Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 21:51

Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе

Легендарный маслкар вернулся на трассу после 20 лет простоя – но техника подвела

Dodge Charger 1969 года вновь оказался в центре внимания. Культовый маслкар получил мощный двигатель после двух десятилетий забвения. Однако первая же попытка на дрэг-стрипе закончилась неожиданной поломкой. Почему так произошло и что ждет автомобиль дальше – читайте в нашем материале.

Автомобиль Dodge Charger 1969 года выпуска давно стал символом американской автомобильной культуры. Его узнаваемые линии кузова, характерная решетка радиатора и скрытые фары второго поколения сделали эту модель настоящей иконой среди маслкаров. Сегодня такие машины ценятся коллекционерами по всему миру, а их стоимость на аукционах только растет.

Однако далеко не все экземпляры дожили до наших дней в идеальном состоянии. Многие Charger долгие годы простоивали в гаражах и на задворках, ожидая своего часа. Один из таких автомобилей недавно получил вторую жизнь. После двадцатилетнего простоя владелец решил дать ему вторую жизнь, установив под капотом величественный V8 большого объема.

Работа по восстановлению заняла немало времени и сил. Кузов пришлось тщательно чистить от следов ржавчины, менять элементы подвески и электрики, а также полностью обновлять салон. Особое внимание уделили мотору: вместо стандартного агрегата был установлен современный большой блок, способный выдавать впечатляющую мощность. Владелец надеялся, что обновленный Charger сможет выдержать заезд на дрэг-полосе.

Первый выезд стал настоящим событием для команды. Автомобиль вел себя эффектно и уверенно стартовал с места. Однако радость длилась недолго: уже на первых метрах дистанции двигатель начал терять мощность, а потом и вовсе заглох. Попытки завести мотор не увенчались успехом – техника подвела в самый ответственный момент.

Причины поломки пока не установлены. Владелец предполагает, что проблема могла возникнуть из-за неисправности топливной системы или электроники. Теперь Dodge Charger вновь отправился в мастерскую, где специалисты займутся поиском и устранением неисправности. Несмотря на неудачу, энтузиасты не питают оптимизма и планируют вернуть автомобиль на трассу в ближайшее время.

Из истории этого Dodge Charger видно, что даже самые старинные автомобили требуют тщательной подготовки и внимания к деталям. Восстановление классики – это всегда риск, но и шанс подарить новую жизнь. Остается надеяться, что в следующий раз культовый маслкар все же сможет показать свой потенциал на полной скорости.

Упомянутые модели: Dodge Charger
Упомянутые марки: Dodge
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

