Уникальный PT Cruiser из Калифорнии с прозрачной историей и двумя владельцами ищет нового хозяина

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 11:09

Редкий Chrysler PT Cruiser с минимальным пробегом выставлен на аукцион без резерва

Редкий Chrysler PT Cruiser с минимальным пробегом выставлен на аукцион без резерва

Уникальный PT Cruiser из Калифорнии с прозрачной историей и двумя владельцами ищет нового хозяина

Редкий Chrysler PT Cruiser с минимальным пробегом выставлен на аукцион без резерва

Chrysler PT Cruiser, который долгие годы провел в солнечной Калифорнии, появился на аукционе без стартовой цены. Машина с необычной судьбой и всего двумя владельцами может заинтересовать ценителей редких автомобилей. Почему этот лот вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Chrysler PT Cruiser, который долгие годы провел в солнечной Калифорнии, появился на аукционе без стартовой цены. Машина с необычной судьбой и всего двумя владельцами может заинтересовать ценителей редких автомобилей. Почему этот лот вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Chrysler PT Cruiser — автомобиль, который невозможно спутать ни с чем. Его узнаваемый ретро-дизайн и необычная история сделали эту модель культовой для одних и предметом споров для других. На аукционе появился экземпляр, который заинтересует не только коллекционеров, но и тех, кто ищет стильный и необычный городской автомобиль.

С самого начала эта машина находилась в Калифорнии, что многое говорит о её состоянии: мягкий климат, отсутствие дорожных реагентов и бережное отношение владельцев. За всё время у PT Cruiser было всего два хозяина, что сегодня большая редкость. Прозрачная история и отсутствие серьёзных повреждений делают лот особенно привлекательным для ценителей оригинальности и надёжности.

Автомобиль сохранил все фирменные черты: округлые формы, хромированные элементы и характерную решётку радиатора. Несмотря на возраст, лакокрасочное покрытие выглядит достойно. Внутри — просторный салон, удобные кресла и множество деталей, напоминающих о начале 2000-х. Для многих PT Cruiser — не просто транспорт, а часть эпохи, когда автопром ещё удивлял смелыми решениями.

Техническое состояние, по информации продавца, не вызывает вопросов. Все узлы и агрегаты работают исправно, двигатель запускается с пол-оборота, а коробка передач не доставляет проблем. Относительно небольшой пробег для возраста модели — ещё один весомый плюс. В комплект входят оригинальные документы, сервисная книжка и часть заводских аксессуаров.

Этот экземпляр интересен по нескольким причинам. Во-первых, модель давно снята с производства, и найти ухоженный экземпляр становится всё сложнее. Во-вторых, отсутствие стартовой цены на аукционе может привести к неожиданным результатам и выгодной покупке. В-третьих, для многих рынков такие машины в хорошем состоянии — настоящая экзотика и событие для автолюбителей.

Несмотря на спорную в прошлом репутацию, PT Cruiser остаётся востребованным среди любителей необычных авто. Его ценят за харизму, простоту обслуживания и уникальность. Безусловно, у модели есть недостатки: не самая современная техника, специфическая управляемость и ограниченный выбор запчастей. Но для тех, кто ищет эмоций и ностальгии, эти минусы отходят на второй план.

В эпоху, когда на дорогах доминируют однотипные кроссоверы, такой лот — глоток свежего воздуха. Это напоминание о том, что автомобиль может быть не только средством передвижения, но и отражением характера владельца. Судьбу этого экземпляра решит аукцион. Но уже ясно одно: интерес к необычным машинам не угасает, а значит, у данного PT Cruiser есть все шансы обрести нового преданного хозяина.

Упомянутые модели: Chrysler PT Cruiser
Упомянутые марки: Chrysler
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Крайслер

Похожие материалы Крайслер

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Екатеринбург Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться