Владелец уникального маслкара избавляется от машины после пяти лет активной езды – почему

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 21:05

Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион

Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион

Владелец уникального маслкара избавляется от машины после пяти лет активной езды – почему

Редкий Dodge Challenger R/T 50th Anniversary с пробегом 81 600 км выставлен на аукцион

На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.

На аукционе появился Dodge Challenger R/T 50th Anniversary 2020 года с одним владельцем. Машина прошла более 80 тысяч километров и получила ряд доработок. Оригинальные детали не сохранились, а цена пока удивляет. Чем еще интересен этот экземпляр – в нашем материале.

На аукционе Cars&Bids выставлен на продажу необычный Dodge Challenger R/T 50th Anniversary Limited Edition 2020 года выпуска. Этот маслкар с ярким спортсменом и солидным пробегом сразу привлекает внимание поклонников марки. Автомобиль с момента покупки в мае 2020 года находился в одних руках, а его владелец не жалел машину, активно используя ее на дорогах.

Почти сразу после приобретения за 52 тысячи долларов хозяин решил сделать Challenger еще более индивидуальным. В число доработок вошли – фирменный рычаг переключения передач Hurst, новые насадки на выхлоп, удаление сидений задних рядов, багажник из карбона и регулируемая пневмоподвеска. В салоне сохранились премиальные материалы отделки: кожа наппа, вентиляция и подогрев кресел, а также руль с подогревом. Все это входит в расширенный пакет опций 28F.

Юбилейная версия отличается не только шильдиками, но и признанным воздухозаборником Shaker, капотом с воздуховодом и специальными 20-дюймовыми колесами Gold School. Для торможения предусмотрены мощные механизмы Brembo, а для комфорта предусмотрены двухзонный климат-контроль, аудиосистема Alpine и люк с электроприводом.

Под капотом установлен атмосферный V8 HEMI объемом 5,7 литра, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. На задние колеса воздействуют 372 лошадиные силы и 542 Нм крутящего момента. За пять лет эксплуатации автомобиль проехал 50 700 миль, что эквивалентно примерно 81 600 километрам. За это время двигатель регулярно обслуживался: замена масла и фильтра происходила не только недавно, но и в 2023, 2022 и 2021 годах.

Внешний Challenger сохранил заводской цвет TorRed и черный салон, но на кузове появились следы активной эксплуатации: сколы, царапины, небольшие вмятины, остатки клея на переднем спойлере и потертости на правом переднем диске. Водительское кресло тоже имеет следы эксплуатации. Несмотря на это, автомобиль не попадал в аварию.

Продавец не объясняет причину продажи, но намекает на банальную нехватку интереса места. В комплекте идут два ключа и руководство пользователя.

Упомянутые модели: Dodge Challenger
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Магнитогорск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться