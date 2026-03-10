Советский электрокар для Европы и судьба уникального ЗАЗ 1109 в Днепре

Редкий электромобиль ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро»: история, факты, перспективы

ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро» - один из первых советских электромобилей, который задумывался для европейского рынка. Почему проект не стал массовым, как сохранившийся экземпляр оказался в Днепре и что отличает эту машину от других - рассказываем в материале.

ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро» — автомобиль, который мог появиться на советском автопроме в начале 90-х. В эпоху, когда электромобили казались чем-то из области фантастики, на Запорожском автозаводе появился хэтчбек с электрической силовой установкой, ориентированной на экспорт в Европу. Это был не просто эксперимент, а серьезная попытка выйти на новый рынок и показать, что отечественные инженеры способны конкурировать с западными производителями.

Проект стартовал в 1991 году, когда в СССР уже ощущалась потребность в новых технологиях и альтернативных источниках энергии. «Таврия-Электро» получила электромоторы мощностью от 16 до 35 лошадиных сил, что по тем временам выглядело весьма прогрессивно. Несколько прототипов были отправлены за границу, в том числе в Германию, где планировалось продавать их через дилерскую сеть Deutsche Lada. Однако массового производства так и не произошло: отсутствие дилерской сети и перемены в стране не позволили довести проект до конца.

Сегодня сохранившиеся экземпляры «Таврия-Электро» можно пересчитать по пальцам. Один из них находится в Днепре, где владелец не только восстановил машину, но и использует ее в повседневной жизни. Этот автомобиль стал по-настоящему редкостным и вызывает интерес у коллекционеров и энтузиастов.

Интересно, что в Германии до сих пор эксплуатируется нестандартная «Таврия» 1996 года выпуска, также оснащенная электрическим приводом. Это подтверждает, что идея электромобиля на базе советской модели была не просто теоретической, а вполне реализуемой. Несмотря на то, что проект не добился массового успеха, он стал важной вехой в истории отечественного автопрома и предвестником современных тенденций электрификации транспорта.

Сегодня, когда электромобили становятся все более популярными, история ЗАЗ-1109 «Таврия-Электро» звучит по-новому. Этот автомобиль — напоминание о том, что инновации возможны даже в самых неожиданных условиях, а смелые инженерные решения могут опережать свое время. Судьба сохранившихся экземпляров — это не только часть технической истории, но и повод для размышлений о будущем отечественного автомобилестроения.