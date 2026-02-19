Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 16:24

Редкий Ford DeLuxe 1937 года: оригинальный V8 и стиль эпохи Art Deco

Редкий Ford DeLuxe 1937 года: оригинальный V8 и стиль эпохи Art Deco

Почему двухдверный седан Ford 1937 года с плоским V8 стал символом американской автомобильной классики

Редкий Ford DeLuxe 1937 года: оригинальный V8 и стиль эпохи Art Deco

Ford DeLuxe 1937 года - не просто раритет, а подлинный артефакт эпохи Art Deco. Оригинальный V8, аутентичный салон и аэродинамический дизайн делают этот автомобиль объектом зависти коллекционеров и ценителей истории.

Ford DeLuxe 1937 года - не просто раритет, а подлинный артефакт эпохи Art Deco. Оригинальный V8, аутентичный салон и аэродинамический дизайн делают этот автомобиль объектом зависти коллекционеров и ценителей истории.

В мире коллекционных автомобилей настоящие открытия случаются нечасто, особенно когда речь идет о машинах, сохранивших свой подлинный облик спустя почти 90 лет. Ford DeLuxe 1937 года - именно такой случай: двухдверный седан, который не только пережил десятилетия, но и остался практически в первозданном виде. Это не просто машина, а живая иллюстрация того, как американский автопром искал новые формы и технологии в эпоху Art Deco.

В 1930-х годах автопроизводители из США начали активно внедрять аэродинамические решения, стремясь сделать автомобили не только быстрее, но и привлекательнее. Одним из первых стал Chrysler Airflow, который, несмотря на провал в продажах, задал тренд на обтекаемые линии. Ford не остался в стороне: в 1937 году компания представила обновленную модель с интегрированными фарами-«слезинками» и выразительной V-образной решеткой радиатора. Эти элементы мгновенно стали символами стиля и узнаваемости марки.

Сегодня найти Ford DeLuxe 1937 года в таком состоянии - большая редкость. Владелец по имени Дерек приобрел этот автомобиль в 2019 году, и, по его словам, это уже второй Ford 1937 года в его коллекции. Первый экземпляр был в плачевном состоянии, а вот нынешний - практически безупречен. Дерек признается, что влюбился в машину с первого взгляда, особенно его поразили необычные фары и высокий капот. Впрочем, не только внешний вид делает этот автомобиль уникальным.

Вопрос о том, проходил ли этот Ford реставрацию, остается открытым. С одной стороны, состояние кузова и салона вызывает подозрение: для 90-летней машины он выглядит слишком хорошо. С другой - в истории встречаются случаи, когда автомобили сохранялись в идеале благодаря бережному отношению владельцев. Цвет кузова - классический бежевый, полностью соответствующий духу времени, а интерьер выполнен в тон, что придает автомобилю особый шарм.

Под капотом скрывается легендарный плоский V8, который стал визитной карточкой Ford в 1930-х. В 1937 году компания предлагала две версии двигателя: экономичную 2,2-литровую мощностью 60 л.с. и более мощную 3,6-литровую на 85 л.с. Именно последняя установлена на этом экземпляре. Благодаря такому мотору Ford DeLuxe не только выглядел современно, но и уверенно чувствовал себя на дороге, что было важно для покупателей того времени.

Интересно, что в 1937 году Ford реализовал более 850 тысяч легковых автомобилей, а всего за год компания продала свыше миллиона машин, уступив по объему лишь Chevrolet. Модель с 85-сильным V8 получила индекс 78, а более слабая - 74. В последующие годы индексы менялись, но суть оставалась прежней: Ford продолжал делать ставку на сочетание стиля, мощности и доступности.

Сохранившиеся экземпляры Ford DeLuxe 1937 года сегодня вызывают не меньший интерес, чем редкие кабриолеты. Например, среди коллекционеров обсуждается не только этот седан, но и другие уникальные автомобили, такие как необычный Plymouth Road Runner 1970 года с редкой комплектацией, который недавно стал предметом обсуждения на аукционе - подробнее об этом можно узнать в материале о кабриолете Plymouth Road Runner с необычной историей.

Ford DeLuxe 1937 года - это не просто машина, а символ целой эпохи, когда автомобиль был не только средством передвижения, но и предметом гордости, отражением вкуса и статуса владельца. Сегодня такие экземпляры становятся все более ценными, ведь они позволяют прикоснуться к истории и увидеть, как выглядели настоящие шедевры американского автопрома в золотой век дизайна.

Упомянутые марки: Ford
