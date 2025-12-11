Классика американских дорог: почему этот Nova SS 1966 года так интересен коллекционерам

11 декабря 2025, 17:39
Редкий Chevrolet Nova SS 1966 года ищет нового владельца после долгого простоя
Редкий Chevrolet Nova SS 1966 года ищет нового владельца после долгого простоя
Chevrolet Nova SS 1966 года оказался забыт после отъезда хозяина за границу. Теперь этот автомобиль выставлен на продажу и может заинтересовать ценителей классики. Машина не в идеальном состоянии, но способна привлечь внимание коллекционеров. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает особого интереса.
Chevrolet Nova SS 1966 года выпуска, который долгое время оставался без внимания, вновь оказался в центре внимания коллекционеров. Причиной стал неожиданный поворот в судьбе автомобиля: его владелец уехал за границу, а сам автомобиль остался в гараже, где провел не один год без движения. Теперь машина выставлена на продажу, и у поклонников классических американских авто появился шанс заполучить редкий экземпляр.
Super Sport всегда был особенным брендом Nova, который ценился за спортивный характер и уникальные детали. Даже спустя годы такие автомобили вызывают интерес у коллекционеров всего мира. Однако этот конкретный Nova SS нельзя назвать идеальным образцом. На кузове со временем лакокрасочное покрытие утратило блеск, а некоторые элементы требуют реставрации. Несмотря на это, автомобиль сохранил оригинальные детали, что особенно важно для ценителей подлинности.
Под капотом находится классический V8, который когда-то делал Nova SS настоящей грозой дороги. Сейчас мотор нуждается в обслуживании, но для опытного энтузиаста это скорее вызов, чем проблема. Салон также сохранил многие оригинальные элементы, хотя и требует внимания. По сути, автомобиль не выглядит как музейный экспонат, но именно такие экземпляры часто становятся отличными вариантами для восстановления или даже для участия в ретро-ралли.
Как отмечают эксперты, несмотря на не идеальное состояние, подобные автомобили редко встречаются на рынке. Особенно если речь идет о версии Super Sport, которая всегда была на особом счету у поклонников марки. Потенциальные покупатели должны быть готовы к вложениям, но результат может превзойти ожидания: после грамотной реставрации Nova SS может украсить коллекцию.
Сегодня рынок классических автомобилей переживает новый виток интереса, и каждый редкий экземпляр становится объектом пристального внимания. Этот Chevrolet Nova SS 1966 года, независимо от возраста и последствий эксплуатации, может стать настоящей находкой для тех, кто ценит историю и готов вложить силы в восстановление легенды.
Похожие материалы Шевроле
-
11.12.2025, 18:18
Supreme представила внедорожный гольф-кар за 18 тысяч долларов для фанатов
Supreme снова удивляет: теперь бренд выходит за рамки привычного и выпускает необычный гольф-кар. Цена и внешний вид вызывают вопросы, а возможности обещают удивить даже скептиков. Что скрывается за этим проектом – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 18:04
Toyota GR Yaris с пакетом GTS Aero Performance выходит в Австралии за 43 тысячи долларов
Toyota GR Yaris обзавелся новой топовой комплектацией в Австралии. Пакет GTS Aero Performance стоит около 43 тысяч долларов. Японский хэтчбек стал еще ярче и агрессивнее. Узнайте, чем удивит обновленная версия. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 17:57
Виртуальное возвращение Pontiac Firebird Trans Am 2027 года и культовый Smokey and the Bandit
General Motors уверенно лидирует на американском рынке. Продажи за три квартала 2025 года превысили 2,15 миллиона машин. Это лучший результат за последние десять лет. Виртуальный Pontiac Firebird Trans Am 2027 года интригует поклонников. Узнайте, как легенда возвращается в цифровом формате.Читать далее
-
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
11.12.2025, 16:16
Executive Flagship 1952 года: роскошный автодом, опередивший свое время и конкурентов
В 1952 году появился автодом, который удивил даже самых искушенных. Его создали для тех, кто мечтал о максимальном комфорте в пути. Внутри было все, что только можно представить. Цена поражала, но и возможности были уникальны. О таком доме мечтали многие, но позволить могли единицы.Читать далее
