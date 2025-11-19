Потрясающий Plum Crazy Challenger с минимальным пробегом ищет нового владельца – почему так мало ездили?

19 ноября 2025, 15:23
Редкий Dodge Challenger 1970 года с уникальной историей выставлен на продажу
На аукционе появился Dodge Challenger 1970 года с необычной судьбой. Владелец вложил душу в реставрацию, но почти не успел поездить. Машина прошла всего 250 миль после обновления. Теперь автомобиль ищет нового хозяина. Подробности – в нашем материале.
В США на продажу выставлен Dodge Challenger 1970 года выпуска, который может стать настоящей находкой для ценителей классических маслкаров. Автомобиль выделяется не только своим ярким фиолетовым цветом Plum Crazy, но и уникальной фигурой. Его прежний владелец сделал из машины нечто особенное, он полностью восстановил ее и оснастил рядом доработок. Однако судьба распорядилась иначе – после выполнения всех работ Challenger практически не выезжал на дороги.
По информации autoevolution, после реставрации автомобиль проехал всего 250 миль (402 км). Владелец не успел насладиться результатами своего труда, и теперь машина продается в рамках наследства. Подобный пробег для 50-летнего автомобиля – большая редкость, особенно если учесть, что речь идет о культовой модели с харизматичным дизайном и мощным мотором.
Внешне Challenger выглядит безупречно: кузов сияет свежей краской, хромированные детали отполированы до блеска, а салон сохранил аутентичную атмосферу 70-х. Особое внимание привлекла фирменная ручка переключения передач с пистолетной рукояткой, которая стала визитной карточкой тех лет. Под капотом установлен V8, техническое состояние, судя по фотографиям, не вызывает нареканий машины.
Такие автомобили редко появляются на рынке, особенно с не значительным пробегом после капитального ремонта. Новый владелец получит не просто классический Dodge Challenger, а машину, в которую заложено много сил и эмоций. Для коллекционеров и поклонников американских маслкаров это шанс приобрести по-настоящему уникальный экземпляр, который еще долго будет радовать глаз и удивлять окружающих.
Похожие материалы Додж
-
15.11.2025, 22:34
Редчайший Dodge Challenger Black Ghost 2023 года продают с минимальным пробегом и пленкой
В Детройте родилась городская легенда, ставшая символом уличных гонок. В 2023 году культовый Dodge Challenger Black Ghost вернулся в ограниченной серии. Один из таких автомобилей с пробегом всего 12 миль выставлен на продажу по цене, значительно превышающей рекомендованную. Почему этот экземпляр вызывает ажиотаж и что скрывается за его историей – читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 19:58
Редкий Dodge Challenger R/T 1970 года продан спустя полвека владения одной семьей
Легендарный Dodge Challenger R/T 1970 года, который долгие годы находился в одной семье, недавно был выставлен на продажу. Машина прошла бережную реставрацию и сохранила оригинальный облик. Итоговая стоимость удивила даже опытных коллекционеров. Почему владелец решился расстаться с культовым авто? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 19:27
Покупатель приобрел Dodge Challenger Hellcat Jailbreak на 2 миллиона дешевле рынка
Владелец купил уникальный Dodge Challenger SRT Hellcat Jailbreak Last Call почти на 2 миллиона дешевле рекомендованной цены. Автомобиль с пробегом всего 47 миль (75 км ) сохранил заводское состояние. Как ему удалось совершить такую сделку, остается загадкой. Подробности этой истории интригуют автолюбителей.Читать далее
-
12.11.2025, 15:37
Chrysler 300 SRT и Dodge Challenger Demon устроили зрелищную битву на дрэг-рейсинге
Chrysler и Dodge вновь оказались в центре внимания автолюбителей. На дрэг-рейсинге встретились две легенды – 300 SRT и Challenger Demon. Итог гонки удивил даже опытных фанатов. Что произошло на трассе и почему это событие обсуждают все? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 13:08
Американский мастер превратил Dodge Challenger SRT Hellcat в культовый Charger 1969 года
В Пенсильвании создали нечто особенное для фанатов маслкаров. Внешне это классика, но внутри — современные технологии и мощь. Автомобиль удивляет сочетанием ретро-стиля и современных решений. Что скрывается под культовым обликом — интрига для ценителей.Читать далее
-
05.11.2025, 09:08
Редкий Dodge Challenger 1970 года с мотором 440 выставлен на продажу в плачевном состоянии
На продажу выставлен Dodge Challenger 1970 года с мощным двигателем 440. Автомобиль требует масштабной реставрации. Состояние кузова и салона оставляет желать лучшего. Это предложение для тех, кто не боится сложных задач. Подойдет ли он для восстановления или останется донором – вопрос открытый.Читать далее
-
30.10.2025, 14:25
Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с тремя листами сборки не продан за 50 тысяч
В Калифорнии обнаружен уникальный Dodge Challenger T/A 1970 года. Машина сохранила оригинальную окраску и документы. Владелец отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. История этого авто вызывает интерес у коллекционеров. Почему цена оказалась недостаточной – читайте в материале.Читать далее
-
20.10.2025, 13:29
Cadillac CTS-V и два Dodge Challenger Hellcat устроили битву на четверти мили
Редкая встреча на дрэг-стрипе: Cadillac и два Hellcat. Секунды решают все, а результат удивляет. Кто оказался быстрее — интрига сохраняется до самого финиша. Не пропустите детали этого заезда.Читать далее
-
17.10.2025, 08:01
Редкий Dodge Challenger 1974 года с пробегом 37 тысяч миль ищет нового владельца
В 1974 году эра маслкаров подходила к концу. В настоящее время на аукционе появился Dodge Challenger с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил оригинальность и атмосферу своего времени. Почему этот экземпляр так ценится среди коллекционеров? Узнайте подробности о судьбе последнего E-body.Читать далее
-
13.10.2025, 19:41
Редкий кабриолет Dodge Challenger R/T 1970 года скрывает уникальную особенность
В мире коллекционных автомобилей встречаются настоящие загадки. Некоторые из них раскрываются только спустя десятилетия. Эта история о машине, которая удивила даже опытных экспертов. Что скрывает табличка на крыле — остается интригой.Читать далее
