Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 10:06

Редкий Ferrari 360 Modena выставлен на продажу в Екатеринбурге по цене китайского премиума

Почему владелец Ferrari из Екатеринбурга готов расстаться со своим спорткаром всего за 6 млн рублей?

В Екатеринбурге появился шанс приобрести легендарный Ferrari 360 Modena с минимальным пробегом и эксклюзивной отделкой по цене китайского премиума. Что скрывается за ценой в 6,3 млн рублей — разбираемся в деталях.

Появление на рынке подержанных автомобилей в России культового Ferrari 360 Modena — событие, которое не может остаться незамеченным. Для автолюбителей, следящих за редкими предложениями, это не просто очередная продажа, а реальный шанс прикоснуться к легенде мирового автопрома. В условиях, когда новые спорткары становятся все менее доступными, подобные экземпляры приобретают особую ценность.

Как выяснил 110km.ru, в Екатеринбурге выставлен на продажу Ferrari 360 2000 года выпуска. Спорткар сразу привлекает внимание не только своим именем, но и состоянием. Пробег — всего 40 000 км, что для 25-летнего автомобиля выглядит почти невероятно. Под капотом — атмосферный бензиновый мотор объемом 3,6 литра, выдающий 400 лошадиных сил. Коробка передач — роботизированная, привод — классический задний. Кузов окрашен в фирменный красный цвет, а салон отделан кожей наппа с обилием карбоновых вставок. Владелец уверяет: на машине не гоняли, а обслуживание проводилось в специализированном сервисе.

Фото: drom.ru

Комплектация — 3.6 AMT Modena, что подразумевает не только богатую отделку, но и технические нюансы, которые ценят знатоки марки. В истории автомобиля — всего два владельца. Продавец отмечает, что шины Michelin практически новые, а сам автомобиль полностью готов к эксплуатации. Для желающих выделиться на дороге еще больше, есть возможность приобрести красивые номера, но это обсуждается отдельно.

Цена вопроса — 6 300 000 рублей. На первый взгляд, предложение кажется весьма привлекательным. За сумму, сопоставимую со стоимостью новых китайских премиальный автомобилей, можно приобрести легендарный итальянский спорткар. Но на самом деле, это не инвестиционный актив, а автомобиль, требующий внимания и  дорогого обслуживания. У 360 Modena сложная конструкция (алюминиевое шасси, двигатель V8) и дорогая замена даже самых элементарных расходников. Роботизированная коробка - еще одно уязвимое место 25-летнего автомобиля, да и истинные поклонники марки предпочитают версии с механикой.

Упомянутые модели: Ferrari 360
Упомянутые марки: Ferrari
