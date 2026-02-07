Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

7 февраля 2026, 16:25

Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов

История культового маслкара: как рабочий обменял Coronet R/T на Daytona Hemi и теперь просит за нее почти 2 миллиона

Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов

Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.

Когда речь заходит о культовых американских маслкарах, Dodge Charger Daytona Hemi занимает особое место. Эта машина не просто редкость — она стала настоящей легендой среди коллекционеров и поклонников классических автомобилей. Восьмидесятые годы, маленький городок Моррисон в штате Колорадо: две школьницы ежедневно приезжали на занятия на автомобиле, который сегодня вызывает зависть даже у самых искушенных ценителей. Их отец, рабочий профсоюза, не просто владелец этого автомобиля - он когда-то обменял свой Coronet R/T 1967 года на новенький Daytona Hemi, не подозревая, что спустя время эта сделка станет одним из самых обсуждаемых в мире коллекционных автомобилей.

Сегодня этот Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 миллиона долларов. Сумма, которая кажется фантастической даже для рынка дорогих автомобилей, но у этой машины есть все основания, стоить дорого. Во-первых, речь идет о настоящем Hemi - самой желанной версии Daytona, выпущенной ограниченным тиражом. Во-вторых, автомобиль имеет оригинальные детали и владелец внес минимальные изменения в течение всех лет эксплуатации. И, наконец, у него есть отдельная история, которая делает его не просто машиной, частью американской автомобильной культуры.

Владелец не скрывает: в свое время он не думал о коллекционных ценностях. Для него Daytona был просто удобным и мощным средством передвижения, на котором он возил дочерей в школу и забирал их после занятий. Но с годами интерес к маслкарам только рос, а цены на редкие экземпляры взлетели до небес. Сегодня Charger Daytona Hemi – это не просто автомобиль, а инвестиция, символ эпохи и предмет гордости для любого коллекционера.

Эксперты отмечают, что подобные экземпляры машиностроения на рынке встречаются редко. Большинство Daytona Hemi давно осели в коллекциях и практически не покидают гаражи своих владельцев. Именно поэтому нынешняя продажа вызвала такой ажиотаж среди поклонников классических автомобилей. По мнению специалистов, цена в 1,95 миллиона долларов вполне оправдана: речь идет о машине с уникальной историей, вызванной мотором Hemi и значительным пробегом.

Интересно, что в восьмидесятые годы подобные автомобили считались чем-то обыденным. Многие использовали их в повседневной жизни, не задумываясь о будущем росте стоимости. Ситуация сегодня кардинально изменилась. Каждый уцелевший экземпляр, его оригинальные детали и документы стали объектом охоты для коллекционеров по всему миру. Dodge Charger Daytona Hemi — яркий пример того, как когда-то обычная машина может превратиться в символ целой эпохи и стоить баснословных денег.

Упомянутые модели: Dodge Charger
Упомянутые марки: Dodge
