Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 20:23

Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе

Владелец купил новый Corvette ZR1 за 210 тысяч долларов и мгновенно заработал 91 тысячу — как такое возможно

Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.

В мире коллекционных автомобилей иногда происходят сделки, которые удивляют даже опытных игроков рынка. Так, в октябре 2025 года один из автолюбителей приобрел новейший Chevrolet Corvette ZR1 Convertible 3LZ Launch Edition за значительные 210 тысяч долларов. Но на этом история не закончилась: буквально через несколько дней этот же автомобиль появился на аукционе, где его стоимость взлетела до 301 тысячи долларов.

Речь идет о редкой версии Corvette ZR1 в кузове кабриолет, окрашенного в эффектный цвет Rapid Blue. Салон выполнен в двухцветной гамме Twilight Blue и Tension Blue, что подчеркивает эксклюзивность исполнения. Автомобиль практически не эксплуатировался — на одометре лишь минимальные «дилерские» километры, что особенно ценится среди коллекционеров и поклонников марки.

Как сообщает autoevolution, столь резкий рост цены достигается сразу несколькими факторами. Во-первых, это ограниченный тираж Launch Edition, который традиционно вызывает ажиотаж на старте продаж. Во-вторых, необычная комплектация и свежесть автомобиля делают его желанным лотом для тех, кто хочет получить не просто спорткар, а настоящий объект инвестиций.

Интересно, что подобные сделки становятся все более частными на рынке эксклюзивных автомобилей. Владельцы консервативных моделей, получивших статус «Launch Edition», зачастую не спешат наслаждаться вождением, а стремятся быстро реализовать машину с максимальной выгодой. В данном случае разница между покупкой и продажей составила 91 тысячу долларов — и это всего за несколько дней.

Corvette ZR1 2025 года — это не просто известный спорткар, а символ скорости и страсти к скорости. В сочетании с лимитированной серией и эксклюзивной отделкой он становится настоящей находкой для коллекционеров.

Пока одни удивляются столь высокой цене, другие уже ищут возможности добиться успеха. Рынок эксклюзивных автомобилей продолжает расти, а редкие версии вроде Corvette ZR1 Launch Edition становятся настоящими звездами аукционов. Остается только догадаться, сколько будет стоить следующий образец и кто станет его новым авторитетом.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
