В Сочи сняли с хранения и продают необычный кабриолет на базе Chrysler Sebring

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 16:26

Редкий кабриолет Chrysler Sebring 1999 года с мордой от ГАЗ-21 выставлен на продажу в Сочи

В Сочи появился на продаже Chrysler Sebring 1999 года с открытым кузовом и автоматом. Автомобиль на ходу, но требует ремонта двигателя и коробки. Почему такие предложения вызывают интерес и на что обратить внимание — разбираемся.

На рынке подержанных автомобилей в России все чаще встречаются необычные экземпляры, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. Как выяснил 110km.ru, в Сочи выставлен на продажу Chrysler Sebring 1999 года, превращенный в кабриолет ГАЗ-21, который однозначно притягивает взгляды на отечественных дорогах. Такой автомобиль может заинтересовать не только коллекционеров, но и тех, кто ищет что-то особенное для летних поездок по Черноморскому побережью.

Главная особенность этого предложения — открытый кузов и автоматическая крыша, что для конца 90-х годов было настоящей роскошью. Белый кабриолет оснащен бензиновым мотором объемом 2,5 литра мощностью 170 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Пробег — 120 тысяч километров, а количество владельцев превышает четыре. Несмотря на возраст, автомобиль официально оформлен, все документы в порядке, что важно для быстрой и прозрачной сделки.

Однако у машины есть нюансы, которые нельзя игнорировать. По словам продавца, коробка передач дергает при переходе с третьей на четвертую скорость, а двигатель работает неравномерно. Это типичные проблемы для автомобилей с подобным пробегом и возрастом, особенно если речь идет о редких для России моделях. В багажнике установлен сабвуфер, а крыша открывается и закрывается с кнопки — детали, которые могут порадовать любителей комфорта и музыки.

Фото: drom.ru

Цена вопроса — 2 500 000 рублей. Для 25-летнего автомобиля сумма кажется немалой, но редкость модели и кабриолетная конструкция объясняют такой ценник. Продавец готов к торгу и рассматривает обмен, но только с доплатой со стороны покупателя. Важно учитывать, что ремонт коробки и двигателя потребует дополнительных вложений, а запчасти на такие автомобили не всегда легко найти в России.

Chrysler Sebring первого поколения в рестайлинге — это не просто средство передвижения, а часть автомобильной истории. Для тех, кто готов вложиться в восстановление и не боится трудностей с обслуживанием, этот кабриолет может стать отличным вариантом для летних поездок и привлечения внимания на дороге. Впрочем, перед покупкой стоит тщательно оценить все риски и просчитать возможные расходы на ремонт.

Упомянутые модели: Chrysler Sebring
Упомянутые марки: Chrysler
