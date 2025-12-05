Владелец уникального маслкара избавляется от машины после пяти лет активной езды – почему

Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион

На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.

На аукционе Cars&Bids выставлен на продажу необычный Dodge Challenger R/T 50th Anniversary Limited Edition 2020 года выпуска. Этот маслкар с ярким спортсменом и солидным пробегом сразу привлекает внимание поклонников марки. Автомобиль с момента покупки в мае 2020 года находился в одних руках, а его владелец не жалел машину, активно используя ее на дорогах.

Почти сразу после приобретения за 52 тысячи долларов хозяин решил сделать Challenger еще более индивидуальным. В число доработок вошли – фирменный рычаг переключения передач Hurst, новые насадки на выхлоп, удаление сидений задних рядов, багажник из карбона и регулируемая пневмоподвеска. В салоне сохранились премиальные материалы отделки: кожа наппа, вентиляция и подогрев кресел, а также руль с подогревом. Все это входит в расширенный пакет опций 28F.

Юбилейная версия отличается не только шильдиками, но и признанным воздухозаборником Shaker, капотом с воздуховодом и специальными 20-дюймовыми колесами Gold School. Для торможения предусмотрены мощные механизмы Brembo, а для комфорта предусмотрены двухзонный климат-контроль, аудиосистема Alpine и люк с электроприводом.

Под капотом установлен атмосферный V8 HEMI объемом 5,7 литра, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. На задние колеса воздействуют 372 лошадиные силы и 542 Нм крутящего момента. За пять лет эксплуатации автомобиль проехал 50 700 миль, что эквивалентно примерно 81 600 километрам. За это время двигатель регулярно обслуживался: замена масла и фильтра происходила не только недавно, но и в 2023, 2022 и 2021 годах.

Внешний Challenger сохранил заводской цвет TorRed и черный салон, но на кузове появились следы активной эксплуатации: сколы, царапины, небольшие вмятины, остатки клея на переднем спойлере и потертости на правом переднем диске. Водительское кресло тоже имеет следы эксплуатации. Несмотря на это, автомобиль не попадал в аварию.

Продавец не объясняет причину продажи, но намекает на банальную нехватку интереса места. В комплекте идут два ключа и руководство пользователя.