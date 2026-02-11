Почему уникальный фургон Ford Falcon 1965 года с редким кузовом и заводским цветом стал сенсацией среди коллекционеров

Редкий Ford Falcon Delivery 1965 года: найден без ржавчины после десятилетий простоя

В США обнаружили необычный Ford Falcon Sedan Delivery 1965 года - один из последних панельных универсалов марки. Машина сохранилась без ржавчины, что большая редкость для таких авто, и теперь проходит восстановление. Эксперты отмечают уникальность этой находки.

История с обнаружением Ford Falcon Sedan Delivery 1965 года без ржавчины сразу привлекла внимание коллекционеров и поклонников классических американских автомобилей. Причина проста: такие машины практически исчезли с дорог, а выжившие экземпляры обычно требуют серьезной реставрации. Но этот Falcon оказался исключением — кузов сохранился в отличном состоянии, что для утилитарных моделей 60-х годов встречается редко.

Ford Falcon, дебютировавший в 1960 году, стал первым компактным автомобилем марки и быстро завоевал популярность благодаря доступности и практичности. За первые годы было продано более миллионов экземпляров, а в 1970 году общий тираж равнялся 2,5 миллионам. Однако среди машин Ford особое место занимают версии с кузовом Sedan Delivery — это редкие панельные универсалы, которые Ford выпускал с 1961 по 1965 год. В последний год производства таких машин было собрано менее 700 штук, а точное число до сих пор вызывает споры среди историков: одни называют 649 экземпляров, другие - 688 экземпляров.

Седан Falcon 1965 года — это не просто редкость, а практически исчезающий вид. В отличие от обычных универсалов, в машине отсутствовало боковое окно в задней части, что делало их пригодными для коммерческого использования. В 60-е годы спрос на такие автомобили начал падать, и Ford вскоре прекратил их выпуск. Сегодня найден живой экземпляр - большая удача, особенно если речь идет о машине заводского красного цвета, которых, по словам владельца, было выпущено всего семь штук.

Редкость и особенности модели

Этот конкретный Sedan Delivery долгие годы провел в сарае, под толстым слоем пыли и с неработающим мотором. Однако, когда автомобиль наконец увидел свет, оказалось, что кузов не пострадал от ржавчины, а панели осталаси ровными и без серьезных повреждений. Внутреннее устройство также сохранилось в оригинальном виде, хотя и требует обновления.

Главная потеря - отсутствие оригинального двигателя. Заводская комплектация включает один из рядов шестицилиндровых моторов объемом 2,8 или 3,3 литра, либо опциональный V8 на 4,7 литра. Сейчас под капотом установлен более поздний V8 объемом 4,9 литра, который появился в линейке Ford только в 1968 году. Несмотря на это, оригинальность кузова и хорошее состояние делают автомобиль ценным для коллекционеров.

Вторая жизнь классики

Восстановлением редкого Falcon занялся энтузиаст, известный в сети как El Camino Kyle. Он очистил машину, привел двигатель в порядок и уже вывел ее на дорогу. В планах - дальнейшие доработки и возвращение автомобиля к максимально достоверному виду. Существующие исторические находки всегда вызывают интерес у поклонников американской классики, ведь они напоминают, что даже утилитарные модели могут стать настоящими раритетами.

Судьба Ford Falcon Sedan Delivery 1965 года — наглядный пример того, как даже утилитарные автомобили могут стать объектом охоты для коллекционеров и получить вторую жизнь спустя время.