Мускулкар, который бросил вызов Pontiac GTO – чем удивляет этот Fairlane GTA

6 декабря 2025, 14:37
Редкий Ford Fairlane GTA 1966 года с мотором 390 V8 и уникальным цветом Emberglow
Ford Fairlane GTA 1966 года с редкой окраской Emberglow и мотором 390 V8 – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и выделяется необычным сочетанием цветов. Почему этот экземпляр считается особенным и как он конкурировал с легендарным Pontiac GTO – читайте в нашем материале.
В середине 60-х годов американский рынок автомобилей был настоящим полем миграции для производителей мускулкаров. Ford Fairlane, впервые дебютировавший как полноразмерная модель в 1955 году, в 1962 году стал одним из первых представителей сегмента «среднеразмерных» машин в США. Однако по-настоящему громко о себе он заявил только в 1966 году.
До этого момента Fairlane уступал по мощности таким конкурентам, как Pontiac GTO и Chevrolet Chevelle. Чтобы изменить ситуацию, инженеры Форда переработали моторный отсек, позволив сохранить двигатель размером более 289 кубических дюймов. Так на свет появился Fairlane GT с 390-кубовым (6,4 литра) V8 серии FE, который стал стандартом для версии GT и был специально создан для соперничества с GTO.
Этот мотор, известный как «Thunderbird», выдавал 335 лошадиных сил – ровно столько же, сколько базовый Pontiac GTO. Для любителей скорости Ford предложил две коробки передач: классическую четырехступенчатую механику и новую автоматическую SportShift Cruise-O-Matic. Последний оказался проще и эффективнее, поскольку Fairlane GTA быстрее проходил четверть мили и становился героем рекламных кампаний Ford.
В рекламных роликах того времени Fairlane GTA изображался как настоящий охотник на «тигров» – именно так в шутку называли Pontiac GTO. Автомобиль быстро завоевал популярность среди любителей быстрой езды, хотя сегодня его имя не так часто вспоминают, как классический GTO.
Один из таких экземпляров Fairlane GTA 1966 года недавно был замечен на автомобильном шоу. Машина сразу привлекла внимание благодаря необычной окраске Emberglow – этот признак встречается крайне редко, особенно в сочетании с однотонным интерьером. Судя по состоянию, автомобиль прошел качественную реставрацию и сохранил оригинальный двигатель 390 V8, что делает его еще более ценным для коллекционеров.
Точных данных о опубликованных Fairlane GTA в таком цвете нет, но известно, что всего в 1966 году было собрано 37 342 экземпляра с этим мотором и двумя типами трансмиссий. Из них 33 015 – в кузове хардтоп. Можно предположить, что машин с окраской Emberglow осталось не больше пяти.
Внутри автомобиль выглядит не менее впечатляюще: салон аккуратно отреставрирован, а под капотом – чистый и ухоженный мотор. Владелец не забыл добавить немного юмора: на переднем номере изображение койот, душный Road Runner, с подписью «Beep beep y'rass!». Очевидно, сочувствие хозяина явно не было на стороне Плимут Роуд Раннер.
Сегодня такие машины становятся настоящими раритетами, а их стоимость на аукционах только растет. Ford Fairlane GTA 1966 года с редкой окраской и мотором – это не просто автомобиль, а часть истории знаменитого автопрома, который до сих пор способен удивлять и восхищаться.
