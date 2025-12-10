Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 22:17

Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с уникальной опцией найден в оригинале

Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с уникальной опцией найден в оригинале

Один из немногих сохранившихся Challenger T/A с белой виниловой крышей – чем он удивил коллекционеров

Редкий Dodge Challenger T/A 1970 года с уникальной опцией найден в оригинале

Dodge Challenger T/A 1970 года – настоящая находка для ценителей классики. Модель выпускалась всего один год и отличалась уникальными деталями. Этот экземпляр сохранился в оригинальном состоянии и выделяется редкой комбинацией цвета и опций. Почему он так ценится среди коллекционеров – читайте в нашем материале.

Dodge Challenger T/A 1970 года – настоящая находка для ценителей классики. Модель выпускалась всего один год и отличалась уникальными деталями. Этот экземпляр сохранился в оригинальном состоянии и выделяется редкой комбинацией цвета и опций. Почему он так ценится среди коллекционеров – читайте в нашем материале.

В 1969 году Dodge представил Challenger, который сразу же стал популярным – за первый год было продано почти 77 тысяч машин. Однако среди них встречались по-настоящему редкие версии, которые сегодня считаются жемчужинами коллекций. Самой желанной считается модификация с мотором Hemi объемом 7,0 литра – таких выпустили всего 356 штук, включая 287 купе, 9 кабриолетов и 60 машин с пакетом Special Edition. Не менее интересен и вариант с 7,2-литровым V8 Six-Pack, который выбрали чуть более двух тысяч покупателей. А вот шестицилиндровый кабриолет хоть и редок (378 экземпляров), но сегодня не так популярен.

Особое место занимает Challenger T/A – модель, созданная специально для участия Dodge в американской серии Trans-Am. Этот вариант выпускался только в 1970 году и был прямым конкурентом Ford Mustang Boss 302 и Chevrolet Camaro Z/28. Всего с конвейера сошло 2399 таких машин. Параллельно разрабатывался и «близнец» Plymouth Barracuda под названием AAR Cuda, но оба производителя быстро свернули участие в гонках, а вместе с этим прекратился и выпуск дорожных версий.

Challenger T/A отличался сразу несколькими уникальными деталями: огромный воздухозаборник на матовом капоте из стеклопластика, боковые выхлопные трубы, спойлер на корме и фирменные полосы по всему кузову. Под капотом стоял 5,6-литровый V8 с тремя двухкамерными карбюраторами – такая схема обычно встречалась только на более крупных моторах. Мощность составляла 290 л.с., что на 15 л.с. больше, чем у стандартного 340-кубового двигателя. Кроме того, Dodge оснастил T/A усиленной подвеской и разными по ширине шинами спереди и сзади – для американских машин того времени это было в новинку.

Хотя T/A не так дорог, как Hemi-версия, сегодня он пользуется огромным спросом у коллекционеров. Особенно ценятся экземпляры с уникальными сочетаниями цвета и опций – многие из них существуют в единственном числе. Один из таких автомобилей – купе в цвете EK2 Go Mango с белой виниловой крышей. Подобная комбинация встречается крайне редко: по данным Classic.com, за последние десять лет на аукционах появилось более 70 T/A, но только три из них имели белую крышу. Этот Go Mango стал четвертым, а значит, доля таких машин не превышает 5% от общего тиража T/A.

Данный Challenger T/A сохранился в оригинальном виде, с родным мотором и редкой механической коробкой передач – таких выпустили всего 989 штук. Автомобиль был замечен на аукционе в Пунта-Горда, штат Флорида. Точная сумма продажи не раскрывается, но средняя цена на подобные T/A в отличном состоянии составляет около 98 тысяч долларов, а за «выжившие» оригиналы коллекционеры готовы платить и больше 100 тысяч. 

Упомянутые модели: Dodge Challenger
Упомянутые марки: Dodge
