Вышло исследование: почему оригинальные Muscle Car без реставрации ценятся выше редких версий

28 января 2026, 09:10
Редкий Dodge Super Bee 1969 года установил рекорд стоимости на аукционе
На аукционе Kissimmee 2026 уникальный Dodge Super Bee A12 1969 года в цвете Butterscotch ушел за рекордные $247 500. Автомобиль сохранил заводское состояние, пробег всего 23 477 миль, что делает его самым дорогим нереставрированным Super Bee в истории публичных продаж. В чем секрет такой стоимости и почему коллекционеры выбирают именно такие экземпляры - разбираемся в материале.
Аукцион Kissimmee 2026 уже давно завершился, но некоторые лоты все еще вызывают живой интерес у коллекционеров и поклонников классических американских автомобилей. Один из таких автомобилей — Dodge Super Bee A12 1969 года выпуска в редком цвете Butterscotch, ставший настоящей сенсацией, установивший новый рекорд стоимости среди нереставрированных экземпляров этой модели.
Окончательная цена, с учетом комиссии, составила 247 500 долларов. Это абсолютный максимум для Super Bee, сохранившийся в исходном состоянии, и даже выше, чем у некоторых более консервативных версий с легендарным мотором Hemi. Такой результат удивил даже опытных участников рынка: до этого момента самой дорогой была полностью восстановленная версия A12 в специальном цвете с уникальной отделкой крыши и механической коробкой передач. Но именно этот «выживший» с автоматом оказался более выгодным.
Что делает Super Bee особенным? Прежде всего, его история и состояние. За 57 лет автомобиль проехал всего 23 477 миль – это чуть больше 37 тысяч километров. Большую часть жизни он провел в гараже, где его тщательно оберегали от времени и погодных условий. Кузов, салон, двигатель - все детали остались в заводском состоянии, а на кузове до сих пор можно найти оригинальные заводские метки и бирки. Для машины такого возраста это настоящая редкость.
Под капотом — знаменитый V8 объемом 7,2 литра с двумя двухкамерными карбюраторами (Six-Pack), а в паре с ними работает трехступенчатый автомат TorqueFlite. Задний мост - заводской Dana 60 с главной парой 4.10, что соответствует оригинальной комплектации A12. Все агрегаты - с совпадающими номерами, что особенно ценится среди коллекционеров.
Эксперты отмечают, что степень сохранности Super Bee практически недостижима для большинства автомобилей, которым уже более 40 лет. Автомобиль прошел инспекцию реестра Chrysler и получил высокую оценку подлинности и оригинальности. По мнению жюри премии ZZenith Award, это один из лучших примеров сохранности классических маслкаров в мире.
Редкость модели приводится и в статистике: в 1969 году было выпущено 27 800 Super Bee, но только 1 907 из них получили пакет A12. Еще меньше - всего 420 - были выполнены в кузове купе с жесткой крышей, и лишь 153 экземпляра были оснащены автоматической коробкой передачи. Цвет Butterscotch встречается редко, сочетание всех этих факторов делает автомобиль практически успешным.
Рынок классических масл-каров продолжает удивлять: сегодня коллекционеры все чаще выбирают нереставрированные, максимально аутентичные автомобили со значительным пробегом и полным стилем. Именно такие экземпляры становятся настоящими звездами аукционов и объектами охоты для самых требовательных ценителей.
