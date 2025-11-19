Владелец решил расстаться с культовым маслкаром – шанс для коллекционеров и энтузиастов

19 ноября 2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.
На рынке появился уникальный шанс для поклонников классических американских автомобилей: Dodge Charger 1968 года выпуска ищет нового владельца. Машина находится в состоянии, которое можно назвать отправной точкой для масштабного восстановления. Несмотря на пугающий внешний вид на первых фотографиях, автомобиль сохранил прочную основу, что делает его отличной базой для реставрации.
Владелец решил не затягивать с проектом и выставил Charger на продажу, предоставив возможность другому энтузиасту вдохнуть в легенду новую жизнь. По информации autoevolution, автомобиль требует полного разбора и восстановления практически всех узлов и агрегатов. Однако кузов сохранился лучше, чем у многих других экземпляров этого года, что значительно упрощает задачу для будущего владельца.
Под капотом машины скрываются как приятные находки, так и определенные сложности. Некоторые детали оригинальны, другие требуют замены или серьезного ремонта. Впрочем, для опытных реставраторов и коллекционеров это скорее вызов, чем препятствие. Важно отметить, что подобные проекты редко встречаются в таком состоянии – обычно Charger 1968 года либо полностью сгнил, либо уже восстановлен и стоит в разы дороже.
Этот Dodge Charger – не просто автомобиль, а часть истории американского автопрома. Для тех, кто мечтает о собственном проекте и готов вложить силы и средства в возвращение культового маслкара на дорогу, это предложение может стать настоящей находкой. В ближайшее время станет ясно, найдется ли тот, кто решится на столь амбициозную задачу и подарит легенде вторую жизнь.
- 4 200 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 800 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 698 956 РDodge Charger 2015 в Москве
- 2 725 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 2 750 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 100 000 РDodge Charger 2018 в Москве
- 2 785 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 4 399 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 2 378 889 РDodge Charger 2016 в Москве
- 2 950 000 РDodge Charger 2018 в Москве