«Для охоты, рыбалки и души»: за 3 млн продают армейский прототип «Скорпион-2М»

Как стало известно «Российской газете», на одной из площадок частных объявлений продается уникальный внедорожник «Скорпион-2М». Эта машина изначально создавалась для нужд армии, но так и не была запущена в серийное производство.

Экземпляр, выставленный на продажу в Коврове Владимирской области, был собран в 2014 году. Он оснащен редким польским турбодизельным двигателем Andoria (2,6 л, 136 л.с.), который работает в паре с механической коробкой передач. Автомобиль имеет полный привод с раздаточной коробкой и самоблокирующимися дифференциалами на обеих осях.

Несмотря на массивный вид и восьмиместную кабину (что является редкостью), для управления «Скорпионом-2М» достаточно обычных водительских прав категории «B». Продавец утверждает, что автомобиль стоит на учете в ГИБДД, и проблем с его переоформлением быть не должно.

«Отличный авто для охоты, рыбалки и для души», — говорится в описании. Владелец также отмечает, что конструкция машины проста, и при необходимости ее можно отремонтировать в любом автосервисе.

Цена за этот «вездеход для души» установлена в 3 миллиона рублей. Для сравнения: новые дизельные внедорожники BAIC BJ40 в России стоят от 3,4 млн рублей, бензиновые Haval H9 — от 4,4 млн, а модели Tank — от 4,3 млн рублей.

Семейство вездеходов «Скорпион» разрабатывалось в начале 2010-х годов корпорацией «Защита». Первые прототипы строились на шасси УАЗ, но позднее была создана собственная платформа с независимой подвеской и частичным использованием компонентов от ульяновских автомобилей. В планах были различные модификации, включая штурмовые и бронированные версии. Проект не вышел в серию, а построенные прототипы были распроданы частным лицам.