Легендарный маслкар с мотором 396 и редкой окраской: сколько стоит идеальный экземпляр

13 декабря 2025, 19:23
Редкий Chevrolet Nova SS L78 1970 года в уникальном цвете Sunfire Yellow выставлен на аукцион
Chevrolet Nova SS L78 1970 года с мотором 396 и редкой окраской Sunfire Yellow готов удивить коллекционеров на аукционе. Таких машин выпустили всего 3765 штук. Состояние автомобиля близко к идеальному, а цена может превысить 150 тысяч долларов. Почему этот Nova так ценится — читайте в нашем материале.
Chevrolet Nova, появившийся в 1962 году, стал ответом марки на успех Ford Falcon. Изначально компактный седан оснащался скромными моторами, но вскоре Nova заняла свое место среди американских маслкаров. Уже в 1963 году появилась версия Super Sport, которая сначала была лишь пакетом отделки, а под капотом скрывался рядный шестицилиндровый двигатель, как у Impala SS.
Серьезные перемены произошли в 1968 году, когда Nova получила новый дизайн, а версия SS превратилась в полноценный спортивный пакет. Тогда под капотом прописался V8 объемом 5,7 литра (350 кубических дюймов) мощностью 295 л.с. Но на этом Chevrolet не остановился: в списке опций появились два варианта большого V8 объемом 6,5 литра (396 кубических дюймов). Модификация L34 развивала 350 л.с., а топовая L78 — внушительные 375 л.с. Благодаря этому Nova стала одним из самых мощных и легких маслкаров своего времени.
В 1969 году на сцену вышла еще более экстремальная версия — Yenko Nova с мотором 427 (7,0 литра) мощностью 425 л.с., созданная Доном Енко. Однако такие машины были крайне редкими и выпускались вне заводской программы. Поэтому именно Nova SS L78 считается самой мощной серийной компактной моделью Chevrolet золотой эпохи маслкаров.
Герой сегодняшней истории — Nova SS L78 1970 года выпуска, окрашенный в редкий оттенок Sunfire Yellow (код 52). Всего в 1970 году было собрано 3765 экземпляров с мотором L78, что составляет лишь 1,2% от общего тиража Nova того года. Несмотря на то, что сам цвет не был уникальным для всей линейки, среди L78 такие машины встречаются крайне редко. По данным аукционных площадок, за последние годы не было продано ни одной L78 в этом цвете, а среди всех Nova SS только три экземпляра имели Sunfire Yellow.
Автомобиль, который будет выставлен на аукционе Mecum в январе 2026 года, прошел качественную реставрацию и находится в отличном состоянии. Внешне и внутри машина выглядит практически безупречно, а мотор 396 кубических дюймов максимально приближен к заводскому исполнению. Однако в объявлении не уточняется, является ли двигатель оригинальным для этого кузова, что может повлиять на итоговую стоимость.
Интерес к таким Nova стабильно высок: за последние годы шесть экземпляров 1970 года с мотором L78 были проданы по цене от 105 до 275 тысяч долларов. Абсолютный рекорд был установлен в ноябре 2025 года, когда идеальный и полностью оригинальный автомобиль ушел с молотка за максимальную сумму на аукционе Mecum в Далласе. Эксперты считают, что если у нынешнего Sunfire Yellow Nova окажется оригинальный силовой агрегат, цена может превысить 150 тысяч долларов.
Редкость сочетания мощного мотора, четырехступенчатой автоматической коробки и необычной окраски делает этот Nova настоящей находкой для коллекционеров. Даже среди тысяч выпущенных в 1970 году машин найти подобный экземпляр практически невозможно. В ближайшее время автомобиль может стать одним из самых дорогих Nova SS L78 на рынке, особенно если подтвердится его полная аутентичность.
