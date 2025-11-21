Почему уникальный суперкар Ferrari F12tdf не ушел с молотка на аукционе – сколько он реально стоит

Редкий Ferrari F12tdf 2017 года не нашел покупателя даже за 1,75 млн долларов

Эксклюзивный Ferrari F12tdf 2017 года с минимальным пробегом не смогли продать на аукционе. Максимальная ставка составила 1,75 млн долларов, но этого оказалось недостаточно. Почему владельцы не спешат расставаться с такими машинами и сколько на самом деле стоит этот суперкар – читайте в нашем материале.

В мире коллекционных автомобилей есть экземпляры, вызывающие ажиотаж даже среди самых искушенных ценителей. Одним из таких стал Ferrari F12tdf 2017 года выпуска, который недавно оказался в центре внимания на одном из престижных аукционов. Этот автомобиль – не просто спорткар, а часть ограниченной серии из 799 машин, выпущенных с 2015 по 2017 годы.

Внешний автомобиль выглядит классическим для марки с оттенком Rosso Corsa, а салон отделан черной алькантарой. За время эксплуатации на одометре всего 2 500 миль (4 023 км), что для данной модели практически ничто. Первоначально этот Ferrari был приобретен через дилерский центр в Лас-Вегасе, а его стоимость с учетом всех опций составила 574 828 долларов (45,4 млн рублей). С тех пор цена на такие автомобили только росла.

Однако даже столь редкий и желанный экземпляр не всегда находит нового владельца. На прошедшем аукционе максимальная ставка достигла впечатляющих 1 745 000 долларов (137,9 млн рублей), но продавец не согласился расстаться с машиной за эти деньги. Отсюда видно, что ожидания владельцев суперкаров настолько высоки, насколько сложно оценить реальную стоимость уникальных автомобилей на рынке.

Причины, по которым такие лоты не уходят с молотка, могут быть разными. С одной стороны, ограниченный тираж и идеальное состояние делают F12tdf объектом мечты для коллекционеров. С другой – хозяин не спешит расставаться с машиной которая с каждым годом только дорожает. В конце концов, даже семизначные суммы не всегда оказываются приемлемыми.

Как отмечают эксперты, рынок эксклюзивных Ferrari продолжает расти, спрос на редкие версии остается стабильно высоким. Но именно в таких случаях, когда автомобиль не находит покупателя даже за баснословные деньги, они подчеркивают: истинная ценность коллекционных машин, определяемая не только цифрами на табло аукциона, но и готовностью владельца отпустить свою мечту.