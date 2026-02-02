Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 04:57

Редкий Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с мотором 340 и уникальной ценой

Почему один из самых недооцененных маслкаров Америки сегодня стоит как коллекционный раритет

Dodge Dart GTS 1969 года - не просто очередной маслкар, а уникальный экземпляр с мотором 340, механикой и редкой комплектацией. Его история и особенности вызывают интерес у коллекционеров и экспертов. В чем секрет его ценности - разбираемся в деталях.

В мире американских маслкаров есть модели, которые время от времени остаются в тени, но сегодня вызывают настоящий ажиотаж среди коллекционеров. Dodge Dart GTS 1969 года - как раз такой случай. Этот автомобиль сочетает в себе редкую комплектацию, мощный двигатель и статус легенды, что делает его объектом охоты для ценителей классики.

В конце 1960-х годов Dodge Dart пережил свой звездный час. Модель, стартовавшая в 1960 году как скромный седан, к концу десятилетия превратилась в агрессивный и динамичный спорткар, способный конкурировать с устойчивыми знаменитыми соперниками из Детройта. Версия GTS с мотором на 340 кубических дюймов и электрической коробкой передач стала символом эпохи, когда американские дороги наполняли ревущие двигатели V8 и пахли жженой резиной.

Особенность данного экземпляра – не только в технических характеристиках. Кабриолет с редкой комбинацией опций, включая кондиционер и четырехступенчатую механику, встречается редко. По некоторым данным, был выпущен всего один такой автомобиль, что автоматически сделало его лидером на рынке. Для коллекционеров это не просто машина, а инвестиция и часть автомобильной истории.

Внешне Dart GTS 1969 года выпуска выглядит лаконичным, но узнаваемым. Хромированные детали, фирменная решетка радиатора и массивные бамперы подчеркивают его принадлежность к золотой эпохе автопрома. Интерьер выполнен в классическом стиле: кожаные сиденья, лаконичная приборная панель и минимум лишних деталей. Все это создает атмосферу настоящего драйва и свободы, которую так ценили владельца маслкаров того времени.

Техническая часть требует отдельного внимания. Двигатель объемом 5,6 литра (340 кубических дюймов) развивает значительную мощность, а механическая коробка передач позволяет полностью раскрыть потенциал автомобиля. Подвеска и тормозная система были доработаны для уверенного управления на высоких скоростях, что сделало Dart GTS не только быстрым, но и доступным на дороге.

Сегодня такие автомобили становятся все более востребованными на аукционах и среди коллекционеров мирового уровня. Их стоимость растет с каждым годом, а уникальные экземпляры, вроде этого кабриолета, могут стоить в несколько раз дороже. Причина проста: сочетание редкости и оригинальности превращает их в настоящие произведения искусства эпохи.

Интересно, что в свое время Dodge Dart GTS не пользовался особыми спросом у массового покупателя. Многие предпочитали более стильные модели, такие как Charger или Challenger. Однако именно это и сыграло свою роль для коллекционеров: малое количество сохранившихся машин делает их сегодня особенно ценными.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные автомобили будет только расти. Маслкары конца 60-х - это не просто транспорт, это символ целой эпохи, когда автомобиль становился воплощением мечты о свободе и скорости. Для многих коллекционеров Dart GTS 1969 года – это возможность прикоснуться к легенде и стать частью истории американского автопрома.

Упомянутые модели: Dodge Dart
Упомянутые марки: Dodge
