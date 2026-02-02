Почему один из самых недооцененных маслкаров Америки сегодня стоит как коллекционный раритет

2 февраля 2026, 04:57
Редкий Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с мотором 340 и уникальной ценой
Редкий Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с мотором 340 и уникальной ценой
Dodge Dart GTS 1969 года - не просто очередной маслкар, а уникальный экземпляр с мотором 340, механикой и редкой комплектацией. Его история и особенности вызывают интерес у коллекционеров и экспертов. В чем секрет его ценности - разбираемся в деталях.
В мире американских маслкаров есть модели, которые время от времени остаются в тени, но сегодня вызывают настоящий ажиотаж среди коллекционеров. Dodge Dart GTS 1969 года - как раз такой случай. Этот автомобиль сочетает в себе редкую комплектацию, мощный двигатель и статус легенды, что делает его объектом охоты для ценителей классики.
В конце 1960-х годов Dodge Dart пережил свой звездный час. Модель, стартовавшая в 1960 году как скромный седан, к концу десятилетия превратилась в агрессивный и динамичный спорткар, способный конкурировать с устойчивыми знаменитыми соперниками из Детройта. Версия GTS с мотором на 340 кубических дюймов и электрической коробкой передач стала символом эпохи, когда американские дороги наполняли ревущие двигатели V8 и пахли жженой резиной.
Особенность данного экземпляра – не только в технических характеристиках. Кабриолет с редкой комбинацией опций, включая кондиционер и четырехступенчатую механику, встречается редко. По некоторым данным, был выпущен всего один такой автомобиль, что автоматически сделало его лидером на рынке. Для коллекционеров это не просто машина, а инвестиция и часть автомобильной истории.
Внешне Dart GTS 1969 года выпуска выглядит лаконичным, но узнаваемым. Хромированные детали, фирменная решетка радиатора и массивные бамперы подчеркивают его принадлежность к золотой эпохе автопрома. Интерьер выполнен в классическом стиле: кожаные сиденья, лаконичная приборная панель и минимум лишних деталей. Все это создает атмосферу настоящего драйва и свободы, которую так ценили владельца маслкаров того времени.
Техническая часть требует отдельного внимания. Двигатель объемом 5,6 литра (340 кубических дюймов) развивает значительную мощность, а механическая коробка передач позволяет полностью раскрыть потенциал автомобиля. Подвеска и тормозная система были доработаны для уверенного управления на высоких скоростях, что сделало Dart GTS не только быстрым, но и доступным на дороге.
Сегодня такие автомобили становятся все более востребованными на аукционах и среди коллекционеров мирового уровня. Их стоимость растет с каждым годом, а уникальные экземпляры, вроде этого кабриолета, могут стоить в несколько раз дороже. Причина проста: сочетание редкости и оригинальности превращает их в настоящие произведения искусства эпохи.
Интересно, что в свое время Dodge Dart GTS не пользовался особыми спросом у массового покупателя. Многие предпочитали более стильные модели, такие как Charger или Challenger. Однако именно это и сыграло свою роль для коллекционеров: малое количество сохранившихся машин делает их сегодня особенно ценными.
Эксперты отмечают, что спрос на подобные автомобили будет только расти. Маслкары конца 60-х - это не просто транспорт, это символ целой эпохи, когда автомобиль становился воплощением мечты о свободе и скорости. Для многих коллекционеров Dart GTS 1969 года – это возможность прикоснуться к легенде и стать частью истории американского автопрома.
Похожие материалы Додж
-
22.12.2025, 17:22
Редкий Dodge Dart 1969 года простоял 15 лет на свалке и сохранился почти в оригинале
Этот Dodge Dart 1969 года удивляет своим состоянием. Машина простояла на свалке 15 лет, но сохранила оригинальные детали и заводской мотор. Владелец восстановил авто без полной реставрации. История настоящего выжившего классика интригует и вдохновляет.Читать далее
-
23.10.2025, 19:46
Редкий Dodge Dart 440 1962 года сохранился с оригинальной краской и историей
Этот автомобиль сохранил свой внешний вид с 1962 года. Его история полна неожиданных поворотов. Почему он вызывает споры среди ценителей? Оцените редкость и узнаете, что скрывает этот Dodge.Читать далее
-
28.09.2025, 20:02
Редкий Dodge Dart 1968 года с мотором Hellcat выставлен на продажу вопреки запрету жены
Владелец необычного автомобиля оказался перед сложным выбором. Его решение вызвало споры в семье. Подробности этой истории удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
02.02.2026, 05:11
Cadillac CT6 Avant 2027: универсал, который может изменить расстановку сил на рынке
Cadillac готовит к выходу необычный для себя формат - крупный премиальный универсал CT6 Avant 2027 модельного года. Модель может стать альтернативой популярным внедорожникам и изменить привычные представления о флагманах бренда. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 04:48
Haval Dargo: сколько реально стоит год владения при пробеге 40 000 км
Сколько на самом деле обходится содержание Haval Dargo за год при интенсивной эксплуатации? Анализируем все ключевые траты: от сервисных работ и материалов до топлива и модернизаций. В материале - только факты и цифры.Читать далее
-
02.02.2026, 04:36
Рейтинг Chery: какие модели самые надежные и и выгодные для покупки
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить лучшие варианты по надежности, расходу топлива и стоимости обслуживания. В обзоре - реальные плюсы и минусы, а также советы по выбору подходящей комплектации.Читать далее
-
02.02.2026, 04:22
Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года: как роскошный седан потерял 70% стоимости за год
Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года недавно сменил владельца за сумму, в три раза меньшую от изначальной цены. За этим снижением скрывается не только пробег, но и серьезные нюансы, которые могут стать ловушкой для новых владельцев. Почему такие сделки становятся все более частыми и что важно знать перед покупкой - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 00:24
Вышло исследование: какие доработки превращают обычный УАЗ в армейский
Вышло исследование: мало кто знает, что привычные УАЗы Патриот в армейском исполнении превращаются в настоящие боевые машины. Какие доработки делают их опаснее и почему эти модификации сейчас на пике интереса — объяснил эксперт.Читать далее
-
01.02.2026, 19:36
Какие кроссоверы Haval выбирают в России: плюсы, минусы, нюансы
Китайские кроссоверы Haval уверенно закрепились в топе продаж, предлагая широкий выбор для разных водителей. В материале - разбор сильных и слабых сторон каждой модели, чтобы не ошибиться с покупкой.Читать далее
-
01.02.2026, 16:38
Редкая история: как универсал AMC Rambler 1965 года стал семейной легендой
В 1965 году отец подарил дочери универсал AMC Rambler Ambassador 990 Cross Country вместо желанного спорткара. Тогда она не оценила подарок, но спустя годы этот автомобиль стал для семьи настоящей реликвией. Почему эта история актуальна сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 16:31
Необычный Neoplan Jumbocruiser: как автобус-гармошка стал роскошным автодомом
Neoplan Jumbocruiser N138/4 - редкий двухэтажный автобус, который превратили в полноценный дом на колесах с четырьмя комнатами, гаражом и верандой. Эксперты отмечают уникальность проекта и его ограничения для путешествий.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
22.12.2025, 17:22
Редкий Dodge Dart 1969 года простоял 15 лет на свалке и сохранился почти в оригинале
Этот Dodge Dart 1969 года удивляет своим состоянием. Машина простояла на свалке 15 лет, но сохранила оригинальные детали и заводской мотор. Владелец восстановил авто без полной реставрации. История настоящего выжившего классика интригует и вдохновляет.Читать далее
-
23.10.2025, 19:46
Редкий Dodge Dart 440 1962 года сохранился с оригинальной краской и историей
Этот автомобиль сохранил свой внешний вид с 1962 года. Его история полна неожиданных поворотов. Почему он вызывает споры среди ценителей? Оцените редкость и узнаете, что скрывает этот Dodge.Читать далее
-
28.09.2025, 20:02
Редкий Dodge Dart 1968 года с мотором Hellcat выставлен на продажу вопреки запрету жены
Владелец необычного автомобиля оказался перед сложным выбором. Его решение вызвало споры в семье. Подробности этой истории удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
02.02.2026, 05:11
Cadillac CT6 Avant 2027: универсал, который может изменить расстановку сил на рынке
Cadillac готовит к выходу необычный для себя формат - крупный премиальный универсал CT6 Avant 2027 модельного года. Модель может стать альтернативой популярным внедорожникам и изменить привычные представления о флагманах бренда. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 04:48
Haval Dargo: сколько реально стоит год владения при пробеге 40 000 км
Сколько на самом деле обходится содержание Haval Dargo за год при интенсивной эксплуатации? Анализируем все ключевые траты: от сервисных работ и материалов до топлива и модернизаций. В материале - только факты и цифры.Читать далее
-
02.02.2026, 04:36
Рейтинг Chery: какие модели самые надежные и и выгодные для покупки
Эксперты проанализировали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить лучшие варианты по надежности, расходу топлива и стоимости обслуживания. В обзоре - реальные плюсы и минусы, а также советы по выбору подходящей комплектации.Читать далее
-
02.02.2026, 04:22
Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года: как роскошный седан потерял 70% стоимости за год
Bentley Flying Spur Speed W12 2023 года недавно сменил владельца за сумму, в три раза меньшую от изначальной цены. За этим снижением скрывается не только пробег, но и серьезные нюансы, которые могут стать ловушкой для новых владельцев. Почему такие сделки становятся все более частыми и что важно знать перед покупкой - в нашем материале.Читать далее
-
02.02.2026, 00:24
Вышло исследование: какие доработки превращают обычный УАЗ в армейский
Вышло исследование: мало кто знает, что привычные УАЗы Патриот в армейском исполнении превращаются в настоящие боевые машины. Какие доработки делают их опаснее и почему эти модификации сейчас на пике интереса — объяснил эксперт.Читать далее
-
01.02.2026, 19:36
Какие кроссоверы Haval выбирают в России: плюсы, минусы, нюансы
Китайские кроссоверы Haval уверенно закрепились в топе продаж, предлагая широкий выбор для разных водителей. В материале - разбор сильных и слабых сторон каждой модели, чтобы не ошибиться с покупкой.Читать далее
-
01.02.2026, 16:38
Редкая история: как универсал AMC Rambler 1965 года стал семейной легендой
В 1965 году отец подарил дочери универсал AMC Rambler Ambassador 990 Cross Country вместо желанного спорткара. Тогда она не оценила подарок, но спустя годы этот автомобиль стал для семьи настоящей реликвией. Почему эта история актуальна сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 16:31
Необычный Neoplan Jumbocruiser: как автобус-гармошка стал роскошным автодомом
Neoplan Jumbocruiser N138/4 - редкий двухэтажный автобус, который превратили в полноценный дом на колесах с четырьмя комнатами, гаражом и верандой. Эксперты отмечают уникальность проекта и его ограничения для путешествий.Читать далее