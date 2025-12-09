Схватка двух легенд: Corvette Stingray R против Challenger Scat Pack – кто оказался быстрее?

Редкий Chevrolet Corvette Stingray R неожиданно уступил Dodge Challenger на драг-рейсе в Лас-Вегасе

На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.

На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.

На легендарной трассе The Strip в Лас-Вегасе сошлись в заезде два воплощения американской мощности — редкий, современный Chevrolet Corvette Stingray R и классический, агрессивный Dodge Challenger Scat Pack. Corvette, украшенный гоночными наклейками, олицетворял высокие технологии с двигателем позади водителя, в то время как рёв атмосферного V8 и фиолетовый кузов Challenger говорили о чистой, традиционной силе.

Заезд начался с уверенного рывка Corvette, который мгновенно вырвался вперёд. Однако ближе к финишу ситуация изменилась: мощный Challenger начал стремительно сокращать отставание и в итоге одержал победу. Результаты оказались поразительными: Challenger преодолел четверть мили за 13,23 секунды, тогда как Corvette показал лишь 15,06 секунды с финишной скоростью меньше 80 миль в час. Этот результат выглядит аномалией, ведь ранее такой Corvette легко укладывался в 12 секунд.

Исход гонки оставил больше вопросов, чем ответов. Что случилось с явным фаворитом — ошибка пилота или скрытая техническая неполадка? Однозначного объяснения нет, но заезд лишний раз доказал, что в дрэг-рейсинге даже самый совершенный автомобиль не застрахован от неожиданного поражения, а гонка никогда не бывает предсказуемой до самого финиша.