Классический спорткар с историей и дефектами продан за сумму, сравнимую с гибридом 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 12:17

Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius

Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius

Классический спорткар с историей и дефектами продан за сумму, сравнимую с гибридом 2026 года

Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius

На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.

На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.

Продажа классических автомобилей на аукционах всегда вызывает интерес, но когда речь заходит о Ferrari, да еще проданной по цене массового гибрида, ситуация становится по-настоящему необычной. Недавно в США был реализован Ferrari Dino 308 GT4 1975 года выпуска, и быстрая сделка удивила даже опытных коллекционеров. Автомобиль ушел с молотка за 37 тысяч долларов — это дороже, чем стоит новый Toyota Prius в американских автосалонах.

Причина такого интереса кроется в особенностях модели. Этот Dino 308 GT4 — не просто раритет. Его дизайн создан знаменитым ателье Bertone, а под капотом расположен центральный атмосферный двигатель V8, работающий в паре с механической коробкой передач. В свое время этот мотор выдавал 240 лошадиных сил и 264 Нм крутящего момента — для 70-х годов это был настоящий прорыв. Автомобиль сохранил дух эпохи: 14-дюймовые колеса, кожаный салон, руль MOMO и даже кассетный магнитофон Pioneer.

Однако у лота есть и обратная сторона. Машина имеет статус «восстановленной» после небольшого пожара в районе карбюратора в 2015 году. Хотя кузов перекрасили в оригинальный серебристый цвет, в салоне остались следы времени: потертости на сиденьях, царапины на панелях и даже дырка в центральной консоли. Не работают стеклоподъемники и радио, отсутствует крышка бачка омывателя, а при запуске двигатель дымит — продавец рекомендовал перебрать карбюраторы. Пробег автомобиля составляет почти 110 тысяч километров, но за последние годы владелец проехал на нем всего 160 км.

В комплекте с Ferrari шли каталог запчастей, сервисная книжка, два комплекта ключей, фирменный брелок и кожаный чехол для документов. Продавец также отметил, что в 2025 году были заменены тормозные шланги и втулки передней подвески, перебраны суппорты. Тем не менее, для полного возвращения автомобиля в достойное состояние новому владельцу потребуются значительные вложения.

Несмотря на все недостатки, лот вызвал ажиотаж на аукционе Cars&Bids и был продан 7 февраля 2026 года. Итоговая цена в 37 тысяч долларов оказалась сопоставима со стоимостью новой Toyota Prius PHEV (от 33 775 долларов). Для Ferrari это скромная сумма, но именно сочетание истории, дизайна и технической уникальности сделало эту сделку примечательным событием на рынке.

Подобные аукционные истории в мире коллекционных автомобилей нередко ставят перед энтузиастами вопрос: что важнее — безупречное состояние машины или ее подлинная история? В случае с этим Dino 308 GT4 победили харизма и уникальность модели, затмившие даже её явные изъяны.

Кстати, аукционные рынки продаж регулярно преподносят сюрпризы. Так, не так давно на торгах был установлен рекорд: болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, ушел с молотка за более чем 6 миллионов долларов. Эта сделка стала одной из самых обсуждаемых среди поклонников автоспорта — подробнее о ней можно узнать в нашем материале по этой ссылке .

Упомянутые модели: Toyota Prius (от 2 186 000 Р)
Упомянутые марки: Ferrari, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари, Тойота

Похожие материалы Феррари, Тойота

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Пермский край Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться