«Для охоты, рыбалки и души»: за 3 млн продают армейский прототип «Скорпион-2М»

5 февраля 2026, 05:15
Редкий экземпляр: в РФ начались продажи внедорожника "Скорпион-2М" от частника
Редкий экземпляр: в РФ начались продажи внедорожника "Скорпион-2М" от частника
Уникальный армейский внедорожник «Скорпион-2М» выставлен на продажу. Несерийный прототип 2014 года с польским дизелем. Цена — 3 млн рублей. Найдется ли покупатель.
Похожие материалы UAZ
04.02.2026, 23:29
Какие скрытые сигналы используют водители: значение поднятой ладони и других жестов
Водители общаются без слов, используя особые сигналы. Эти знаки помогают избежать недоразумений. Понять их не всегда просто. Разбираемся, что означают популярные жесты на дороге.Читать далее
04.02.2026, 16:00
Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе
Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.Читать далее
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
04.02.2026, 14:58
Что делать, если машину поцарапали во дворе: порядок действий и нюансы оформления
Если вашу машину поцарапали во дворе или на парковке, это может обернуться серьезными хлопотами. Какие шаги обязательны, чтобы не остаться без компенсации, и что делать, если виновник скрылся - мало кто знает детали. Советы специалистов помогут избежать ошибок и сэкономить время.Читать далее
04.02.2026, 13:44
Patron расширил ассортимент: новые комплекты сцепления для популярных авто
Patron представил 36 новых комплектов сцепления для легковых и коммерческих авто. Какие модели попали в список, что изменилось для владельцев и почему это событие может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
04.02.2026, 11:48
Haval Jolion против Renault Duster: разница в цене, мощности и комфорте
Российские автолюбители все чаще выбирают между Haval Jolion и подержанным Renault Duster. Почему эти модели оказались в центре внимания, какие подводные камни скрывают комплектации и что на самом деле важнее — узнаете в нашем материале.Читать далее
04.02.2026, 11:27
Киберугрозы для автомобилей: какие атаки ждут владельцев в 2026 году
Cпециалисты выявили, какие киберриски станут самыми опасными для автомобилей уже в ближайшие годы. Почему цифровые системы машин и инфраструктуры могут стать легкой добычей для злоумышленников - объяснил эксперт.Читать далее
04.02.2026, 08:43
Кемпинг 2026: новые тренды, доступные фургоны и неожиданные направления для автопутешествий
Вышло исследование: рынок автодомов и кемперов в 2026 году меняется на глазах. Новые бюджетные модели, расширение ассортимента полноприводных машин и неожиданные маршруты для отдыха — что это значит для российских автолюбителей и какие возможности открываются уже сейчас.Читать далее
04.02.2026, 08:03
Топ-7 новых PHEV с рекордной электродальностью: какие модели удивили в 2026
Какие plug-in-гибриды в 2026 году действительно способны проехать на электричестве больше 100 км, а какие только обещают. Почему WLTP-цифры часто не совпадают с реальностью, и что советуют эксперты для экономии.Читать далее
04.02.2026, 06:50
Changan готовит для России пять новых моделей : гибриды, трансформеры и обновления
Changan готовит для российского рынка сразу пять новых моделей, включая гибридный кроссовер и уникальный трансформер. В 2026 году автолюбителей ждут свежие решения и неожиданные форматы. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
