Уникальный внедорожный автодом EarthRoamer XV-LTS: повышенная проходимость, спальня и кухня — что скрыто внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 06:39

Редкий EarthRoamer XV-LTS 2016 года выставлен на аукцион: экспедиционный дом на колесах

Редкий EarthRoamer XV-LTS 2016 года выставлен на аукцион: экспедиционный дом на колесах

Уникальный внедорожный автодом EarthRoamer XV-LTS: повышенная проходимость, спальня и кухня — что скрыто внутри

Редкий EarthRoamer XV-LTS 2016 года выставлен на аукцион: экспедиционный дом на колесах

EarthRoamer XV-LTS 2016 года - не просто автодом, а полноценная экспедиционная платформа для автономных путешествий. Даже спустя годы такие машины вызывают ажиотаж на вторичном рынке. Почему этот экземпляр может стать сенсацией - в нашем материале.

EarthRoamer XV-LTS 2016 года - не просто автодом, а полноценная экспедиционная платформа для автономных путешествий. Даже спустя годы такие машины вызывают ажиотаж на вторичном рынке. Почему этот экземпляр может стать сенсацией - в нашем материале.

В мире автодомов и экспедиционных автомобилей имя EarthRoamer давно стало синонимом высшей автономности и настоящей свободы. Модель XV-LTS 2016 года, которая сейчас готовится к продаже на аукционе, это не просто очередной дом на колесах, а полноценная экспедиционная платформа, способная увести своего владельца далеко за пределы привычной цивилизации. Именно такие машины становятся объектом мечты для тех, кто не готов мириться с ограничениями обычных кемперов и ищет нечто большее, чем просто комфорт на дорогах.

EarthRoamer XV-LTS построен на базе надежного шасси пикапа Ford F-550 Super Duty, что уже само по себе говорит о серьезных внедорожных возможностях. Но главное здесь это не только проходимость, а уникальная комбинация инженерных решений, позволяющая путешественникам неделями обходиться без внешних источников энергии и воды. Внутри располагается полноценная кухня, санузел, спальные места и даже система климат-контроля, рассчитанная на экстремальные условия. Все это делает XV-LTS не просто транспортом, а настоящим домом для тех, кто привык жить вне расписаний и накатанных маршрутов.

Фото: wrtagg / Bring a Trailer

На вторичном рынке EarthRoamer появляется редко, и даже подержанные экземпляры по цене сравнимы со стоимостью новых квартир в крупных городах. Причина проста: спрос на такие машины стабильно превышает предложение, ведь каждый EarthRoamer собирается вручную, а список опций и индивидуальных доработок практически не ограничен. Именно поэтому каждый экземпляр уникален, а XV-LTS 2016 года ценен еще и тем, что принадлежит к числу последних представителей поколения, которое успело зарекомендовать себя проверенной временем надежностью и отсутствием избыточной электроники.

Эксперты отмечают, что интерес к автономным автодомам и экспедиционным платформам в мире и в России сейчас растет особенно быстро. Причины очевидны: стремление к уединению, желание быть независимым от туристической инфраструктуры и растущая популярность путешествий в труднодоступные места. EarthRoamer XV-LTS идеально вписывается в этот тренд, его технические характеристики позволяют не только уверенно преодолевать бездорожье, но и жить в полном комфорте за пределами цивилизации, имея запасы воды, электричества и топлива на недели вперед. Внутри предусмотрено все необходимое: просторная зона отдыха, современная кухня с холодильником и плитой, душ и туалет, а также спальные места для нескольких человек. Система солнечных панелей и мощные аккумуляторы обеспечивают полную автономность, а усиленная подвеска и внедорожная защита позволяют не задумываться о качестве дорог.

Появление на аукционе такого экземпляра становится настоящим событием для коллекционеров и искателей приключений. Ожидается, что торги превзойдут все ожидания, ведь EarthRoamer это не просто транспортное средство, а символ независимости и предмет мечты для тех, кто привык брать от жизни максимум. В условиях, когда спрос на подобные машины только растет, XV-LTS 2016 года вполне может стать настоящей сенсацией на рынке.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Ставрополь Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться