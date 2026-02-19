Уникальный кабриолет Chrysler 300 1968 года без двигателя обнаружен в США — почему такие машины почти не выживают

19 февраля 2026, 18:35
Редкий Chrysler 300 1968 года найден на свалке: стоит ли спасать кабриолет
В США на свалке обнаружен редкий Chrysler 300 1968 года в кузове кабриолет. Несмотря на плачевное состояние и отсутствие мотора, автомобиль сохранил оригинальные детали и уникальную комплектацию. Эксперты спорят, стоит ли его восстанавливать.
В Милфорде, штат Нью-Гэмпшир, была обнаружена настоящая легенда — кабриолет Chrysler 300 1968 года выпуска, найденный на местной автосвалке. Эта находка мгновенно привлекла внимание коллекционеров, поскольку из всех выпущенных в том году экземпляров 300-й серии (более 34 тысяч) кабриолетов было произведено всего 2161 штука, и большинство из них не пережило десятилетий простоя. В отличие от многочисленных двухдверных хардтопов, эти открытые версии встречаются крайне редко, и каждая уцелевшая машина представляет огромную ценность для реставраторов.
Несмотря на долгие годы, проведенные под открытым небом, кузов автомобиля сохранился удивительно хорошо: панели остались ровными, а сквозная коррозия затронула лишь область багажника. Мягкая крыша, разумеется, полностью пришла в негодность, а салон требует капитального вмешательства. Некоторые демонтированные детали были обнаружены сложенными в багажнике, что позволяет предположить, что предыдущий владелец когда-то вынашивал планы по его восстановлению, но по какой-то причине оставил эту затею.
Главной технической проблемой является отсутствие родного двигателя. Заводская комплектация такого кабриолета подразумевала установку мощного V8 объемом 7,2 литра мощностью 350 или 375 лошадиных сил в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Интересно, что данный экземпляр оснащен кондиционером — чрезвычайно редкой опцией для кабриолета тех лет, которая встречалась лишь на единичных машинах, что делает его еще более уникальным.
Внешний вид автомобиля также заслуживает внимания: черный кузов (код BB1) эффектно сочетается с темно-красным салоном, подчеркивая статусность модели. Именно в 1968 году на Chrysler 300 впервые появились скрывающиеся фары, что добавляет этому автомобилю особого шарма и делает его желанным экспонатом для любой коллекции.
Вопрос восстановления такой машины неоднозначен: с одной стороны, это редчайший экземпляр, заслуживающий второго шанса, с другой — рыночная стоимость даже полностью отреставрированных аналогов редко превышает 30 тысяч долларов, что превращает проект скорее в дело любви, нежели в выгодную инвестицию. Тем не менее для настоящих ценителей именно процесс возвращения к жизни легендарного автомобиля становится наградой, не измеряемой в деньгах.
Интересно, что подобные истории находок редких кабриолетов не единичны. Например, недавно на аукционе появился уникальный Plymouth Road Runner 1970 года с необычной комплектацией, который также вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Подробнее о судьбе этого автомобиля можно узнать в материале о редком кабриолете Plymouth Road Runner с необычной историей.
В итоге, судьба найденного Chrysler 300 1968 года зависит от того, найдется ли энтузиаст, готовый вложить силы, время и средства в его восстановление. Такие проекты редко приносят быструю прибыль, но именно они сохраняют автомобильную историю и позволяют новым поколениям увидеть легенды прошлого на дорогах.
