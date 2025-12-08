Почему уникальный маслкар с легендарным мотором продали дешевле обычных конкурентов

Редкий Dodge Coronet 440 с Hemi 1966 года ушел с молотка за рекордно низкую сумму

На аукционе в Канзас-Сити редкий Dodge Coronet 440 с мотором Hemi 1966 года продан за 61 600 долларов. Это одна из самых низких цен для подобных автомобилей за последние годы. Причины столь скромной стоимости удивили даже опытных коллекционеров.

В мире коллекционных маслкаров автомобили с мотором Hemi всегда считались настоящими жемчужинами, особенно если речь идет о Dodge Coronet 440 1966 года выпуска. Таких машин в кузове хардтоп с четырехступенчатой механикой было выпущено всего 288 экземпляров, а в целом — всего 192. Обычно подобные автомобили уходят с аукционов за шестизначные суммы, однако на недавних торгах в Канзас-Сити этот редкий Coronet удивил всех — его продали всего за 61 600 долларов, включая комиссию.

Машина стала одной из главных звёзд мероприятия, хотя стартовые торги начались со сравнительно скромных 20 тысяч долларов. Ставки быстро выросли до 50 тысяч, но затем участники потеряли азарт. Итоговая цена оказалась одной из самых низких для Hemi Coronet за последние годы. Для сравнения, более массовые и менее редкие модели вроде Chevrolet Chevelle SS 1969 года или Plymouth Road Runner 1970 года с обычным V8 уходили дороже.

Состояние автомобиля не вызывает вопросов — судя по всему, недавно была проведена качественная реставрация. Кузов и салон выглядели безупречно, а под капотом стоял знаменитый 7-литровый двигатель Hemi V8. Именно этот мотор сделал Coronet 440 легендой среди поклонников американской классики. В 1966 году такие двигатели только появились на рынке, и Dodge выпустила всего 740 автомобилей с Hemi для всей линейки Coronet.

Возникает вопрос: почему столь редкий и ухоженный экземпляр ушёл за сумму, не дотягивающую даже до средних цен последних лет? По мнению экспертов, одна из ключевых причин — отсутствие документального подтверждения о соответствии оригинальных номеров двигателя и кузова. Для коллекционеров этот фактор часто становится решающим. Кроме того, на рынке постепенно меняются предпочтения, что также могло повлиять на итоговую стоимость.

Если обратиться к статистике, то за последние годы хардтопы с Hemi продавались в среднем за 70 тысяч долларов. Рекорд же среди версии Coronet 500 составил 80 500 долларов в 2023 году. Кабриолеты с этим мотором и вовсе уходили за шестизначные суммы, а абсолютный максимум — 176 тысяч долларов за красный Coronet 500 Convertible в 2017 году.

Аукцион в Канзас-Сити в 2025 году собрал более 500 автомобилей, среди которых было много классики. Самым дорогим лотом стал Ford Torino Twister Special 1970 года, ушедший за 132 тысячи долларов. Чуть дешевле был продан Chevrolet Corvette Convertible 1966 года с мотором L72 — за 126 500 долларов. В тройку лидеров также вошёл рестомодифицированный Chevrolet Camaro 1969 года, проданный за 107 800 долларов.

Однако настоящей сенсацией стал не только Coronet. На тех же торгах Ford GT 2005 года с минимальным пробегом ушёл за 533 500 долларов, а среди современных спорткаров выделился McLaren 750S Spider 2025 года, проданный за 357 500 долларов. Ford Shelby GT500 2022 года оценили в 134 750 долларов. При этом некоторые лоты, несмотря на высокий интерес, новых владельцев не нашли — например, Ford Shelby GT500KR Widebody 2020 года с большим пробегом не был продан, даже несмотря на ставку в 200 тысяч долларов.

История с Dodge Coronet 440 Hemi 1966 года вновь доказывает: даже самые редкие и желанные автомобили могут преподнести сюрпризы на аукционе. Итоговая цена зависит не только от состояния и уникальности, но и от нюансов, принципиально важных для коллекционеров. На этот раз удача улыбнулась новому владельцу — он получил поистине уникальный маслкар по цене, которая ещё недавно казалась совершенно невозможной.