Мускулкар, который бросил вызов Pontiac GTO – чем удивляет этот Fairlane GTA

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 14:37

Редкий Ford Fairlane GTA 1966 года с мотором 390 V8 и уникальным цветом Emberglow

Редкий Ford Fairlane GTA 1966 года с мотором 390 V8 и уникальным цветом Emberglow

Мускулкар, который бросил вызов Pontiac GTO – чем удивляет этот Fairlane GTA

Редкий Ford Fairlane GTA 1966 года с мотором 390 V8 и уникальным цветом Emberglow

Ford Fairlane GTA 1966 года с редкой окраской Emberglow и мотором 390 V8 – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и выделяется необычным сочетанием цветов. Почему этот экземпляр считается особенным и как он конкурировал с легендарным Pontiac GTO – читайте в нашем материале.

Ford Fairlane GTA 1966 года с редкой окраской Emberglow и мотором 390 V8 – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и выделяется необычным сочетанием цветов. Почему этот экземпляр считается особенным и как он конкурировал с легендарным Pontiac GTO – читайте в нашем материале.

В середине 60-х годов американский рынок автомобилей был настоящим полем миграции для производителей мускулкаров. Ford Fairlane, впервые дебютировавший как полноразмерная модель в 1955 году, в 1962 году стал одним из первых представителей сегмента «среднеразмерных» машин в США. Однако по-настоящему громко о себе он заявил только в 1966 году.

До этого момента Fairlane уступал по мощности таким конкурентам, как Pontiac GTO и Chevrolet Chevelle. Чтобы изменить ситуацию, инженеры Форда переработали моторный отсек, позволив сохранить двигатель размером более 289 кубических дюймов. Так на свет появился Fairlane GT с 390-кубовым (6,4 литра) V8 серии FE, который стал стандартом для версии GT и был специально создан для соперничества с GTO.

Этот мотор, известный как «Thunderbird», выдавал 335 лошадиных сил – ровно столько же, сколько базовый Pontiac GTO. Для любителей скорости Ford предложил две коробки передач: классическую четырехступенчатую механику и новую автоматическую SportShift Cruise-O-Matic. Последний оказался проще и эффективнее, поскольку Fairlane GTA быстрее проходил четверть мили и становился героем рекламных кампаний Ford.

В рекламных роликах того времени Fairlane GTA изображался как настоящий охотник на «тигров» – именно так в шутку называли Pontiac GTO. Автомобиль быстро завоевал популярность среди любителей быстрой езды, хотя сегодня его имя не так часто вспоминают, как классический GTO.

Один из таких экземпляров Fairlane GTA 1966 года недавно был замечен на автомобильном шоу. Машина сразу привлекла внимание благодаря необычной окраске Emberglow – этот признак встречается крайне редко, особенно в сочетании с однотонным интерьером. Судя по состоянию, автомобиль прошел качественную реставрацию и сохранил оригинальный двигатель 390 V8, что делает его еще более ценным для коллекционеров.

Точных данных о опубликованных Fairlane GTA в таком цвете нет, но известно, что всего в 1966 году было собрано 37 342 экземпляра с этим мотором и двумя типами трансмиссий. Из них 33 015 – в кузове хардтоп. Можно предположить, что машин с окраской Emberglow осталось не больше пяти.

Внутри автомобиль выглядит не менее впечатляюще: салон аккуратно отреставрирован, а под капотом – чистый и ухоженный мотор. Владелец не забыл добавить немного юмора: на переднем номере изображение койот, душный Road Runner, с подписью «Beep beep y'rass!». Очевидно, сочувствие хозяина явно не было на стороне Плимут Роуд Раннер.

Сегодня такие машины становятся настоящими раритетами, а их стоимость на аукционах только растет. Ford Fairlane GTA 1966 года с редкой окраской и мотором – это не просто автомобиль, а часть истории знаменитого автопрома, который до сих пор способен удивлять и восхищаться.

Упомянутые модели: Ford Fairlane
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Магнитогорск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться