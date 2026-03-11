Аукцион в США: суперкар с опциями на $58 000 и минимальным пробегом — почему цена оказалась ниже MSRP

Редкий Chevrolet Corvette Z06 2025 года с пробегом 4 000 км ушел с аукциона на $55 000 дешевле рынка

На аукционе в Оклахоме продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом. Машина с опциями на $58 000 ушла на $55 000 дешевле рекомендованной цены. Почему такие сделки становятся возможными именно сейчас - разбираемся в деталях.

На аукционе в Оклахоме продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом. Машина с опциями на $58 000 ушла на $55 000 дешевле рекомендованной цены. Почему такие сделки становятся возможными именно сейчас - разбираемся в деталях.

Сделки на рынке автомобилей в США продолжают удивлять даже опытных экспертов. Недавно на одном из аукционов в Оклахоме был продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года выпуска в топовой комплектации 3LZ с пакетом Z07.

Автомобиль выделяется не только ярким цветом Competition Yellow Tintcoat и кожаным салоном Jet Black, но и впечатляющим списком опций на сумму $58 000. Однако главная интрига кроется в итоговой стоимости сделки: всего $131 000 при рекомендованной производителем цене в $186 000. Разница в $55 000 для техники такого класса — событие, которое сложно не заметить.

В условиях, когда новые суперкары часто продаются с наценкой, а спрос на эксклюзивные версии остается высоким, подобная скидка выглядит почти невероятной. Особенно если учесть, что пробег автомобиля составляет всего 4 000 километров — фактически, это почти новый автомобиль. Как отмечают специалисты, подобные предложения на рынке появляются редко и обычно быстро исчезают.

Модель оснащена атмосферным двигателем V8, выдающим более 670 л.с., и считается одной из самых технологичных и желанных среди поклонников марки. Пакет Z07 включает карбоновые элементы, улучшенную аэродинамику и спортивные тормоза, что делает автомобиль максимально приближенным к трековой версии. Внутри — премиальная отделка, цифровая панель приборов и расширенный набор электронных ассистентов.

По мнению аналитиков, на рынке США сейчас наблюдается коррекция цен на спортивные автомобили, особенно на фоне роста предложений и снижения ажиотажа вокруг новых моделей. Владельцы, купившие машины по завышенным ценам в период дефицита, теперь вынуждены мириться с потерями при перепродаже. Кроме того, на стоимость влияет специфика аукционных торгов: здесь часто выигрывают те, кто готов быстро принять решение и не боится нестандартных комплектаций.

Еще один фактор — насыщение рынка подержанными суперкарами. Многие покупатели, приобретавшие такие автомобили в качестве инвестиций, теперь спешат избавиться от них, опасаясь дальнейшего падения цен. В результате на аукционах всё чаще появляются уникальные экземпляры по ценам, которые еще год назад казались невозможными.

Как пишет Autoevolution, этот случай с Chevrolet Corvette Z06 3LZ 2025 года — яркий пример того, как быстро меняется ситуация на автомобильном рынке. Для тех, кто давно мечтает о хорошей машине, сейчас открываются новые возможности. Однако эксперты советуют внимательно изучить историю автомобиля и не забывать о потенциальных рисках, связанных с аукционными покупками.