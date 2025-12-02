Механик обнаружил фатальный просчет в уникальном Polara – как 1/16 дюйма изменили судьбу авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 13:31

Редкий Dodge Polara 1964 года с Hemi V8 оказался жертвой заводской ошибки

Редкий Dodge Polara 1964 года с Hemi V8 оказался жертвой заводской ошибки

Механик обнаружил фатальный просчет в уникальном Polara – как 1/16 дюйма изменили судьбу авто

Редкий Dodge Polara 1964 года с Hemi V8 оказался жертвой заводской ошибки

Сколько Dodge Polara 1964 года получили легендарный 426 Hemi V8 на заводе? Ответ удивит даже знатоков. Этот мотор не был доступен для обычных версий. Почему так произошло и к чему это привело? История редкой машины, которая могла стать легендой, но все пошло не по плану.

Сколько Dodge Polara 1964 года получили легендарный 426 Hemi V8 на заводе? Ответ удивит даже знатоков. Этот мотор не был доступен для обычных версий. Почему так произошло и к чему это привело? История редкой машины, которая могла стать легендой, но все пошло не по плану.

В автомобильном мире есть машины, которые становятся легендами не только благодаря своим характеристикам, но и из-за загадочных историй, связанных с их созданием. Одной из таких моделей стал Dodge Polara 1964 года, который, по мнению многих, мог бы называться настоящей иконой, если бы не одно «но».

Многие энтузиасты были уверены, что в 1964 году на заводе Dodge были собраны несколько Polara с культовым мотором 426 Hemi V8. Логика подсказывает: раз этот двигатель был создан для гонок, значит, он должен был попасть в ограниченную серию дорожных автомобилей. Однако реальность оказалась куда прозаичнее – ни один серийный Polara в том году не получил этот мотор на заводе. Вся партия Hemi V8 предназначалась исключительно для дрэговых автомобилей и специальных проектов, а для обычных покупателей этот двигатель был недоступен.

Как пишет Autoevolution, спустя время на свет всплыла уникальная история: один из Polara, оснащенный Hemi V8 и кнопочной коробочной передачей, оказался жертвой фатальной ошибки при сборке. Механик, взявшийся за восстановление этого редкого автомобиля, обнаружил, что причина его поломки кроется в крошечном просчете – всего 1/16 дюйма. Казалось бы, незначительная деталь, но именно она стала роковой для всех конструкций.

В процессе обследования установлено, что из-за неправильной установки одного из компонентов двигатель начал работать с усиленным режимом. Это привело к быстрому износу и возникновению поломки. Владелец долго не мог понять, почему столь высокий статус и надежный мотор вышел из строя. Только опытный специалист смог найти причину проблемы, которая оказалась настолько серьезной, что ее не легко было запустить из виду даже на заводе.

Эта история наглядно показывает, что в настоящее время важна точность и внимание к деталям при сборке автомобилей, особенно когда речь идет о традиционных и мощных моторах. Даже минимальное отклонение от норм может привести к серьезным последствиям, перечеркнув все усилия инженеров и мечты коллекционеров. Сегодня такие машины становятся объектами пристального внимания реставраторов и коллекционеров, ведь каждый из них хранит в себе не только технические особенности, но и уникальные истории, которые делают их по-настоящему ценными.

Упомянутые марки: Dodge, Chrysler
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж, Крайслер

Похожие материалы Додж, Крайслер

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Оренбург Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться