Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 18:05

Почему в 1950-х Fiat побоялся назвать двигатель V8 и создал автомобиль-парадокс — история одной перестановки букв

Редкий Fiat 8V: загадка названия и уникальные кузова от итальянских ателье

Fiat 8V - это не просто редкий спорткар 1950-х, а настоящий феномен среди коллекционеров. Его название и история создания вызывают вопросы даже у знатоков, а ограниченный тираж и кузова от разных ателье делают модель уникальной. Почему этот автомобиль до сих пор обсуждают эксперты и чем он удивил рынок - разбираемся в деталях.

Fiat 8V: автомобиль, который удивляет даже искушённых ценителей итальянской классики. Вопреки ожиданиям, за этим именем стоит не Alfa Romeo и не Maserati, а именно Fiat, что само по себе вызывает удивление. Интерес к этой модели объясняется не только её редкостью, но и необычной историей появления на свет.

В 1950‑х годах Fiat решил выйти на рынок альтернативных купе с двухлитровым V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью около 115 л.с. Логичным названием для новинки было бы «V8», однако компания столкнулась с юридическими сложностями: опасаясь, что права на это имя уже принадлежат Ford, производитель был вынужден поменять буквы местами. Так на свет появился Fiat 8V — название, которое ставит в тупик даже сегодня.

Любопытно, что маркировка «8V» обычно ассоциируется с количеством клапанов (8 valves), а не цилиндров, что добавляет путаницы. Но для Fiat это стала своеобразной визитной карточкой. Модель выпустили ограниченным тиражом — всего 114 экземпляров, причём каждый автомобиль мог получить уникальный кузов, созданный разными итальянскими ателье. Лучшие версии вышли из рук Vignale, Ghia и Zagato — это коллекция разнообразных индивидуальных стилей и деталей отделки.

Fiat 8V стал настоящим экспериментом для бренда, который редко ассоциируется с эксклюзивными спорткарами. Этот автомобиль не только продемонстрировал инженерные амбиции компании, но и превратился в объект коллекционирования. Сегодня каждый сохранившийся экземпляр — это не просто машина, а часть истории итальянского автопрома, где уникальна каждая деталь и даже само название наполнено смыслом и интригой.

На фоне того, как современные производители меняют названия моделей из-за малейших юридических нюансов, история Fiat 8V выглядит особенно актуально. Этот спорткар остаётся символом эпохи, когда даже имя автомобиля могло стать поводом для дискуссий и восхищения.

Упомянутые марки: Fiat, Ford, Alfa Romeo, Maserati
