Легендарный маслкар вернулся на трассу после 20 лет простоя – но техника подвела

27 ноября 2025, 21:51
Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе
Редкий Dodge Charger 1969 года с новым мотором не доехал до финиша на дрэг-стрипе
Dodge Charger 1969 года вновь оказался в центре внимания. Культовый маслкар получил мощный двигатель после двух десятилетий забвения. Однако первая же попытка на дрэг-стрипе закончилась неожиданной поломкой. Почему так произошло и что ждет автомобиль дальше – читайте в нашем материале.
Автомобиль Dodge Charger 1969 года выпуска давно стал символом американской автомобильной культуры. Его узнаваемые линии кузова, характерная решетка радиатора и скрытые фары второго поколения сделали эту модель настоящей иконой среди маслкаров. Сегодня такие машины ценятся коллекционерами по всему миру, а их стоимость на аукционах только растет.
Однако далеко не все экземпляры дожили до наших дней в идеальном состоянии. Многие Charger долгие годы простоивали в гаражах и на задворках, ожидая своего часа. Один из таких автомобилей недавно получил вторую жизнь. После двадцатилетнего простоя владелец решил дать ему вторую жизнь, установив под капотом величественный V8 большого объема.
Работа по восстановлению заняла немало времени и сил. Кузов пришлось тщательно чистить от следов ржавчины, менять элементы подвески и электрики, а также полностью обновлять салон. Особое внимание уделили мотору: вместо стандартного агрегата был установлен современный большой блок, способный выдавать впечатляющую мощность. Владелец надеялся, что обновленный Charger сможет выдержать заезд на дрэг-полосе.
Первый выезд стал настоящим событием для команды. Автомобиль вел себя эффектно и уверенно стартовал с места. Однако радость длилась недолго: уже на первых метрах дистанции двигатель начал терять мощность, а потом и вовсе заглох. Попытки завести мотор не увенчались успехом – техника подвела в самый ответственный момент.
Причины поломки пока не установлены. Владелец предполагает, что проблема могла возникнуть из-за неисправности топливной системы или электроники. Теперь Dodge Charger вновь отправился в мастерскую, где специалисты займутся поиском и устранением неисправности. Несмотря на неудачу, энтузиасты не питают оптимизма и планируют вернуть автомобиль на трассу в ближайшее время.
Из истории этого Dodge Charger видно, что даже самые старинные автомобили требуют тщательной подготовки и внимания к деталям. Восстановление классики – это всегда риск, но и шанс подарить новую жизнь. Остается надеяться, что в следующий раз культовый маслкар все же сможет показать свой потенциал на полной скорости.
Похожие материалы Додж
-
27.11.2025, 12:39
Погоня на 230 км в час: трагедия с игроком Dallas Cowboys потрясла Техас
В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.Читать далее
-
26.11.2025, 16:27
Под капотом классического Dodge Charger Daytona скрывается современный HEMI V8 на 797 сил
Внешне это классика, но внутри — настоящий монстр. Под длинным капотом спрятан современный двигатель. Мощность поражает воображение. Автомобиль удивляет не только внешностью. Внутри скрыта настоящая сила. Узнайте, что делает этот Dodge уникальным.Читать далее
-
22.11.2025, 05:42
Редкий Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack спасли от утилизации
Один из самых желанных маслкаров чуть не оказался на свалке. Уникальный Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack был на грани уничтожения. История его спасения удивляет даже опытных коллекционеров. Почему такие автомобили становятся настоящими реликвиями? Ответ внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
18.11.2025, 15:40
Редкий Dodge Charger 1968 года в Канаде ждет спасения и возвращения в США
В Канаде обнаружен Dodge Charger 1968 года, который десятилетиями стоял в палатке и теперь выставлен на аукцион. Машина требует полной реставрации и возвращения в США. Состояние кузова вызывает вопросы, но у продавца есть надежда на спасение. Неизвестно, найдется ли смельчак, готовый взяться за такой проект.Читать далее
-
18.11.2025, 15:28
Dodge возвращает Magnum в новом облике: универсал Charger для эры электромобилей
Stellantis меняет стратегию и делает ставку на американские бренды. Новое руководство обещает свежие решения для Jeep, Ram и Dodge. В центре внимания – неожиданные концепты и возвращение культовых моделей. Что ждет поклонников марки в ближайшем будущем? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 22:02
Ветеран Вьетнама сохранил Dodge Charger R/T 1970 года с пробегом всего 145 км
История культового Dodge Charger R/T 1970 года удивляет. Машина почти не ездила с конца 70-х. Владелец – ветеран войны, купил авто новым. Почему автомобиль оказался законсервированным на десятилетия? Ответы в материале.Читать далее
-
13.11.2025, 19:17
Редкий Dodge Charger 1967 года без Hemi: реставрация, которая удивляет фанатов
Восстановленный Dodge Charger 1967 года в редком голубом цвете удивляет идеальным состоянием. Автомобиль сохранил оригинальный интерьер и уникальный стиль. Модель не оснащена знаменитым Hemi, но все равно вызывает восхищение. Узнайте, почему этот экземпляр стал настоящей находкой для коллекционеров.Читать далее
-
30.10.2025, 12:14
Все версии Dodge Charger 2026 получили яркие доработки от Mopar на SEMA 2025
На выставке SEMA 2025 Mopar представил доработанные версии Dodge Charger 2026. Некоторые детали уже доступны для заказа. Интрига вокруг новинок сохраняется. Узнайте, какие сюрпризы готовит Mopar для фанатов маслкаров.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
27.11.2025, 12:39
Погоня на 230 км в час: трагедия с игроком Dallas Cowboys потрясла Техас
В Техасе произошла трагедия с известным спортсменом. Погоня на бешеных скоростях закончилась неожиданно. Полиция раскрыла детали происшествия. Семья и клуб в шоке от случившегося.Читать далее
-
26.11.2025, 16:27
Под капотом классического Dodge Charger Daytona скрывается современный HEMI V8 на 797 сил
Внешне это классика, но внутри — настоящий монстр. Под длинным капотом спрятан современный двигатель. Мощность поражает воображение. Автомобиль удивляет не только внешностью. Внутри скрыта настоящая сила. Узнайте, что делает этот Dodge уникальным.Читать далее
-
22.11.2025, 05:42
Редкий Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack спасли от утилизации
Один из самых желанных маслкаров чуть не оказался на свалке. Уникальный Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack был на грани уничтожения. История его спасения удивляет даже опытных коллекционеров. Почему такие автомобили становятся настоящими реликвиями? Ответ внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
18.11.2025, 15:40
Редкий Dodge Charger 1968 года в Канаде ждет спасения и возвращения в США
В Канаде обнаружен Dodge Charger 1968 года, который десятилетиями стоял в палатке и теперь выставлен на аукцион. Машина требует полной реставрации и возвращения в США. Состояние кузова вызывает вопросы, но у продавца есть надежда на спасение. Неизвестно, найдется ли смельчак, готовый взяться за такой проект.Читать далее
-
18.11.2025, 15:28
Dodge возвращает Magnum в новом облике: универсал Charger для эры электромобилей
Stellantis меняет стратегию и делает ставку на американские бренды. Новое руководство обещает свежие решения для Jeep, Ram и Dodge. В центре внимания – неожиданные концепты и возвращение культовых моделей. Что ждет поклонников марки в ближайшем будущем? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 22:02
Ветеран Вьетнама сохранил Dodge Charger R/T 1970 года с пробегом всего 145 км
История культового Dodge Charger R/T 1970 года удивляет. Машина почти не ездила с конца 70-х. Владелец – ветеран войны, купил авто новым. Почему автомобиль оказался законсервированным на десятилетия? Ответы в материале.Читать далее
-
13.11.2025, 19:17
Редкий Dodge Charger 1967 года без Hemi: реставрация, которая удивляет фанатов
Восстановленный Dodge Charger 1967 года в редком голубом цвете удивляет идеальным состоянием. Автомобиль сохранил оригинальный интерьер и уникальный стиль. Модель не оснащена знаменитым Hemi, но все равно вызывает восхищение. Узнайте, почему этот экземпляр стал настоящей находкой для коллекционеров.Читать далее
-
30.10.2025, 12:14
Все версии Dodge Charger 2026 получили яркие доработки от Mopar на SEMA 2025
На выставке SEMA 2025 Mopar представил доработанные версии Dodge Charger 2026. Некоторые детали уже доступны для заказа. Интрига вокруг новинок сохраняется. Узнайте, какие сюрпризы готовит Mopar для фанатов маслкаров.Читать далее
- 4 200 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 800 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 698 956 РDodge Charger 2015 в Москве
- 2 725 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 2 750 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 3 100 000 РDodge Charger 2018 в Москве
- 2 785 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 4 399 000 РDodge Charger 2019 в Москве
- 2 378 889 РDodge Charger 2016 в Москве
- 2 950 000 РDodge Charger 2018 в Москве