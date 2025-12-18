Уникальный седан Chevrolet SS 2017 года ушел с молотка за впечатляющую сумму — почему он так ценен

Редкий Chevrolet SS 2017 с механикой и одним владельцем продан за 3,9 млн рублей

Chevrolet SS 2017 года с механической коробкой и кожаным салоном недавно сменил владельца. Автомобиль был куплен на аукционе за 48 500 долларов (3,9 млн рублей). Почему эта сделка вызвала интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.

В США на одном из автомобильных аукционов недавно был продан уникальный экземпляр - седан Chevrolet SS 2017 года выпуска с редкой для этой модели шестиступенчатой механической коробкой передач. Машина окрашена в эффектный темно-серый цвет Nightfall Gray Metallic, а интерьер выполнен в черной коже Jet Black. До недавнего времени у этого автомобиля был всего один владелец, что для подобных машин - большая редкость.

Фото: Bring a Trailer / autoevolution

Покупатель выложил за этот Chevrolet SS 48 500 долларов, не считая комиссии аукциона. По нынешнему курсу это примерно 3,9 млн рублей. Для четырехдверного седана, который на первый взгляд может показаться обычным, сумма кажется немалой. Однако у этой модели есть свои весомые причины для высокой стоимости.

Chevrolet SS - это не просто семейный седан, а настоящий «волк в овечьей шкуре». Под капотом скрывается атмосферный V8 объемом 6,2 литра, выдающий 415 лошадиных сил. Такой мотор в сочетании с механической коробкой превращает автомобиль в редкий и желанный экземпляр для коллекционеров и энтузиастов. В США подобных машин выпущено крайне мало, особенно с механикой - большинство SS оснащались автоматом.

Седан отличается не только мощным двигателем, но и богатой комплектацией. Внутри - кожаный салон, современная мультимедиа, спортивные сиденья и множество опций для комфорта. Несмотря на то, что внешне автомобиль выглядит довольно сдержанно, его динамика и управляемость способны удивить даже опытных водителей. Именно сочетание мощности, редкости и практичности делает Chevrolet SS 2017 года столь привлекательным на вторичном рынке.

Как отмечают эксперты, интерес к таким автомобилям в последние годы только растет. Причина - ужесточение экологических норм и сокращение производства классических «заряженных» седанов с большими атмосферными моторами. Для многих коллекционеров и просто любителей драйва покупка подобной машины - это не только удовольствие, но и выгодная инвестиция. Ведь с годами стоимость редких версий Chevrolet SS может только увеличиваться.

Покупатель, решившийся на такую сделку, вряд ли пожалеет о своем выборе. Ведь теперь в его гараже стоит не просто автомобиль, а часть истории американского автопрома, сочетающая в себе мощь, стиль и уникальность. Как сообщает autoevolution, подобные лоты появляются на аукционах все реже, а их цена продолжает расти.