Аукцион в США: суперкар с опциями на $58 000 и минимальным пробегом — почему цена оказалась ниже MSRP

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 21:12

Редкий Chevrolet Corvette Z06 2025 года с пробегом 4 000 км ушел с аукциона на $55 000 дешевле рынка

Редкий Chevrolet Corvette Z06 2025 года с пробегом 4 000 км ушел с аукциона на $55 000 дешевле рынка

Аукцион в США: суперкар с опциями на $58 000 и минимальным пробегом — почему цена оказалась ниже MSRP

Редкий Chevrolet Corvette Z06 2025 года с пробегом 4 000 км ушел с аукциона на $55 000 дешевле рынка

На аукционе в Оклахоме продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом. Машина с опциями на $58 000 ушла на $55 000 дешевле рекомендованной цены. Почему такие сделки становятся возможными именно сейчас - разбираемся в деталях.

На аукционе в Оклахоме продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом. Машина с опциями на $58 000 ушла на $55 000 дешевле рекомендованной цены. Почему такие сделки становятся возможными именно сейчас - разбираемся в деталях.

Сделки на рынке автомобилей в США продолжают удивлять даже опытных экспертов. Недавно на одном из аукционов в Оклахоме был продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года выпуска в топовой комплектации 3LZ с пакетом Z07.

Автомобиль выделяется не только ярким цветом Competition Yellow Tintcoat и кожаным салоном Jet Black, но и впечатляющим списком опций на сумму $58 000. Однако главная интрига кроется в итоговой стоимости сделки: всего $131 000 при рекомендованной производителем цене в $186 000. Разница в $55 000 для техники такого класса — событие, которое сложно не заметить.

В условиях, когда новые суперкары часто продаются с наценкой, а спрос на эксклюзивные версии остается высоким, подобная скидка выглядит почти невероятной. Особенно если учесть, что пробег автомобиля составляет всего 4 000 километров — фактически, это почти новый автомобиль. Как отмечают специалисты, подобные предложения на рынке появляются редко и обычно быстро исчезают.

Модель оснащена атмосферным двигателем V8, выдающим более 670 л.с., и считается одной из самых технологичных и желанных среди поклонников марки. Пакет Z07 включает карбоновые элементы, улучшенную аэродинамику и спортивные тормоза, что делает автомобиль максимально приближенным к трековой версии. Внутри — премиальная отделка, цифровая панель приборов и расширенный набор электронных ассистентов.

По мнению аналитиков, на рынке США сейчас наблюдается коррекция цен на спортивные автомобили, особенно на фоне роста предложений и снижения ажиотажа вокруг новых моделей. Владельцы, купившие машины по завышенным ценам в период дефицита, теперь вынуждены мириться с потерями при перепродаже. Кроме того, на стоимость влияет специфика аукционных торгов: здесь часто выигрывают те, кто готов быстро принять решение и не боится нестандартных комплектаций.

Еще один фактор — насыщение рынка подержанными суперкарами. Многие покупатели, приобретавшие такие автомобили в качестве инвестиций, теперь спешат избавиться от них, опасаясь дальнейшего падения цен. В результате на аукционах всё чаще появляются уникальные экземпляры по ценам, которые еще год назад казались невозможными.

Как пишет Autoevolution, этот случай с Chevrolet Corvette Z06 3LZ 2025 года — яркий пример того, как быстро меняется ситуация на автомобильном рынке. Для тех, кто давно мечтает о хорошей машине, сейчас открываются новые возможности. Однако эксперты советуют внимательно изучить историю автомобиля и не забывать о потенциальных рисках, связанных с аукционными покупками.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Владивосток Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться