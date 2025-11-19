Потрясающий Plum Crazy Challenger с минимальным пробегом ищет нового владельца – почему так мало ездили?

Редкий Dodge Challenger 1970 года с уникальной историей выставлен на продажу

На аукционе появился Dodge Challenger 1970 года с необычной судьбой. Владелец вложил душу в реставрацию, но почти не успел поездить. Машина прошла всего 250 миль после обновления. Теперь автомобиль ищет нового хозяина. Подробности – в нашем материале.

На аукционе появился Dodge Challenger 1970 года с необычной судьбой. Владелец вложил душу в реставрацию, но почти не успел поездить. Машина прошла всего 250 миль после обновления. Теперь автомобиль ищет нового хозяина. Подробности – в нашем материале.

В США на продажу выставлен Dodge Challenger 1970 года выпуска, который может стать настоящей находкой для ценителей классических маслкаров. Автомобиль выделяется не только своим ярким фиолетовым цветом Plum Crazy, но и уникальной фигурой. Его прежний владелец сделал из машины нечто особенное, он полностью восстановил ее и оснастил рядом доработок. Однако судьба распорядилась иначе – после выполнения всех работ Challenger практически не выезжал на дороги.

По информации autoevolution, после реставрации автомобиль проехал всего 250 миль (402 км). Владелец не успел насладиться результатами своего труда, и теперь машина продается в рамках наследства. Подобный пробег для 50-летнего автомобиля – большая редкость, особенно если учесть, что речь идет о культовой модели с харизматичным дизайном и мощным мотором.

Внешне Challenger выглядит безупречно: кузов сияет свежей краской, хромированные детали отполированы до блеска, а салон сохранил аутентичную атмосферу 70-х. Особое внимание привлекла фирменная ручка переключения передач с пистолетной рукояткой, которая стала визитной карточкой тех лет. Под капотом установлен V8, техническое состояние, судя по фотографиям, не вызывает нареканий машины.

Такие автомобили редко появляются на рынке, особенно с не значительным пробегом после капитального ремонта. Новый владелец получит не просто классический Dodge Challenger, а машину, в которую заложено много сил и эмоций. Для коллекционеров и поклонников американских маслкаров это шанс приобрести по-настоящему уникальный экземпляр, который еще долго будет радовать глаз и удивлять окружающих.