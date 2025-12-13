Легендарный маслкар с мотором 396 и редкой окраской: сколько стоит идеальный экземпляр

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 декабря 2025, 19:23

Редкий Chevrolet Nova SS L78 1970 года в уникальном цвете Sunfire Yellow выставлен на аукцион

Редкий Chevrolet Nova SS L78 1970 года в уникальном цвете Sunfire Yellow выставлен на аукцион

Легендарный маслкар с мотором 396 и редкой окраской: сколько стоит идеальный экземпляр

Редкий Chevrolet Nova SS L78 1970 года в уникальном цвете Sunfire Yellow выставлен на аукцион

Chevrolet Nova SS L78 1970 года с мотором 396 и редкой окраской Sunfire Yellow готов удивить коллекционеров на аукционе. Таких машин выпустили всего 3765 штук. Состояние автомобиля близко к идеальному, а цена может превысить 150 тысяч долларов. Почему этот Nova так ценится — читайте в нашем материале.

Chevrolet Nova SS L78 1970 года с мотором 396 и редкой окраской Sunfire Yellow готов удивить коллекционеров на аукционе. Таких машин выпустили всего 3765 штук. Состояние автомобиля близко к идеальному, а цена может превысить 150 тысяч долларов. Почему этот Nova так ценится — читайте в нашем материале.

Chevrolet Nova, появившийся в 1962 году, стал ответом марки на успех Ford Falcon. Изначально компактный седан оснащался скромными моторами, но вскоре Nova заняла свое место среди американских маслкаров. Уже в 1963 году появилась версия Super Sport, которая сначала была лишь пакетом отделки, а под капотом скрывался рядный шестицилиндровый двигатель, как у Impala SS.

Серьезные перемены произошли в 1968 году, когда Nova получила новый дизайн, а версия SS превратилась в полноценный спортивный пакет. Тогда под капотом прописался V8 объемом 5,7 литра (350 кубических дюймов) мощностью 295 л.с. Но на этом Chevrolet не остановился: в списке опций появились два варианта большого V8 объемом 6,5 литра (396 кубических дюймов). Модификация L34 развивала 350 л.с., а топовая L78 — внушительные 375 л.с. Благодаря этому Nova стала одним из самых мощных и легких маслкаров своего времени.

В 1969 году на сцену вышла еще более экстремальная версия — Yenko Nova с мотором 427 (7,0 литра) мощностью 425 л.с., созданная Доном Енко. Однако такие машины были крайне редкими и выпускались вне заводской программы. Поэтому именно Nova SS L78 считается самой мощной серийной компактной моделью Chevrolet золотой эпохи маслкаров.

Герой сегодняшней истории — Nova SS L78 1970 года выпуска, окрашенный в редкий оттенок Sunfire Yellow (код 52). Всего в 1970 году было собрано 3765 экземпляров с мотором L78, что составляет лишь 1,2% от общего тиража Nova того года. Несмотря на то, что сам цвет не был уникальным для всей линейки, среди L78 такие машины встречаются крайне редко. По данным аукционных площадок, за последние годы не было продано ни одной L78 в этом цвете, а среди всех Nova SS только три экземпляра имели Sunfire Yellow.

Автомобиль, который будет выставлен на аукционе Mecum в январе 2026 года, прошел качественную реставрацию и находится в отличном состоянии. Внешне и внутри машина выглядит практически безупречно, а мотор 396 кубических дюймов максимально приближен к заводскому исполнению. Однако в объявлении не уточняется, является ли двигатель оригинальным для этого кузова, что может повлиять на итоговую стоимость.

Интерес к таким Nova стабильно высок: за последние годы шесть экземпляров 1970 года с мотором L78 были проданы по цене от 105 до 275 тысяч долларов. Абсолютный рекорд был установлен в ноябре 2025 года, когда идеальный и полностью оригинальный автомобиль ушел с молотка за максимальную сумму на аукционе Mecum в Далласе. Эксперты считают, что если у нынешнего Sunfire Yellow Nova окажется оригинальный силовой агрегат, цена может превысить 150 тысяч долларов.

Редкость сочетания мощного мотора, четырехступенчатой автоматической коробки и необычной окраски делает этот Nova настоящей находкой для коллекционеров. Даже среди тысяч выпущенных в 1970 году машин найти подобный экземпляр практически невозможно. В ближайшее время автомобиль может стать одним из самых дорогих Nova SS L78 на рынке, особенно если подтвердится его полная аутентичность.

Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Владивосток Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться