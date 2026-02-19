Почему двухдверный седан Ford 1937 года с плоским V8 стал символом американской автомобильной классики

19 февраля 2026, 16:24
Редкий Ford DeLuxe 1937 года: оригинальный V8 и стиль эпохи Art Deco
Редкий Ford DeLuxe 1937 года: оригинальный V8 и стиль эпохи Art Deco
Ford DeLuxe 1937 года - не просто раритет, а подлинный артефакт эпохи Art Deco. Оригинальный V8, аутентичный салон и аэродинамический дизайн делают этот автомобиль объектом зависти коллекционеров и ценителей истории.
В мире коллекционных автомобилей настоящие открытия случаются нечасто, особенно когда речь идет о машинах, сохранивших свой подлинный облик спустя почти 90 лет. Ford DeLuxe 1937 года - именно такой случай: двухдверный седан, который не только пережил десятилетия, но и остался практически в первозданном виде. Это не просто машина, а живая иллюстрация того, как американский автопром искал новые формы и технологии в эпоху Art Deco.
В 1930-х годах автопроизводители из США начали активно внедрять аэродинамические решения, стремясь сделать автомобили не только быстрее, но и привлекательнее. Одним из первых стал Chrysler Airflow, который, несмотря на провал в продажах, задал тренд на обтекаемые линии. Ford не остался в стороне: в 1937 году компания представила обновленную модель с интегрированными фарами-«слезинками» и выразительной V-образной решеткой радиатора. Эти элементы мгновенно стали символами стиля и узнаваемости марки.
Сегодня найти Ford DeLuxe 1937 года в таком состоянии - большая редкость. Владелец по имени Дерек приобрел этот автомобиль в 2019 году, и, по его словам, это уже второй Ford 1937 года в его коллекции. Первый экземпляр был в плачевном состоянии, а вот нынешний - практически безупречен. Дерек признается, что влюбился в машину с первого взгляда, особенно его поразили необычные фары и высокий капот. Впрочем, не только внешний вид делает этот автомобиль уникальным.
Вопрос о том, проходил ли этот Ford реставрацию, остается открытым. С одной стороны, состояние кузова и салона вызывает подозрение: для 90-летней машины он выглядит слишком хорошо. С другой - в истории встречаются случаи, когда автомобили сохранялись в идеале благодаря бережному отношению владельцев. Цвет кузова - классический бежевый, полностью соответствующий духу времени, а интерьер выполнен в тон, что придает автомобилю особый шарм.
Под капотом скрывается легендарный плоский V8, который стал визитной карточкой Ford в 1930-х. В 1937 году компания предлагала две версии двигателя: экономичную 2,2-литровую мощностью 60 л.с. и более мощную 3,6-литровую на 85 л.с. Именно последняя установлена на этом экземпляре. Благодаря такому мотору Ford DeLuxe не только выглядел современно, но и уверенно чувствовал себя на дороге, что было важно для покупателей того времени.
Интересно, что в 1937 году Ford реализовал более 850 тысяч легковых автомобилей, а всего за год компания продала свыше миллиона машин, уступив по объему лишь Chevrolet. Модель с 85-сильным V8 получила индекс 78, а более слабая - 74. В последующие годы индексы менялись, но суть оставалась прежней: Ford продолжал делать ставку на сочетание стиля, мощности и доступности.
Сохранившиеся экземпляры Ford DeLuxe 1937 года сегодня вызывают не меньший интерес, чем редкие кабриолеты. Например, среди коллекционеров обсуждается не только этот седан, но и другие уникальные автомобили, такие как необычный Plymouth Road Runner 1970 года с редкой комплектацией, который недавно стал предметом обсуждения на аукционе - подробнее об этом можно узнать в материале о кабриолете Plymouth Road Runner с необычной историей.
Ford DeLuxe 1937 года - это не просто машина, а символ целой эпохи, когда автомобиль был не только средством передвижения, но и предметом гордости, отражением вкуса и статуса владельца. Сегодня такие экземпляры становятся все более ценными, ведь они позволяют прикоснуться к истории и увидеть, как выглядели настоящие шедевры американского автопрома в золотой век дизайна.
Похожие материалы Форд
-
21.02.2026, 06:01
Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой
Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:59
Редкий Lincoln Continental 1959 года впервые за полвека отправился на мойку
Lincoln Continental 1959 года, простоявший без движения почти полвека, неожиданно оказался в центре внимания. Эксперты решили вернуть ему былой облик, чтобы оценить, насколько хорошо сохранилась легенда американского автопрома. Почему эта история важна для коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:52
Редкий универсал Chrysler Windsor 1960 года: автомобиль с историей и следами времени
Chrysler Windsor 1960 года - не просто редкий универсал, а настоящий свидетель эпохи перемен в американском автопроме. Его уникальные особенности и состояние вызывают интерес у экспертов и коллекционеров. Сегодня такие автомобили становятся все более ценными на фоне исчезновения классических универсалов с рынка.Читать далее
-
20.02.2026, 18:36
Желтый Toyota Land Cruiser с лифтом: возвращение легенды и новые тренды рынка
Toyota Land Cruiser вернулся на рынок и сразу привлек внимание не только цифрами продаж, но и необычными модификациями. Яркий желтый внедорожник с лифтом стал символом нового сезона, а конкуренция с 4Runner выходит на новый уровень. Эксперты отмечают, что такие версии способны изменить расстановку сил среди поклонников японских внедорожников.Читать далее
-
20.02.2026, 18:30
Mercedes готовит компактный Baby G-Class: первые детали о новом внедорожнике 2027 модельного года
Mercedes-Benz завершает испытания компактного Baby G-Class, который появится в 2027 году. Новинка обещает стать самой доступной и современной версией культового внедорожника, сохранив узнаваемый стиль и получив электрическую модификацию. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных SUV.Читать далее
-
20.02.2026, 18:23
Редкая находка: Plymouth Cuda 1971 года с уникальной опцией диктофона
В США спустя почти полвека нашли Plymouth Cuda 1971 года в необычном цвете GY3 Curious Yellow и с уникальной опцией - встроенным кассетным диктофоном. Машина сохранилась в оригинальном виде и ждет реставрации. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 18:06
Audi RS 5 Avant нового поколения: свежий взгляд на универсал с акцентом на мощность
Audi представила третью генерацию RS 5 Avant, объединившую черты RS 4 и RS 5. Модель получила заметные изменения в конструкции и оснащении, что позволяет ей конкурировать с лидерами сегмента. В чем главные отличия новинки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 17:46
Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона
Chevrolet Corvette Z06 2023 года с черным кузовом и кожаным салоном оказался в центре внимания после того, как дилер из Пенсильвании отказался продавать его за 95 500 долларов. Эта ситуация отражает новые тенденции на рынке подержанных спорткаров.Читать далее
-
20.02.2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
21.02.2026, 06:01
Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой
Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:59
Редкий Lincoln Continental 1959 года впервые за полвека отправился на мойку
Lincoln Continental 1959 года, простоявший без движения почти полвека, неожиданно оказался в центре внимания. Эксперты решили вернуть ему былой облик, чтобы оценить, насколько хорошо сохранилась легенда американского автопрома. Почему эта история важна для коллекционеров и поклонников классики - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 19:52
Редкий универсал Chrysler Windsor 1960 года: автомобиль с историей и следами времени
Chrysler Windsor 1960 года - не просто редкий универсал, а настоящий свидетель эпохи перемен в американском автопроме. Его уникальные особенности и состояние вызывают интерес у экспертов и коллекционеров. Сегодня такие автомобили становятся все более ценными на фоне исчезновения классических универсалов с рынка.Читать далее
-
20.02.2026, 18:36
Желтый Toyota Land Cruiser с лифтом: возвращение легенды и новые тренды рынка
Toyota Land Cruiser вернулся на рынок и сразу привлек внимание не только цифрами продаж, но и необычными модификациями. Яркий желтый внедорожник с лифтом стал символом нового сезона, а конкуренция с 4Runner выходит на новый уровень. Эксперты отмечают, что такие версии способны изменить расстановку сил среди поклонников японских внедорожников.Читать далее
-
20.02.2026, 18:30
Mercedes готовит компактный Baby G-Class: первые детали о новом внедорожнике 2027 модельного года
Mercedes-Benz завершает испытания компактного Baby G-Class, который появится в 2027 году. Новинка обещает стать самой доступной и современной версией культового внедорожника, сохранив узнаваемый стиль и получив электрическую модификацию. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных SUV.Читать далее
-
20.02.2026, 18:23
Редкая находка: Plymouth Cuda 1971 года с уникальной опцией диктофона
В США спустя почти полвека нашли Plymouth Cuda 1971 года в необычном цвете GY3 Curious Yellow и с уникальной опцией - встроенным кассетным диктофоном. Машина сохранилась в оригинальном виде и ждет реставрации. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 18:06
Audi RS 5 Avant нового поколения: свежий взгляд на универсал с акцентом на мощность
Audi представила третью генерацию RS 5 Avant, объединившую черты RS 4 и RS 5. Модель получила заметные изменения в конструкции и оснащении, что позволяет ей конкурировать с лидерами сегмента. В чем главные отличия новинки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 17:46
Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона
Chevrolet Corvette Z06 2023 года с черным кузовом и кожаным салоном оказался в центре внимания после того, как дилер из Пенсильвании отказался продавать его за 95 500 долларов. Эта ситуация отражает новые тенденции на рынке подержанных спорткаров.Читать далее
-
20.02.2026, 17:26
КрАЗ-255: почему этот армейский грузовик до сих пор не сходит с дорог мира
КрАЗ-255 - армейский тяжеловес, который прославился не только проходимостью, но и суровым отношением к водителям. Почему его до сих пор выбирают для самых сложных задач и что скрывается за его легендарной репутацией - в нашем материале.Читать далее