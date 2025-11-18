Американская легенда в плачевном состоянии: сможет ли Charger обрести новую жизнь – или его ждет разборка на запчасти?

18 ноября 2025, 15:40
Редкий Dodge Charger 1968 года в Канаде ждет спасения и возвращения в США
В Канаде обнаружен Dodge Charger 1968 года, который десятилетиями стоял в палатке и теперь выставлен на аукцион. Машина требует полной реставрации и возвращения в США. Состояние кузова вызывает вопросы, но у продавца есть надежда на спасение. Неизвестно, найдется ли смельчак, готовый взяться за такой проект.
В одном из пригородов Торонто под временным навесом уже много лет пылится Dodge Charger 1968 года выпуска. Когда-то этот автомобиль был символом американской мечты, но теперь это сложно представить: ржавчина, отсутствие двигателя и коробки передач, а также множество недостающих деталей делают работоспособность системы практически невыполнимой. Тем не менее, владелец решил выставить машину на eBay, надеясь, что кто-то откроет в ней новую жизнь и вернет на родину.
В конце 60-х годов Charger стал настоящим хитом продаж: в 1968 году было выпущено более 96 тысяч экземпляров, что в шесть раз превысило показатели года. Автомобиль предлагался с разными моторами, включая классический 440 Magnum и редчайший 426 Hemi. Однако конкретно этот экземпляр был оснащен базовым 318-кубовым двигателем V8, которого сейчас нет – под капотом только пустота. Вместе с мотором пропали и трансмиссия, а также большая часть механики, вероятно, была использована для других проектов.
Состояние кузова вызывает серьезные опасения: годы, проведенные в сыром «гараже» без бетонного пола, не прошли проверку. Ржавчина практически во всех элементах, кроме крыши, задней части салона, усилителя, заднего сиденья, моторного щита и панели под лобовым стеклом. Продавец честно предупреждает: работы с авто много. Для кого-то этот Dodge Charger станет донором, для других – вызовом на границе невозможного.
В комплекте с машиной идут новые полигоны от другого мотора 1968 года, пара ремонтных панелей, документы, подтверждающие таблички и даже тот самый навес, под которым автомобиль провел последние годы. Но на этом заканчиваются плюсы: чтобы вернуть машину к жизни, потребуется практически все – от двигателя до мелких деталей интерьера. И это еще не учитывая расходы на транспортировку из Канады в США, поскольку Charger не упоминает страну, где он был собран.
Стартовая цена на аукционе составляет 5700 долларов, но продавец надеется выручить больше. Торги проходят без резерва, так что победит тот, кто предложит больше. Однако желающих рискнуть своими средствами для столь масштабного проекта может быть немного. Судьба этого Dodge Charger зависит от энтузиаста, готового вложить в него не только деньги, но и душу.
