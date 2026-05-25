Редкий Запорожец продают за миллион рублей - почему цена так дешево?

Редкий экспортный ЗАЗ-965 «Ялта» после реставрации выставлен на продажу

В Ростовской области появился шанс купить уникальный «горбатый» ЗАЗ-965 «Ялта» после полной реставрации. Машина сохранила оригинальные детали и прошла капремонт, а цена удивляет даже знатоков. Почему этот экземпляр вызывает интерес у коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - разбираемся в деталях.

На рынке ретроавтомобилей России нечасто встречаются предложения, которые способны удивить даже опытных коллекционеров. В городе Шахты Ростовской области выставлен на продажу уникальный экземпляр - экспортная версия ЗАЗ-965 «Ялта», прошедшая полную реставрацию. Для автолюбителей это не просто редкая находка, а возможность приобрести автомобиль, который сочетает в себе историческую ценность и современное техническое состояние, выяснил журнал «За рулем».

Этот «горбатый» Запорожец 1967 года выпуска хорошо знаком старшему поколению по фильму «3+2». После реставрации его пробег составляет всего около 100 километров. Владелец утверждает, что автомобиль был полностью разобран до последнего винтика, а затем собран заново с использованием исключительно новых оригинальных деталей. Кузов подвергли пескоструйной обработке и антикоррозийной защите, а цвет сменили с заводского бледно-голубого на эффектный двухцветный - бело-малиновый. Все хромированные элементы, включая молдинги, бамперы и детали рулевого колеса, заменены на новые оригинальные.

Особенности экспортной версии «Ялта» заметны невооруженным глазом: помимо характерных молдингов, автомобиль получил зеркало на левом крыле, чего не было у стандартных ЗАЗ-965. Однако есть и необычный момент - вместо выпуклой накладки на передней части, которая отличала «Ялту», установлена стандартная вогнутая панель. В салоне полностью обновлены сиденья, обивки дверей и руль - все перетянуто новой кожей. Двигатель прошел капитальный ремонт, а сцепление, ходовая часть, тормоза и электропроводка полностью заменены на новые оригинальные запчасти.

По словам владельца, автомобиль находится в отличном техническом состоянии, на ходу, стоит на учете и юридически чист. За столь редкий и тщательно восстановленный экземпляр просят 1 150 000 рублей - сумма, которая выглядит неожиданно скромной для подобного уровня реставрации. Продавец готов ответить на дополнительные вопросы по телефону и даже помочь с доставкой по России.

Для справки: ЗАЗ-965 «Ялта» - экспортная модификация знаменитого «горбатого» Запорожца, которая отличалась улучшенной отделкой и рядом внешних деталей. Такие автомобили ценятся среди коллекционеров за аутентичность и редкость, особенно если речь идет о полностью восстановленных экземплярах. На рынке ретроавто подобные предложения появляются крайне редко, а стоимость зависит от степени оригинальности и качества реставрации. В данном случае сочетание исторической ценности, технической свежести и доступной цены делает этот лот особенно привлекательным для ценителей советской автомобильной классики.