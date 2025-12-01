Уникальный пикап Shelby Super Baja 2021 года из Калифорнии нашел нового владельца – почему цена удивила

1 декабря 2025, 20:16
Редкий Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года ушел с аукциона за 70 500 долларов
В Калифорнии продан один из 250 выпущенных Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года. Этот пикап отличает не только эксклюзивность, но и впечатляющие внедорожные возможности. Цена сделки оказалась неожиданно привлекательной. Почему покупка такого автомобиля может стать выгодным вложением – читайте далее.
В Калифорнии состоялась необычная сделка: один из всего 250 выпущенных экземпляров Ford F-250 Shelby Super Baja 2021 года был продан на аукционе за 70 500 долларов. Этот пикап в цвете Oxford White долгое время хранился в запасах местного дилера, пока не нашел нового владельца. Shelby Super Baja – не просто очередная модификация F-250, а настоящий внедорожный монстр, созданный для самых сложных условий и дальних путешествий.
Автомобиль сразу же обратил внимание на свой агрессивный внешний вид и внимание к деталям. Внедорожные шины, усиленная подвеска, массивные бамперы и фирменные элементы Shelby делают этот пикап неповторимым на любой дороге. Внутри – премиальная отделка, спортивные сиденья и множество современных опций, которые подчеркивают статус эксклюзивной версии.
Цена в 70 500 долларов за такой автомобиль выглядит весьма заманчиво, особенно если учесть, что новый Shelby Super Baja стоит значительно дороже. Для сравнения, нынешний экземпляр обойдется почти вдвое выше, а на вторичном рынке такие машины появляются крайне редко. Покупка этого пикапа может стать не только удачным вложением, но и отличной возможностью получить уникальный автомобиль.
Эксперты отмечают, что спрос на подобные редкие версии Ford F-250 стабильно высок, особенно среди коллекционеров и поклонников американских пикапов. Shelby Super Baja сочетает в себе мощность, надежность и харизму, что делает его желанным приобретением для ценителей. К тому же, ограниченный тираж лишь подогревает интерес к таким моделям.
Как сообщает Autoevolution, подобные сделки становятся все более популярными на рынке. Владельцы редких автомобилей предпочитают выставлять их на аукционах, где можно получить достойную цену и быстро найти заинтересованного покупателя. В случае с этим Ford F-250 Shelby Super Baja новый владелец получил не просто транспортное средство, а часть автомобильной истории, которая со временем может только вырасти в цене.
