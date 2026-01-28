Вышло исследование: почему оригинальные Muscle Car без реставрации ценятся выше редких версий

Редкий Dodge Super Bee 1969 года установил рекорд стоимости на аукционе

На аукционе Kissimmee 2026 уникальный Dodge Super Bee A12 1969 года в цвете Butterscotch ушел за рекордные $247 500. Автомобиль сохранил заводское состояние, пробег всего 23 477 миль, что делает его самым дорогим нереставрированным Super Bee в истории публичных продаж. В чем секрет такой стоимости и почему коллекционеры выбирают именно такие экземпляры - разбираемся в материале.

Аукцион Kissimmee 2026 уже давно завершился, но некоторые лоты все еще вызывают живой интерес у коллекционеров и поклонников классических американских автомобилей. Один из таких автомобилей — Dodge Super Bee A12 1969 года выпуска в редком цвете Butterscotch, ставший настоящей сенсацией, установивший новый рекорд стоимости среди нереставрированных экземпляров этой модели.

Окончательная цена, с учетом комиссии, составила 247 500 долларов. Это абсолютный максимум для Super Bee, сохранившийся в исходном состоянии, и даже выше, чем у некоторых более консервативных версий с легендарным мотором Hemi. Такой результат удивил даже опытных участников рынка: до этого момента самой дорогой была полностью восстановленная версия A12 в специальном цвете с уникальной отделкой крыши и механической коробкой передач. Но именно этот «выживший» с автоматом оказался более выгодным.

Что делает Super Bee особенным? Прежде всего, его история и состояние. За 57 лет автомобиль проехал всего 23 477 миль – это чуть больше 37 тысяч километров. Большую часть жизни он провел в гараже, где его тщательно оберегали от времени и погодных условий. Кузов, салон, двигатель - все детали остались в заводском состоянии, а на кузове до сих пор можно найти оригинальные заводские метки и бирки. Для машины такого возраста это настоящая редкость.

Под капотом — знаменитый V8 объемом 7,2 литра с двумя двухкамерными карбюраторами (Six-Pack), а в паре с ними работает трехступенчатый автомат TorqueFlite. Задний мост - заводской Dana 60 с главной парой 4.10, что соответствует оригинальной комплектации A12. Все агрегаты - с совпадающими номерами, что особенно ценится среди коллекционеров.

Эксперты отмечают, что степень сохранности Super Bee практически недостижима для большинства автомобилей, которым уже более 40 лет. Автомобиль прошел инспекцию реестра Chrysler и получил высокую оценку подлинности и оригинальности. По мнению жюри премии ZZenith Award, это один из лучших примеров сохранности классических маслкаров в мире.

Редкость модели приводится и в статистике: в 1969 году было выпущено 27 800 Super Bee, но только 1 907 из них получили пакет A12. Еще меньше - всего 420 - были выполнены в кузове купе с жесткой крышей, и лишь 153 экземпляра были оснащены автоматической коробкой передачи. Цвет Butterscotch встречается редко, сочетание всех этих факторов делает автомобиль практически успешным.

Рынок классических масл-каров продолжает удивлять: сегодня коллекционеры все чаще выбирают нереставрированные, максимально аутентичные автомобили со значительным пробегом и полным стилем. Именно такие экземпляры становятся настоящими звездами аукционов и объектами охоты для самых требовательных ценителей.