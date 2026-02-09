Владелец проехал всего 2250 км и теперь рассчитывает получить за автомобиль сумму, превышающую изначальную цену

9 февраля 2026, 07:05
Редкий Ferrari 458 Spider 2015 года может установить новый рекорд стоимости на вторичном рынке
Редкий Ferrari 458 Spider 2015 года может установить новый рекорд стоимости на вторичном рынке
Ferrari 458 Spider 2015 года с минимальным пробегом оказался перед тем, чтобы стать самым дорогим экземпляром этой модели. Почему такие машины не только не теряют в цене, но и становятся выгодной инвестицией - разбираемся в деталях.
В мире коллекционных автомобилей есть свои законы, и Ferrari давно стала символом не только роскоши, но и финансовой дальновидности. Когда речь заходит о традиционных моделях Маранелло, привычные правила рынка перестают работать: стоимость таких машин не только не падает, а зачастую стремительно растет. Именно это сейчас происходит с Ferrari 458 Spider 2015 года выпуска, который может стать самым дорогим автомобилем этой серии на вторичном рынке.
Владелец этого кабриолета приобрел авто новым за 322 700 долларов и за все время эксплуатации проехал всего 1400 миль - чуть более 2200 километров. Для большинства автомобилей такой пробег за несколько лет выглядел бы странно, но для Ferrari это скорее правило, чем заключение. Сохранность, износ и оригинальное состояние - вот что ценится коллекционерами и инвесторами.
Эксперты отмечают, что именно такие экземпляры становятся объектом настоящей охоты среди ценителей. В условиях, когда спрос на редкие и малопробежные Ferrari только растёт, а выпуск новых моделей ограничен, стоимость такой машины может взлететь до небес. Владелец 458 Spider, судя по всему, прекрасно понимал, что его автомобиль - не просто средство передвижения, а актив, который со временем только прибавит в цене.
Интересно, что для большинства автомобилей других марок ситуация прямо противоположная: как только машина выезжает из автосалона, ее стоимость начинает неуклонно снижаться. Но Феррари – это особый случай. Здесь работает эффект бренда, ограниченность тиража и культовый статус модели. Все это превращает покупку в долгосрочную инвестицию, а не в расходы.
По мнению экспертов, если нынешний владелец решит выставить свой 458 Spider на аукционе, итоговая сумма может значительно превысит первоначальные вложения. Уже сейчас на рынке есть примеры, когда аналогичные автомобили с чуть большим пробегом продавались за сумму, превышающую стартовую цену на десять процентов.
Впрочем, подобные истории – не редкость для Ferrari. Модели с уникальной внешностью, редкой комплектацией и минимальным пробегом, регулярно становятся объектами новостей. Это подтверждает, что рынок эксклюзивных спорткаров живет в соответствии с их законами, и для тех, кто умеет ждать, такие вложения могут принести весьма прибыльные результаты.
Похожие материалы Феррари
-
28.12.2023, 08:34
Дубай – не единственное место, где полицейские разъезжают на суперкарах
Бывший губернатор Стамбула, а ныне министр внутренних дел Турции Али Ерликая опубликовал короткое видео, демонстрирующее роскошный автопарк турецкой полиции: два десятка Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes-Benz и Range Rover.Читать далее
-
02.06.2021, 23:53
Самые роскошные автомобили Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян может похвастать роскошной коллекцией автомобилей. В гараже 42-летней модели более 25 интересных машин, отличающихся не только красотой, но и мощью. Расскажем о самых впечатляющих.Читать далее
-
13.09.2019, 09:38
Лучшие спорткары мира 2020
Они вселяют чувство прекрасного одним своим видом. Динамика, обтекаемые линии кузова и мощь агрегатов — то, за что их любят ценители быстрой езды. Они дорогие. Они — предел мечтаний многих. Хотите спортивный автомобиль? Выбирайте лучший.Читать далее
-
04.07.2018, 19:19
Мечтать не вредно: 5 самых ярких купе в мире
Согласитесь, погода задает настроение. Когда за окном жара, ночи яркие и длинные, а днем солнце не спадает которую неделю, разговаривать о чем-то серьезном совсем не хочется. Хочется просто помечтать…Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:15
КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков
КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:59
Владение тягачом SITRAK C7H подорожало: как изменились расходы за год
Вышло исследование: за год расходы на содержание седельного тягача SITRAK C7H MAX 4×2 заметно увеличились, несмотря на снижение цены самого автомобиля. Почему эксплуатация стала дороже, какие суммы теперь приходится закладывать в бюджет и что это сулит владельцам - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота, но цифры говорят сами за себя.Читать далее
-
09.02.2026, 11:46
Слабые места Skoda Octavia II: владельцы выявили неожиданные проблемы
Вышло исследование: владельцы Skoda Octavia II массово жалуются на масложор, сбои электроники и капризную DSG7. Почему эти проблемы становятся критичными именно сейчас и что грозит покупателям на вторичке - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:37
Ресурс двигателя Lada: сколько реально проходит мотор без капремонта
АвтоВАЗ впервые подробно объяснил, каков реальный ресурс двигателей Lada и что может его сократить. Многие знают, что даже топливо способно серьезно повлиять на срок службы мотора. Какие еще детали важны - в материале.Читать далее
Похожие материалы Феррари
-
28.12.2023, 08:34
Дубай – не единственное место, где полицейские разъезжают на суперкарах
Бывший губернатор Стамбула, а ныне министр внутренних дел Турции Али Ерликая опубликовал короткое видео, демонстрирующее роскошный автопарк турецкой полиции: два десятка Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes-Benz и Range Rover.Читать далее
-
02.06.2021, 23:53
Самые роскошные автомобили Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян может похвастать роскошной коллекцией автомобилей. В гараже 42-летней модели более 25 интересных машин, отличающихся не только красотой, но и мощью. Расскажем о самых впечатляющих.Читать далее
-
13.09.2019, 09:38
Лучшие спорткары мира 2020
Они вселяют чувство прекрасного одним своим видом. Динамика, обтекаемые линии кузова и мощь агрегатов — то, за что их любят ценители быстрой езды. Они дорогие. Они — предел мечтаний многих. Хотите спортивный автомобиль? Выбирайте лучший.Читать далее
-
04.07.2018, 19:19
Мечтать не вредно: 5 самых ярких купе в мире
Согласитесь, погода задает настроение. Когда за окном жара, ночи яркие и длинные, а днем солнце не спадает которую неделю, разговаривать о чем-то серьезном совсем не хочется. Хочется просто помечтать…Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:15
КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков
КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 11:59
Владение тягачом SITRAK C7H подорожало: как изменились расходы за год
Вышло исследование: за год расходы на содержание седельного тягача SITRAK C7H MAX 4×2 заметно увеличились, несмотря на снижение цены самого автомобиля. Почему эксплуатация стала дороже, какие суммы теперь приходится закладывать в бюджет и что это сулит владельцам - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота, но цифры говорят сами за себя.Читать далее
-
09.02.2026, 11:46
Слабые места Skoda Octavia II: владельцы выявили неожиданные проблемы
Вышло исследование: владельцы Skoda Octavia II массово жалуются на масложор, сбои электроники и капризную DSG7. Почему эти проблемы становятся критичными именно сейчас и что грозит покупателям на вторичке - разбираемся подробно.Читать далее
-
09.02.2026, 11:37
Ресурс двигателя Lada: сколько реально проходит мотор без капремонта
АвтоВАЗ впервые подробно объяснил, каков реальный ресурс двигателей Lada и что может его сократить. Многие знают, что даже топливо способно серьезно повлиять на срок службы мотора. Какие еще детали важны - в материале.Читать далее