Почти столетний Ford Model T с электростартером и фарами – выгодная ли находка для коллекционера

Редкий Ford Model T 1926 года: стоит ли покупать пикап за 1,8 млн рублей

На продажу выставлен уникальный Ford Model T 1926 года выпуска. Автомобиль сохранил оригинальные детали и оснащен электростартером. Цена составляет 1,8 млн рублей, но продавец готов обсуждать стоимость. В материале разбираемся, насколько это выгодное предложение и что скрывает почти вековой пикап.

В мире коллекционных автомобилей встречаются настоящие жемчужины, и этот Ford Model T 1926 года – как раз из их числа. Пикап, который почти достиг столетнего возраста, оказался на рынке с ценником в 1,8 миллиона рублей. Вопрос, стоит ли он этих денег, волнует не только поклонников ретро, но и тех, кто ищет выгодные вложения.

Ford Model T, прозванный «Жестяная Лиззи», стал символом автомобильной революции начала XX века. Именно благодаря массовому производству этой модели миллионы людей впервые получили доступ к личному транспорту. За 18 лет с конвейера сошло более 15 миллионов экземпляров, но пикапы среди них встречаются крайне редко – на их долю пришлось всего около 1,5% от общего объема.

Экземпляр 1926 года интересен не только возрастом. Это одна из последних версий Model T, оснащенная электрическими фарами и стартером – опциями, которые появились ближе к завершению выпуска. Несмотря на технический прогресс, конструкция осталась верна традициям: три педали отвечают за сцепление, задний ход и тормоз, а коробка передач – двухступенчатая. Тормоза работают только на задние колеса, но при максимальной скорости в 68 км/ч этого вполне достаточно.

Под капотом установлен 2,9-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 20 л.с. Несмотря на скромные характеристики, автомобиль способен уверенно передвигаться по дорогам даже спустя почти век. Продавец утверждает, что мотор и трансмиссия были полностью перебраны, а запуск возможен как с электростартера, так и с помощью ручки.

Салон пикапа отделан черным винилом с характерной для эпохи стяжкой, а кузов окрашен в глубокий черный цвет – единственный вариант, который предлагался Ford в последние годы выпуска Model T. Состояние автомобиля впечатляет: лакокрасочное покрытие выглядит свежо, элементы управления почти не изношены, а документы в полном порядке. Из недостатков – отсутствует деревянное покрытие грузовой платформы, что делает перевозку грузов затруднительной, и требует замены тканевая часть складного верха.

Цена в 1,8 миллиона рублей кажется внушительной, особенно если вспомнить, что в 1926 году такой пикап стоил в 70 раз дешевле. Однако для коллекционеров и ценителей истории это может быть оправданным вложением. Подобные автомобили редко появляются на рынке, а их состояние и оригинальность напрямую влияют на стоимость.

В итоге, этот Ford Model T – не просто старинный автомобиль, а живая легенда, сохранившаяся до наших дней. Он способен украсить любую коллекцию и стать поводом для гордости владельца. Остается только решить, готов ли покупатель заплатить за уникальность и историю почти столетней давности.