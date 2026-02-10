Один из самых малопробежных DeLorean в мире сохранил не только оригинальные детали, но и необычный секрет владельца

10 февраля 2026, 07:46
Редкий DeLorean 1981 года с пробегом 300 км: уникальная находка с неожиданной историей
В США обнаружен практически новый DeLorean DMC-12 1981 года выпуска с пробегом всего 300 километров. Автомобиль сохранил не только заводское состояние, но и редкую деталь, о которой мало кто знал. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - разбираемся в материале.
В мире автомобилей редко встречаются машины, будто застывшие во времени. Именно такая находка была сделана в США — DeLorean DMC-12 1981 года выпуска с пробегом всего 187 миль (чуть более 300 километров). Для культового автомобиля, знаменитого благодаря фильму «Назад в будущее», такая сохранность — настоящая сенсация.
DeLorean DMC-12 уже давно стал символом эпохи 80-х и мечтой многих коллекционеров. Его узнаваемый дизайн с дверями-«крыльями чайки» и кузовом из нержавеющей стали до сих пор вызывает восхищение. Однако найти экземпляр, который практически не использовался с момента выпуска, — задача почти невыполнимая. Именно поэтому появление этой машины вызвало ажиотаж среди поклонников марки и экспертов по ретро-автомобилям.
Особый интерес вызывает не только минимальный пробег, но и общее состояние автомобиля. Согласно данным, DeLorean сохранил все оригинальные детали, включая редкие элементы интерьера и заводскую комплектацию. Даже чехлы на сиденьях и аккумулятор остались родными, что для 43-летней машины — большая редкость. В салоне нет следов износа, а лаконичный интерьер выглядит так, словно автомобиль только что покинул автосалон.
Главная интрига связана с необычной историей этого DeLorean. Как утверждает владелец, машина долгие годы хранилась в гараже и почти не эксплуатировалась. Причина оказалась неожиданной: автомобиль был куплен не для коллекции или повседневной езды, а в качестве «талисмана» для семьи. По словам хозяина, DeLorean стал частью семейной истории, но на дорогу выезжал крайне редко, чтобы сохранить идеальное состояние.
Эксперты отмечают, что подобные находки становятся всё более редкими. С каждым годом количество оригинальных DeLorean с минимальным пробегом сокращается, а интерес к ним только растёт. Коллекционеры готовы платить за такие экземпляры суммы, в разы превышающие стоимость новых автомобилей премиум-класса. Причина проста: это не просто машина, а живая легенда, сохранившая дух и атмосферу 80-х.
Впрочем, не всё так однозначно. Специалисты указывают, что длительный простой без эксплуатации может негативно сказаться на техническом состоянии автомобиля. Даже если кузов и салон выглядят идеально, резиновые уплотнители, шланги и другие эластичные элементы со временем стареют и теряют свойства. Поэтому перед тем, как вывести такой DeLorean на дорогу, потребуется серьёзная диагностика и, возможно, замена некоторых деталей.
Тем не менее, для большинства поклонников марки это не станет препятствием. Ведь главное — уникальность и аутентичность машины. Как отмечают эксперты, подобные экземпляры представляют интерес не только для коллекционеров, но и могут стать выгодной инвестицией. За последние годы цены на DeLorean DMC-12 в отличном состоянии неоднократно росли, и эта тенденция сохраняется.
История этого DeLorean — наглядный пример того, как автомобиль может стать не просто средством передвижения, а настоящим символом эпохи и семейной реликвией. Остаётся только гадать, сколько ещё подобных сюрпризов таят в себе гаражи по всему миру.
