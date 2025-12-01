Уникальный пикап Shelby Super Baja 2021 года из Калифорнии нашел нового владельца – почему цена удивила

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 декабря 2025, 20:16

Редкий Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года ушел с аукциона за 70 500 долларов

Редкий Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года ушел с аукциона за 70 500 долларов

Уникальный пикап Shelby Super Baja 2021 года из Калифорнии нашел нового владельца – почему цена удивила

Редкий Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года ушел с аукциона за 70 500 долларов

В Калифорнии продан один из 250 выпущенных Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года. Этот пикап отличает не только эксклюзивность, но и впечатляющие внедорожные возможности. Цена сделки оказалась неожиданно привлекательной. Почему покупка такого автомобиля может стать выгодным вложением – читайте далее.

В Калифорнии продан один из 250 выпущенных Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года. Этот пикап отличает не только эксклюзивность, но и впечатляющие внедорожные возможности. Цена сделки оказалась неожиданно привлекательной. Почему покупка такого автомобиля может стать выгодным вложением – читайте далее.

В Калифорнии состоялась необычная сделка: один из всего 250 выпущенных экземпляров Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года был продан на аукционе за 70 500 долларов. Этот пикап в цвете Oxford White долгое время хранился в запасах местного дилера, пока не нашел нового владельца. Shelby Super Baja – не просто очередная модификация F-250, а настоящий внедорожный монстр, созданный для самых сложных условий и дальних путешествий.

Автомобиль сразу же обратил внимание на свой агрессивный внешний вид и внимание к деталям. Внедорожные шины, усиленная подвеска, массивные бамперы и фирменные элементы Shelby делают этот пикап неповторимым на любой дороге. Внутри – премиальная отделка, спортивные сиденья и множество современных опций, которые подчеркивают статус эксклюзивной версии.

Цена в 70 500 долларов за такой автомобиль выглядит весьма заманчиво, особенно если учесть, что новый Shelby Super Baja стоит значительно дороже. Для сравнения, нынешний экземпляр обойдется почти вдвое выше, а на вторичном рынке такие машины появляются крайне редко. Покупка этого пикапа может стать не только удачным вложением, но и отличной возможностью получить уникальный автомобиль.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные редкие версии Ford F-250 стабильно высок, особенно среди коллекционеров и поклонников американских пикапов. Shelby Super Baja сочетает в себе мощность, надежность и харизму, что делает его желанным приобретением для ценителей. К тому же, ограниченный тираж лишь подогревает интерес к таким моделям.

Как сообщает Autoevolution, подобные сделки становятся все более популярными на рынке. Владельцы редких автомобилей предпочитают выставлять их на аукционах, где можно получить достойную цену и быстро найти заинтересованного покупателя. В случае с этим Ford F-250 Shelby Super Baja новый владелец получил не просто транспортное средство, а часть автомобильной истории, которая со временем может только вырасти в цене.

Упомянутые модели: Ford F-250
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Чебоксары Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться