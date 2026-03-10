Советский электрокар для Европы и судьба уникального ЗАЗ 1109 в Днепре

10 марта 2026, 10:12
Редкий электромобиль ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро»: история, факты, перспективы
Редкий электромобиль ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро»: история, факты, перспективы
ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро» - один из первых советских электромобилей, который задумывался для европейского рынка. Почему проект не стал массовым, как сохранившийся экземпляр оказался в Днепре и что отличает эту машину от других - рассказываем в материале.
ЗАЗ 1109 «Таврия-Электро» — автомобиль, который мог появиться на советском автопроме в начале 90-х. В эпоху, когда электромобили казались чем-то из области фантастики, на Запорожском автозаводе появился хэтчбек с электрической силовой установкой, ориентированной на экспорт в Европу. Это был не просто эксперимент, а серьезная попытка выйти на новый рынок и показать, что отечественные инженеры способны конкурировать с западными производителями.
Проект стартовал в 1991 году, когда в СССР уже ощущалась потребность в новых технологиях и альтернативных источниках энергии. «Таврия-Электро» получила электромоторы мощностью от 16 до 35 лошадиных сил, что по тем временам выглядело весьма прогрессивно. Несколько прототипов были отправлены за границу, в том числе в Германию, где планировалось продавать их через дилерскую сеть Deutsche Lada. Однако массового производства так и не произошло: отсутствие дилерской сети и перемены в стране не позволили довести проект до конца.
Сегодня сохранившиеся экземпляры «Таврия-Электро» можно пересчитать по пальцам. Один из них находится в Днепре, где владелец не только восстановил машину, но и использует ее в повседневной жизни. Этот автомобиль стал по-настоящему редкостным и вызывает интерес у коллекционеров и энтузиастов.
Интересно, что в Германии до сих пор эксплуатируется нестандартная «Таврия» 1996 года выпуска, также оснащенная электрическим приводом. Это подтверждает, что идея электромобиля на базе советской модели была не просто теоретической, а вполне реализуемой. Несмотря на то, что проект не добился массового успеха, он стал важной вехой в истории отечественного автопрома и предвестником современных тенденций электрификации транспорта.
Сегодня, когда электромобили становятся все более популярными, история ЗАЗ-1109 «Таврия-Электро» звучит по-новому. Этот автомобиль — напоминание о том, что инновации возможны даже в самых неожиданных условиях, а смелые инженерные решения могут опережать свое время. Судьба сохранившихся экземпляров — это не только часть технической истории, но и повод для размышлений о будущем отечественного автомобилестроения.
Похожие материалы ZAZ
-
12.03.2026, 11:01
Сравнение Toyota Supra и Ford Mustang GT: кто быстрее на четверти мили в Лас-Вегасе
На автодроме в Лас-Вегасе встретились Toyota GR Supra и Ford Mustang GT - два культовых спорткара, каждый со своей историей и характером. Почему их противостояние стало символом перемен на рынке и что это значит для поклонников быстрых машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 10:36
Mazda CX-5 стала лидером продаж среди глобальных брендов в России в 2026 году
В начале 2026 года россияне массово скупали кроссоверы и внедорожники известных мировых марок. Эксперты отмечают неожиданный рост интереса к моделям, которые официально не представлены в стране. Какие авто оказались в топе и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 10:31
Какие новые автомобили могут попасть в список для работы в такси весной 2026 года
В ближайшие месяцы в перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, могут войти сразу несколько новых моделей. Среди претендентов - Haval, Tenet, Jeland, а также электромобили и даже Volga. Почему это решение может изменить рынок и что ждет таксопарки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 08:08
В Санкт-Петербурге продают Renault Logan 2015 года с пробегом 9 200 км за 990 000 рублей
В Санкт-Петербурге выставили на продажу уникальный Renault Logan 2015 года с минимальным пробегом. Владелец просит за машину почти миллион рублей, объясняя цену идеальным состоянием. Почему такие предложения появляются все чаще. Разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
12.03.2026, 06:38
Alpine Performance Platform: новая архитектура для электроспорткаров с уникальным подходом
Alpine представила платформу APP для будущих электроспорткаров, начиная с нового A110. В отличие от привычных решений, здесь акцент на легкости и балансе, а не на универсальности. Это может изменить представление о спортивных электромобилях и задать новые стандарты в отрасли.Читать далее
-
12.03.2026, 05:55
Феномен «капсул времени»: почему советские «Жигули» стоят как новые иномарки
На рынке подержанных авто появились уникальные экземпляры - советские машины в состоянии «как с завода». Их стоимость сопоставима с элитными иномарками, а спрос только растет. Почему коллекционеры готовы платить миллионы и что делает эти автомобили столь ценными - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 05:45
Первый запуск Ariane 6: как Европа собирается конкурировать с Илоном Маском
12 февраля 2026 года Европа сделала важный шаг в развитии космической отрасли: тяжелая ракета Ariane 6 впервые успешно вывела на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo. Этот запуск стал не только технологическим прорывом, но и вызовом для конкурентов на мировом рынке.Читать далее
-
12.03.2026, 05:23
ZAZ-965 NEWera: концепт с ретродизайном и современными технологиями
Дизайнер Роман Прядько удивил автосообщество свежим взглядом на ЗАЗ-965: концепт NEWera сочетает узнаваемый ретростиль с современными решениями, включая электрическую версию. Почему этот проект вызвал столько обсуждений и как он может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 04:59
Два новых электровелосипеда Jaison Thunder Pro: мощность, запас хода и доступная цена
Jaison, китайский производитель электровелосипедов, представил новую линейку Thunder Pro с широкими покрышками. Модели обещают впечатляющую мощность и дальность хода при демократичной цене. Почему эти велосипеды могут изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
12.03.2026, 04:52
Rivian R2 удивил ценой: старт продаж ниже ожиданий, детали раскрыты раньше срока
Rivian готовил громкую премьеру нового кроссовера R2, но детали о стоимости и комплектациях стали известны раньше времени. Почему цена оказалась ниже прогнозов, и как это повлияет на рынок электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы ZAZ
-
12.03.2026, 11:01
Сравнение Toyota Supra и Ford Mustang GT: кто быстрее на четверти мили в Лас-Вегасе
На автодроме в Лас-Вегасе встретились Toyota GR Supra и Ford Mustang GT - два культовых спорткара, каждый со своей историей и характером. Почему их противостояние стало символом перемен на рынке и что это значит для поклонников быстрых машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 10:36
Mazda CX-5 стала лидером продаж среди глобальных брендов в России в 2026 году
В начале 2026 года россияне массово скупали кроссоверы и внедорожники известных мировых марок. Эксперты отмечают неожиданный рост интереса к моделям, которые официально не представлены в стране. Какие авто оказались в топе и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 10:31
Какие новые автомобили могут попасть в список для работы в такси весной 2026 года
В ближайшие месяцы в перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, могут войти сразу несколько новых моделей. Среди претендентов - Haval, Tenet, Jeland, а также электромобили и даже Volga. Почему это решение может изменить рынок и что ждет таксопарки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 08:08
В Санкт-Петербурге продают Renault Logan 2015 года с пробегом 9 200 км за 990 000 рублей
В Санкт-Петербурге выставили на продажу уникальный Renault Logan 2015 года с минимальным пробегом. Владелец просит за машину почти миллион рублей, объясняя цену идеальным состоянием. Почему такие предложения появляются все чаще. Разбираемся, какие риски и выгоды ждут покупателей сегодня.Читать далее
-
12.03.2026, 06:38
Alpine Performance Platform: новая архитектура для электроспорткаров с уникальным подходом
Alpine представила платформу APP для будущих электроспорткаров, начиная с нового A110. В отличие от привычных решений, здесь акцент на легкости и балансе, а не на универсальности. Это может изменить представление о спортивных электромобилях и задать новые стандарты в отрасли.Читать далее
-
12.03.2026, 05:55
Феномен «капсул времени»: почему советские «Жигули» стоят как новые иномарки
На рынке подержанных авто появились уникальные экземпляры - советские машины в состоянии «как с завода». Их стоимость сопоставима с элитными иномарками, а спрос только растет. Почему коллекционеры готовы платить миллионы и что делает эти автомобили столь ценными - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 05:45
Первый запуск Ariane 6: как Европа собирается конкурировать с Илоном Маском
12 февраля 2026 года Европа сделала важный шаг в развитии космической отрасли: тяжелая ракета Ariane 6 впервые успешно вывела на орбиту сразу 32 спутника Amazon Leo. Этот запуск стал не только технологическим прорывом, но и вызовом для конкурентов на мировом рынке.Читать далее
-
12.03.2026, 05:23
ZAZ-965 NEWera: концепт с ретродизайном и современными технологиями
Дизайнер Роман Прядько удивил автосообщество свежим взглядом на ЗАЗ-965: концепт NEWera сочетает узнаваемый ретростиль с современными решениями, включая электрическую версию. Почему этот проект вызвал столько обсуждений и как он может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.03.2026, 04:59
Два новых электровелосипеда Jaison Thunder Pro: мощность, запас хода и доступная цена
Jaison, китайский производитель электровелосипедов, представил новую линейку Thunder Pro с широкими покрышками. Модели обещают впечатляющую мощность и дальность хода при демократичной цене. Почему эти велосипеды могут изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
12.03.2026, 04:52
Rivian R2 удивил ценой: старт продаж ниже ожиданий, детали раскрыты раньше срока
Rivian готовил громкую премьеру нового кроссовера R2, но детали о стоимости и комплектациях стали известны раньше времени. Почему цена оказалась ниже прогнозов, и как это повлияет на рынок электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее