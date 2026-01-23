Загадка под слоем пыли — что скрывает культовый маслкар?

23 января 2026, 09:13
Редкий Dodge Challenger 1970 года впервые выехал из сарая спустя 30 лет
Редкий Dodge Challenger 1970 года впервые выехал из сарая спустя 30 лет
В американском штате Алабама на продажу выставлен Dodge Challenger 1970 года, простоявший в сарае более трех десятилетий. Состояние машины вызывает вопросы, но интерес к ней огромен. Покупатели гадают: оригинальный ли мотор и стоит ли рисковать.
Тридцать лет этот Dodge Challenger 1970 года провел в полном забвении, скрытый от дорог и посторонних глаз. Лишь недавно энтузиаст решил выехать на автомобиле на свет, и теперь культовый маслкар ищет нового владельца. История машины окутана тайной, а фотографии, размещенные на eBay, лишь подогревают интерес, оставляя больше вопросов, чем ответов.
Главная интрига кроется в подлинности и сохранности автомобиля. Перед нами экземпляр с большим блоком двигателя, однако продавец не раскрывает ключевых деталей. Остается загадкой, оригинален ли мотор, подвергался ли кузов изменениям и сохранилась ли родная комплектация. Эта неопределенность лишь усиливает азарт потенциальных покупателей.
Challenger 1970 года — знаковая модель для американского автопрома. Хотя изначально планировались огромные продажи, реальность оказалась скромнее: в первый год реализовали чуть более 83 тысяч экземпляров. Тем не менее, именно эта версия сегодня считается самой желанной среди коллекционеров. В свое время базовая версия купе стоила около 2851 доллара, а топовые модификации R/T с моторами 440 Magnum или 426 Hemi оценивались значительно дороже. Сегодня такие автомобили стали настоящей редкостью.
О данном экземпляре известно немного. Машина три десятилетия простояла в сарае, а ее состояние можно оценить лишь по не самым четким фотографиям. Продавец утверждает, что ржавчины почти нет, а пол крепкий, что намекает на хранение в гараже. Внешне Challenger выглядит цельным, с вероятно родными кузовными панелями и остатками заводской краски. Однако эксперты советуют личный осмотр или видеообзор, ведь только на подъемнике можно выявить скрытые дефекты.
Особый интерес вызывает двигатель. В размещенном на eBay видео слышно, как мотор работает, но сам процесс его запуска не показан. Это рождает сомнения: возможно, продавец что-то скрывает. По звуку можно предположить наличие 440-кубового V8, но стопроцентной уверенности нет. Для многих коллекционеров, впрочем, аутентичность кузова зачастую важнее оригинала под капотом.
Стартовая цена лота составляет 15 тысяч долларов, но установленный резерв может поднять итоговую сумму значительно выше. Интерес к автомобилю велик: за сутки объявление посмотрели сотни пользователей. До конца торгов остается неделя, и у этого Challenger есть все шансы обрести нового хозяина. Машина находится в Алабаме, и ее транспортировка ляжет на плечи покупателя, но для истинных поклонников маслкаров такие трудности — лишь часть большого приключения, способного дать легенде вторую жизнь.
