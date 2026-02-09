Классический спорткар с историей и дефектами продан за сумму, сравнимую с гибридом 2026 года

Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius

На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.

Продажа классических автомобилей на аукционах всегда вызывает интерес, но когда речь заходит о Ferrari, да еще проданной по цене массового гибрида, ситуация становится по-настоящему необычной. Недавно в США был реализован Ferrari Dino 308 GT4 1975 года выпуска, и быстрая сделка удивила даже опытных коллекционеров. Автомобиль ушел с молотка за 37 тысяч долларов — это дороже, чем стоит новый Toyota Prius в американских автосалонах.

Причина такого интереса кроется в особенностях модели. Этот Dino 308 GT4 — не просто раритет. Его дизайн создан знаменитым ателье Bertone, а под капотом расположен центральный атмосферный двигатель V8, работающий в паре с механической коробкой передач. В свое время этот мотор выдавал 240 лошадиных сил и 264 Нм крутящего момента — для 70-х годов это был настоящий прорыв. Автомобиль сохранил дух эпохи: 14-дюймовые колеса, кожаный салон, руль MOMO и даже кассетный магнитофон Pioneer.

Однако у лота есть и обратная сторона. Машина имеет статус «восстановленной» после небольшого пожара в районе карбюратора в 2015 году. Хотя кузов перекрасили в оригинальный серебристый цвет, в салоне остались следы времени: потертости на сиденьях, царапины на панелях и даже дырка в центральной консоли. Не работают стеклоподъемники и радио, отсутствует крышка бачка омывателя, а при запуске двигатель дымит — продавец рекомендовал перебрать карбюраторы. Пробег автомобиля составляет почти 110 тысяч километров, но за последние годы владелец проехал на нем всего 160 км.

В комплекте с Ferrari шли каталог запчастей, сервисная книжка, два комплекта ключей, фирменный брелок и кожаный чехол для документов. Продавец также отметил, что в 2025 году были заменены тормозные шланги и втулки передней подвески, перебраны суппорты. Тем не менее, для полного возвращения автомобиля в достойное состояние новому владельцу потребуются значительные вложения.

Несмотря на все недостатки, лот вызвал ажиотаж на аукционе Cars&Bids и был продан 7 февраля 2026 года. Итоговая цена в 37 тысяч долларов оказалась сопоставима со стоимостью новой Toyota Prius PHEV (от 33 775 долларов). Для Ferrari это скромная сумма, но именно сочетание истории, дизайна и технической уникальности сделало эту сделку примечательным событием на рынке.

Подобные аукционные истории в мире коллекционных автомобилей нередко ставят перед энтузиастами вопрос: что важнее — безупречное состояние машины или ее подлинная история? В случае с этим Dino 308 GT4 победили харизма и уникальность модели, затмившие даже её явные изъяны.

Кстати, аукционные рынки продаж регулярно преподносят сюрпризы. Так, не так давно на торгах был установлен рекорд: болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, ушел с молотка за более чем 6 миллионов долларов.