Почему уникальный суперкар Ferrari F12tdf не ушел с молотка на аукционе – сколько он реально стоит

21 ноября 2025, 21:42
Редкий Ferrari F12tdf 2017 года не нашел покупателя даже за 1,75 млн долларов
Редкий Ferrari F12tdf 2017 года не нашел покупателя даже за 1,75 млн долларов
Эксклюзивный Ferrari F12tdf 2017 года с минимальным пробегом не смогли продать на аукционе. Максимальная ставка составила 1,75 млн долларов, но этого оказалось недостаточно. Почему владельцы не спешат расставаться с такими машинами и сколько на самом деле стоит этот суперкар – читайте в нашем материале.
В мире коллекционных автомобилей есть экземпляры, вызывающие ажиотаж даже среди самых искушенных ценителей. Одним из таких стал Ferrari F12tdf 2017 года выпуска, который недавно оказался в центре внимания на одном из престижных аукционов. Этот автомобиль – не просто спорткар, а часть ограниченной серии из 799 машин, выпущенных с 2015 по 2017 годы.
Внешний автомобиль выглядит классическим для марки с оттенком Rosso Corsa, а салон отделан черной алькантарой. За время эксплуатации на одометре всего 2 500 миль (4 023 км), что для данной модели практически ничто. Первоначально этот Ferrari был приобретен через дилерский центр в Лас-Вегасе, а его стоимость с учетом всех опций составила 574 828 долларов (45,4 млн рублей). С тех пор цена на такие автомобили только росла.
Однако даже столь редкий и желанный экземпляр не всегда находит нового владельца. На прошедшем аукционе максимальная ставка достигла впечатляющих 1 745 000 долларов (137,9 млн рублей), но продавец не согласился расстаться с машиной за эти деньги. Отсюда видно, что ожидания владельцев суперкаров настолько высоки, насколько сложно оценить реальную стоимость уникальных автомобилей на рынке.
Причины, по которым такие лоты не уходят с молотка, могут быть разными. С одной стороны, ограниченный тираж и идеальное состояние делают F12tdf объектом мечты для коллекционеров. С другой – хозяин не спешит расставаться с машиной которая с каждым годом только дорожает. В конце концов, даже семизначные суммы не всегда оказываются приемлемыми.
Как отмечают эксперты, рынок эксклюзивных Ferrari продолжает расти, спрос на редкие версии остается стабильно высоким. Но именно в таких случаях, когда автомобиль не находит покупателя даже за баснословные деньги, они подчеркивают: истинная ценность коллекционных машин, определяемая не только цифрами на табло аукциона, но и готовностью владельца отпустить свою мечту.
Похожие материалы Феррари
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Феррари
-
23.11.2025, 20:41
Виртуальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027: как мог бы выглядеть суперкар на V8
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2027 существует только в цифровом виде. В реальности обновленный Grand Cherokee получил новые моторы, но без легендарного V8 Hellcat. Узнайте, что изменилось в пятом поколении и почему Trackhawk пока остается мечтой.Читать далее
-
23.11.2025, 20:04
Почему Chevrolet выбрал плоский коленвал для новых Corvette и что это изменило
Chevrolet удивил автолюбителей новым двигателем для Corvette. Инженеры сделали ставку на плоский коленвал. Это решение позволило повысить обороты и снизить массу. Звук мотора стал узнаваемым, а динамика впечатляет. В чем секрет такого выбора? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:28
Triumph Thruxton R 2018 получил стильную доработку от A&J Cycles и сохранил фирменный облик
A&J Cycles вновь удивили поклонников мотоциклов. Их новый проект основан на Triumph Thruxton R 2018 года. Мастера сохранили узнаваемый стиль, но добавили свежие детали. В результате байк стал еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в этом кастоме.Читать далее
-
23.11.2025, 19:17
Уникальный кастом BMW R 80 Scrambler из Шотландии: преображение классики в шедевр
В Шотландии мастера JM Customs создали поразительный кастом-байк на базе BMW R 80. Проект выполнен для клиента из Белфаста и стал настоящим украшением коллекции. Мастерская уже не работает, но их работы до сих пор вызывают восхищение. Узнайте, как классический мотоцикл превратился в произведение искусства.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:58
Редкий Dodge Challenger 1973 года с оригинальным мотором и легендарной ручкой Pistol Grip
Этот Dodge Challenger 1973 года долгое время находился в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель и знаменитую ручку переключения передач. Владелец не раскрывает всю историю, что добавляет интриги. Машина выглядит ухоженной и вызывает интерес у коллекционеров.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве