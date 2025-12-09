Схватка двух легенд: Corvette Stingray R против Challenger Scat Pack – кто оказался быстрее?

9 декабря 2025, 20:47
Редкий Chevrolet Corvette Stingray R неожиданно уступил Dodge Challenger на драг-рейсе в Лас-Вегасе
На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.
На легендарной трассе The Strip в Лас-Вегасе сошлись в заезде два воплощения американской мощности — редкий, современный Chevrolet Corvette Stingray R и классический, агрессивный Dodge Challenger Scat Pack. Corvette, украшенный гоночными наклейками, олицетворял высокие технологии с двигателем позади водителя, в то время как рёв атмосферного V8 и фиолетовый кузов Challenger говорили о чистой, традиционной силе.
Заезд начался с уверенного рывка Corvette, который мгновенно вырвался вперёд. Однако ближе к финишу ситуация изменилась: мощный Challenger начал стремительно сокращать отставание и в итоге одержал победу. Результаты оказались поразительными: Challenger преодолел четверть мили за 13,23 секунды, тогда как Corvette показал лишь 15,06 секунды с финишной скоростью меньше 80 миль в час. Этот результат выглядит аномалией, ведь ранее такой Corvette легко укладывался в 12 секунд.
Исход гонки оставил больше вопросов, чем ответов. Что случилось с явным фаворитом — ошибка пилота или скрытая техническая неполадка? Однозначного объяснения нет, но заезд лишний раз доказал, что в дрэг-рейсинге даже самый совершенный автомобиль не застрахован от неожиданного поражения, а гонка никогда не бывает предсказуемой до самого финиша.
Похожие материалы Шевроле, Додж
-
09.12.2025, 17:24
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 17:42
Владелец Corvette Stingray 2021 не согласился на 50 тысяч долларов за авто с пробегом
Владелец Chevrolet Corvette Stingray 2021 года с пробегом почти 29 тысяч миль отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. Он уверен, что его машина стоит дороже, несмотря на износ и потерю стоимости. Что влияет на цену таких автомобилей и почему продавец не готов уступить – разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
06.12.2025, 18:39
В Нью-Йорке продан Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с наценкой в 64 тысячи долларов
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с эксклюзивной комплектацией был продан на аукционе в США. Итоговая цена оказалась значительно выше рекомендованной. Покупатель заплатил почти 285 тысяч долларов. Почему спрос на такие авто только растет – подробности в материале.Читать далее
-
05.12.2025, 21:05
Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион
На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 09:59
Редкий Dodge Challenger SE R/T 1970 года с загадочной историей выставлен на продажу
На аукционе появился Dodge Challenger SE R/T 1970 года с необычной судьбой. Это не легендарный Hemi, но автомобиль сохранился в отличном состоянии. Под капотом мощный мотор, а кузов практически не тронут временем. Почему его история вызывает вопросы – читайте далее.Читать далее
-
05.12.2025, 07:09
Как уличная гонщица на Dodge Challenger T/A 1970 обошла всех соперников
Dodge Challenger T/A 1970 года создавался для побед на треке, но судьба распорядилась иначе. Машина не принесла успеха в гонках, зато стала легендой улиц. Как уличная гонщица на синем Challenger T/A смогла обойти всех соперников? Узнайте подробности необычной истории культового маслкара.Читать далее
-
04.12.2025, 16:13
Dodge Challenger против Nissan GT-R и других: драг-гонки с неожиданными результатами
Серия драг-гонок между Dodge Challenger и импортными спорткарами удивила зрителей. Результаты оказались не такими предсказуемыми, как ожидали фанаты. Некоторые заезды завершились курьезно, а победы достались не тем, на кого ставили. Узнайте, кто оказался быстрее на трассе.Читать далее
-
02.12.2025, 09:52
Зачем Corvette нужен торсионный тоннель и почему это важно для динамики
Торсионный тоннель в Corvette не просто соединяет двигатель и колеса. Эта деталь влияет на управляемость и жесткость кузова. Почему инженеры выбрали именно такое решение? Чем отличается новая компоновка C8? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
