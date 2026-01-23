Загадка под слоем пыли — что скрывает культовый маслкар?

Редкий Dodge Challenger 1970 года впервые выехал из сарая спустя 30 лет

В американском штате Алабама на продажу выставлен Dodge Challenger 1970 года, простоявший в сарае более трех десятилетий. Состояние машины вызывает вопросы, но интерес к ней огромен. Покупатели гадают: оригинальный ли мотор и стоит ли рисковать.

Тридцать лет этот Dodge Challenger 1970 года провел в полном забвении, скрытый от дорог и посторонних глаз. Лишь недавно энтузиаст решил выехать на автомобиле на свет, и теперь культовый маслкар ищет нового владельца. История машины окутана тайной, а фотографии, размещенные на eBay, лишь подогревают интерес, оставляя больше вопросов, чем ответов.

Главная интрига кроется в подлинности и сохранности автомобиля. Перед нами экземпляр с большим блоком двигателя, однако продавец не раскрывает ключевых деталей. Остается загадкой, оригинален ли мотор, подвергался ли кузов изменениям и сохранилась ли родная комплектация. Эта неопределенность лишь усиливает азарт потенциальных покупателей.

Challenger 1970 года — знаковая модель для американского автопрома. Хотя изначально планировались огромные продажи, реальность оказалась скромнее: в первый год реализовали чуть более 83 тысяч экземпляров. Тем не менее, именно эта версия сегодня считается самой желанной среди коллекционеров. В свое время базовая версия купе стоила около 2851 доллара, а топовые модификации R/T с моторами 440 Magnum или 426 Hemi оценивались значительно дороже. Сегодня такие автомобили стали настоящей редкостью.

О данном экземпляре известно немного. Машина три десятилетия простояла в сарае, а ее состояние можно оценить лишь по не самым четким фотографиям. Продавец утверждает, что ржавчины почти нет, а пол крепкий, что намекает на хранение в гараже. Внешне Challenger выглядит цельным, с вероятно родными кузовными панелями и остатками заводской краски. Однако эксперты советуют личный осмотр или видеообзор, ведь только на подъемнике можно выявить скрытые дефекты.

Особый интерес вызывает двигатель. В размещенном на eBay видео слышно, как мотор работает, но сам процесс его запуска не показан. Это рождает сомнения: возможно, продавец что-то скрывает. По звуку можно предположить наличие 440-кубового V8, но стопроцентной уверенности нет. Для многих коллекционеров, впрочем, аутентичность кузова зачастую важнее оригинала под капотом.

Стартовая цена лота составляет 15 тысяч долларов, но установленный резерв может поднять итоговую сумму значительно выше. Интерес к автомобилю велик: за сутки объявление посмотрели сотни пользователей. До конца торгов остается неделя, и у этого Challenger есть все шансы обрести нового хозяина. Машина находится в Алабаме, и ее транспортировка ляжет на плечи покупателя, но для истинных поклонников маслкаров такие трудности — лишь часть большого приключения, способного дать легенде вторую жизнь.