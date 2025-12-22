Уникальный Dodge Dart 1969: выжил после 15 лет на свалке — как ему это удалось

Редкий Dodge Dart 1969 года простоял 15 лет на свалке и сохранился почти в оригинале

Этот Dodge Dart 1969 года удивляет своим состоянием. Машина простояла на свалке 15 лет, но сохранила оригинальные детали и заводской мотор. Владелец восстановил авто без полной реставрации. История настоящего выжившего классика интригует и вдохновляет.

Классические автомобили, оказавшиеся на свалке, редко возвращаются к жизни без масштабной реставрации. Однако иногда бывают исключения, которые поражают даже опытных коллекционеров. Один из таких случаев - Dodge Dart 1969 года, который долгие годы провел в заброшенном состоянии, но сумел сохранить свой подлинный облик и техническую начинку.

История этого автомобиля началась в Вермонте, где он оказался на свалке в 1981 году после серьезного повреждения заднего левого крыла. Машина простояла без движения 15 лет, пока ее не заметил нынешний владелец. Он оценил потенциал редкого экземпляра и решил дать ему вторую жизнь. В результате Dodge Dart был выкуплен и возвращен на дорогу практически в том же виде, в каком сошел с конвейера.

Фото: Gause Garage / YouTube

Главная особенность этого Dart - максимальная сохранность оригинальных деталей. За исключением замененного заднего крыла, все элементы кузова, включая редкую темно-зеленую эмаль F8 Dark Green Poly, черную виниловую крышу и фирменную полосу, остались заводскими. Конечно, годы на свалке не прошли бесследно: на кузове заметны царапины, сколы и трещины, но именно эти следы времени придают автомобилю особый шарм настоящего раритета.

Салон автомобиля сохранился еще лучше. Единственное серьезное повреждение - небольшая прорезь на заднем сиденье со стороны водителя. Хромированные детали панели приборов слегка потускнели, но в целом интерьер выглядит свежо, а бежевый оттенок обивки не утратил насыщенности. Такое состояние салона для машины, простоявшей 15 лет под открытым небом, - настоящая редкость.

Под капотом Dodge Dart скрывается 5,6-литровый V8 объемом 340 кубических дюймов с четырехкамерным карбюратором. Этот двигатель и четырехступенчатая механика - полностью оригинальные, с совпадающими номерами. Несмотря на то, что мотор не относится к самым мощным в линейке, его 275 лошадиных сил обеспечивают достойную динамику и характерный звук классического американского маслкара.

Интересно, что данная версия Dart - это Swinger, одна из самых популярных модификаций 1969 года. По информации владельца, автомобиль был заказан с максимальным набором опций: передние дисковые тормоза, пакет Light Group, коврики, тонированное лобовое стекло, зеркала с дистанционным управлением, стеклоочистители с переменной скоростью, антикоррозийная обработка, защитные накладки на бамперы, радиоприемник AM, гидроусилитель руля, спортивный руль и декоративные колпаки на колесах. Даже виниловая крыша входила в список дополнительных опций. Итоговая стоимость машины с учетом всех доработок составила 3 394,45 доллара, из которых 558,45 ушли на опции.