Похожие материалы Додж
-
20.01.2026, 09:42
Классика против современности: Chevrolet Nova SS и Dodge Challenger SRT Hellcat на драг-рейсе
На трассе в Канаде встретились легендарный Chevrolet Nova SS и мощный Dodge Challenger SRT Hellcat. Схватка поколений завершилась неожиданно. Кто оказался быстрее? Почему исход гонки удивил даже зрителей. Узнайте, кто стал героем четверти мили.Читать далее
-
18.01.2026, 16:36
Владелец Dodge Challenger SRT Hellcat потерял крупную сумму из-за одной доработки
Владелец редкого Dodge Challenger решился на смелый апгрейд. Итог оказался совсем не тем, на что он рассчитывал. Мечта об эксклюзиве обернулась разочарованием. Как одна ошибка может стоить целого состояния?Читать далее
-
12.01.2026, 09:03
BMW M4 против Dodge Challenger Hellcat: кто быстрее на четверти мили
BMW M4 и Dodge Challenger SRT Hellcat встретились на дрэг-рейсе. Европейский купе и американский маслкар показали разные подходы к мощности. Результат гонки удивил даже опытных зрителей. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до самого финиша.Читать далее
-
20.12.2025, 16:24
Редкий Dodge Challenger R/T 1970 года с уникальным цветом B3 вызвал ажиотаж на аукционе
На первый взгляд этот Dodge Challenger R/T 1970 года не кажется особенным. Однако под слоем времени скрывается уникальный экземпляр с редким заводским цветом и необычными опциями. Машина требует полной реставрации, но именно это привлекает внимание коллекционеров. Почему за этот проект борются на аукционе - читайте далее.Читать далее
-
14.12.2025, 20:06
Почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170 продан ради места для BMW M2 CS
Редкий Dodge Challenger SRT Demon 170 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти по цене нового. Владелец решил освободить гараж для ожидаемого BMW M2 CS. Автомобиль сохранил отличное состояние и богатую комплектацию. Интересно, почему выбор пал не в пользу маслкара?Читать далее
-
10.12.2025, 22:17
Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с уникальной опцией найден в оригинале
Dodge Challenger T/A 1970 года – настоящая находка для ценителей классики. Модель выпускалась всего один год и отличалась уникальными деталями. Этот экземпляр сохранился в оригинальном состоянии и выделяется редкой комбинацией цвета и опций. Почему он так ценится среди коллекционеров – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 20:47
Редкий Chevrolet Corvette Stingray R неожиданно уступил Dodge Challenger на драг-рейсе в Лас-Вегасе
На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:24
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
05.12.2025, 21:05
Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион
На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
20.01.2026, 09:42
Классика против современности: Chevrolet Nova SS и Dodge Challenger SRT Hellcat на драг-рейсе
На трассе в Канаде встретились легендарный Chevrolet Nova SS и мощный Dodge Challenger SRT Hellcat. Схватка поколений завершилась неожиданно. Кто оказался быстрее? Почему исход гонки удивил даже зрителей. Узнайте, кто стал героем четверти мили.Читать далее
-
18.01.2026, 16:36
Владелец Dodge Challenger SRT Hellcat потерял крупную сумму из-за одной доработки
Владелец редкого Dodge Challenger решился на смелый апгрейд. Итог оказался совсем не тем, на что он рассчитывал. Мечта об эксклюзиве обернулась разочарованием. Как одна ошибка может стоить целого состояния?Читать далее
-
12.01.2026, 09:03
BMW M4 против Dodge Challenger Hellcat: кто быстрее на четверти мили
BMW M4 и Dodge Challenger SRT Hellcat встретились на дрэг-рейсе. Европейский купе и американский маслкар показали разные подходы к мощности. Результат гонки удивил даже опытных зрителей. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до самого финиша.Читать далее
-
20.12.2025, 16:24
Редкий Dodge Challenger R/T 1970 года с уникальным цветом B3 вызвал ажиотаж на аукционе
На первый взгляд этот Dodge Challenger R/T 1970 года не кажется особенным. Однако под слоем времени скрывается уникальный экземпляр с редким заводским цветом и необычными опциями. Машина требует полной реставрации, но именно это привлекает внимание коллекционеров. Почему за этот проект борются на аукционе - читайте далее.Читать далее
-
14.12.2025, 20:06
Почти новый Dodge Challenger SRT Demon 170 продан ради места для BMW M2 CS
Редкий Dodge Challenger SRT Demon 170 с минимальным пробегом ушел с аукциона почти по цене нового. Владелец решил освободить гараж для ожидаемого BMW M2 CS. Автомобиль сохранил отличное состояние и богатую комплектацию. Интересно, почему выбор пал не в пользу маслкара?Читать далее
-
10.12.2025, 22:17
Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с уникальной опцией найден в оригинале
Dodge Challenger T/A 1970 года – настоящая находка для ценителей классики. Модель выпускалась всего один год и отличалась уникальными деталями. Этот экземпляр сохранился в оригинальном состоянии и выделяется редкой комбинацией цвета и опций. Почему он так ценится среди коллекционеров – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 20:47
Редкий Chevrolet Corvette Stingray R неожиданно уступил Dodge Challenger на драг-рейсе в Лас-Вегасе
На трассе в Лас-Вегасе встретились два культовых маслкара. Corvette Stingray R и Dodge Challenger устроили захватывающий заезд. Итог оказался неожиданным для зрителей. Что случилось с Corvette? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:24
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
05.12.2025, 21:05
Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион
На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.Читать далее