их конструкции. Аналогичные закономерности можно наблюдать и на других аукционах: например, недавно на торгах появился почти новый BMW Z4 M40i с небольшим пробегом и богатым оснащением, который также вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Это подтверждает тенденцию: интерес к «честным» автомобилям с прозрачной историей только усиливается, подробнее можно узнать в материале о редком родстере BMW Z4 M40i на аукционе .