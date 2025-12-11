Классика американских дорог: почему этот Nova SS 1966 года так интересен коллекционерам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 17:39

Редкий Chevrolet Nova SS 1966 года ищет нового владельца после долгого простоя

Редкий Chevrolet Nova SS 1966 года ищет нового владельца после долгого простоя

Классика американских дорог: почему этот Nova SS 1966 года так интересен коллекционерам

Редкий Chevrolet Nova SS 1966 года ищет нового владельца после долгого простоя

Chevrolet Nova SS 1966 года оказался забыт после отъезда хозяина за границу. Теперь этот автомобиль выставлен на продажу и может заинтересовать ценителей классики. Машина не в идеальном состоянии, но способна привлечь внимание коллекционеров. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает особого интереса.

Chevrolet Nova SS 1966 года оказался забыт после отъезда хозяина за границу. Теперь этот автомобиль выставлен на продажу и может заинтересовать ценителей классики. Машина не в идеальном состоянии, но способна привлечь внимание коллекционеров. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает особого интереса.

Chevrolet Nova SS 1966 года выпуска, который долгое время оставался без внимания, вновь оказался в центре внимания коллекционеров. Причиной стал неожиданный поворот в судьбе автомобиля: его владелец уехал за границу, а сам автомобиль остался в гараже, где провел не один год без движения. Теперь машина выставлена ​​на продажу, и у поклонников классических американских авто появился шанс заполучить редкий экземпляр.

Super Sport всегда был особенным брендом Nova, который ценился за спортивный характер и уникальные детали. Даже спустя годы такие автомобили вызывают интерес у коллекционеров всего мира. Однако этот конкретный Nova SS нельзя назвать идеальным образцом. На кузове со временем лакокрасочное покрытие утратило блеск, а некоторые элементы требуют реставрации. Несмотря на это, автомобиль сохранил оригинальные детали, что особенно важно для ценителей подлинности.

Под капотом находится классический V8, который когда-то делал Nova SS настоящей грозой дороги. Сейчас мотор нуждается в обслуживании, но для опытного энтузиаста это скорее вызов, чем проблема. Салон также сохранил многие оригинальные элементы, хотя и требует внимания. По сути, автомобиль не выглядит как музейный экспонат, но именно такие экземпляры часто становятся отличными вариантами для восстановления или даже для участия в ретро-ралли.

Как отмечают эксперты, несмотря на не идеальное состояние, подобные автомобили редко встречаются на рынке. Особенно если речь идет о версии Super Sport, которая всегда была на особом счету у поклонников марки. Потенциальные покупатели должны быть готовы к вложениям, но результат может превзойти ожидания: после грамотной реставрации Nova SS может украсить коллекцию.

Сегодня рынок классических автомобилей переживает новый виток интереса, и каждый редкий экземпляр становится объектом пристального внимания. Этот Chevrolet Nova SS 1966 года, независимо от возраста и последствий эксплуатации, может стать настоящей находкой для тех, кто ценит историю и готов вложить силы в восстановление легенды.

Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Екатеринбург Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться