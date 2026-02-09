Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 07:05

Владелец проехал всего 2250 км и теперь рассчитывает получить за автомобиль сумму, превышающую изначальную цену

Ferrari 458 Spider 2015 года с минимальным пробегом оказался перед тем, чтобы стать самым дорогим экземпляром этой модели. Почему такие машины не только не теряют в цене, но и становятся выгодной инвестицией - разбираемся в деталях.

В мире коллекционных автомобилей есть свои законы, и Ferrari давно стала символом не только роскоши, но и финансовой дальновидности. Когда речь заходит о традиционных моделях Маранелло, привычные правила рынка перестают работать: стоимость таких машин не только не падает, а зачастую стремительно растет. Именно это сейчас происходит с Ferrari 458 Spider 2015 года выпуска, который может стать самым дорогим автомобилем этой серии на вторичном рынке.

Владелец этого кабриолета приобрел авто новым за 322 700 долларов и за все время эксплуатации проехал всего 1400 миль - чуть более 2200 километров. Для большинства автомобилей такой пробег за несколько лет выглядел бы странно, но для Ferrari это скорее правило, чем заключение. Сохранность, износ и оригинальное состояние - вот что ценится коллекционерами и инвесторами.

Эксперты отмечают, что именно такие экземпляры становятся объектом настоящей охоты среди ценителей. В условиях, когда спрос на редкие и малопробежные Ferrari только растёт, а выпуск новых моделей ограничен, стоимость такой машины может взлететь до небес. Владелец 458 Spider, судя по всему, прекрасно понимал, что его автомобиль - не просто средство передвижения, а актив, который со временем только прибавит в цене.

Интересно, что для большинства автомобилей других марок ситуация прямо противоположная: как только машина выезжает из автосалона, ее стоимость начинает неуклонно снижаться. Но Феррари – это особый случай. Здесь работает эффект бренда, ограниченность тиража и культовый статус модели. Все это превращает покупку в долгосрочную инвестицию, а не в расходы.

По мнению экспертов, если нынешний владелец решит выставить свой 458 Spider на аукционе, итоговая сумма может значительно превысит первоначальные вложения. Уже сейчас на рынке есть примеры, когда аналогичные автомобили с чуть большим пробегом продавались за сумму, превышающую стартовую цену на десять процентов. 

Впрочем, подобные истории – не редкость для Ferrari. Модели с уникальной внешностью, редкой комплектацией и минимальным пробегом, регулярно становятся объектами новостей. Это подтверждает, что рынок эксклюзивных спорткаров живет в соответствии с их законами, и для тех, кто умеет ждать, такие вложения могут принести весьма прибыльные результаты.

Упомянутые модели: Ferrari 458 Italia
Упомянутые марки: Ferrari