-
11.12.2025, 15:24
Владивостокский порт и граница Приморья побили рекорд по ввозу иномарок
В Приморье зафиксирован небывалый рост импорта иномарок. Владивостокский порт и граница работают на пределе. Спрос на подержанные авто удивил даже экспертов. Что ждет рынок дальше?Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью
Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.Читать далее
-
11.12.2025, 14:42
Дилер ответит за все: ВС РФ вынес решение по авто ушедших марок
Производитель покинул российский рынок. У машины обнаружился серьезный дефект. Дилер отказался от своих обязательств. Но суд принял сторону автовладельца. Теперь продавцам придется нести ответственность. Это решение изменит многое.Читать далее
-
11.12.2025, 14:23
В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором
В Казахстане стартовали продажи новой Октавии. Автомобиль получил полный привод. У него мощный двухлитровый турбомотор. Цена новинки уже известна. Она сопоставима со стоимостью Lada Aura. Узнайте все подробности о комплектациях.Читать далее
-
11.12.2025, 14:11
Почти новый ВАЗ-2107 из 2011 года продают в России за 850 тысяч рублей
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2107 2011 года выпуска. Машина почти не использовалась. Пробег у седана совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
11.12.2025, 18:18
Supreme представила внедорожный гольф-кар за 18 тысяч долларов для фанатов
Supreme снова удивляет: теперь бренд выходит за рамки привычного и выпускает необычный гольф-кар. Цена и внешний вид вызывают вопросы, а возможности обещают удивить даже скептиков. Что скрывается за этим проектом – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 18:04
Toyota GR Yaris с пакетом GTS Aero Performance выходит в Австралии за 43 тысячи долларов
Toyota GR Yaris обзавелся новой топовой комплектацией в Австралии. Пакет GTS Aero Performance стоит около 43 тысяч долларов. Японский хэтчбек стал еще ярче и агрессивнее. Узнайте, чем удивит обновленная версия. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 17:57
Виртуальное возвращение Pontiac Firebird Trans Am 2027 года и культовый Smokey and the Bandit
General Motors уверенно лидирует на американском рынке. Продажи за три квартала 2025 года превысили 2,15 миллиона машин. Это лучший результат за последние десять лет. Виртуальный Pontiac Firebird Trans Am 2027 года интригует поклонников. Узнайте, как легенда возвращается в цифровом формате.Читать далее
-
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
11.12.2025, 16:16
Executive Flagship 1952 года: роскошный автодом, опередивший свое время и конкурентов
В 1952 году появился автодом, который удивил даже самых искушенных. Его создали для тех, кто мечтал о максимальном комфорте в пути. Внутри было все, что только можно представить. Цена поражала, но и возможности были уникальны. О таком доме мечтали многие, но позволить могли единицы.Читать далее
-
11.12.2025, 15:24
Владивостокский порт и граница Приморья побили рекорд по ввозу иномарок
В Приморье зафиксирован небывалый рост импорта иномарок. Владивостокский порт и граница работают на пределе. Спрос на подержанные авто удивил даже экспертов. Что ждет рынок дальше?Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью
Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.Читать далее
-
11.12.2025, 14:42
Дилер ответит за все: ВС РФ вынес решение по авто ушедших марок
Производитель покинул российский рынок. У машины обнаружился серьезный дефект. Дилер отказался от своих обязательств. Но суд принял сторону автовладельца. Теперь продавцам придется нести ответственность. Это решение изменит многое.Читать далее
-
11.12.2025, 14:23
В Казахстане начали продавать Skoda Octavia 4x4 с мощным мотором
В Казахстане стартовали продажи новой Октавии. Автомобиль получил полный привод. У него мощный двухлитровый турбомотор. Цена новинки уже известна. Она сопоставима со стоимостью Lada Aura. Узнайте все подробности о комплектациях.Читать далее
-
11.12.2025, 14:11
Почти новый ВАЗ-2107 из 2011 года продают в России за 850 тысяч рублей
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2107 2011 года выпуска. Машина почти не использовалась. Пробег у седана совсем небольшой. Владелец просит за нее немалую сумму. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве