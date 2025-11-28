Почти столетний Ford Model T с электростартером и фарами – выгодная ли находка для коллекционера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 20:02

Редкий Ford Model T 1926 года: стоит ли покупать пикап за 1,8 млн рублей

Редкий Ford Model T 1926 года: стоит ли покупать пикап за 1,8 млн рублей

Почти столетний Ford Model T с электростартером и фарами – выгодная ли находка для коллекционера

Редкий Ford Model T 1926 года: стоит ли покупать пикап за 1,8 млн рублей

На продажу выставлен уникальный Ford Model T 1926 года выпуска. Автомобиль сохранил оригинальные детали и оснащен электростартером. Цена составляет 1,8 млн рублей, но продавец готов обсуждать стоимость. В материале разбираемся, насколько это выгодное предложение и что скрывает почти вековой пикап.

На продажу выставлен уникальный Ford Model T 1926 года выпуска. Автомобиль сохранил оригинальные детали и оснащен электростартером. Цена составляет 1,8 млн рублей, но продавец готов обсуждать стоимость. В материале разбираемся, насколько это выгодное предложение и что скрывает почти вековой пикап.

В мире коллекционных автомобилей встречаются настоящие жемчужины, и этот Ford Model T 1926 года – как раз из их числа. Пикап, который почти достиг столетнего возраста, оказался на рынке с ценником в 1,8 миллиона рублей. Вопрос, стоит ли он этих денег, волнует не только поклонников ретро, но и тех, кто ищет выгодные вложения.

Ford Model T, прозванный «Жестяная Лиззи», стал символом автомобильной революции начала XX века. Именно благодаря массовому производству этой модели миллионы людей впервые получили доступ к личному транспорту. За 18 лет с конвейера сошло более 15 миллионов экземпляров, но пикапы среди них встречаются крайне редко – на их долю пришлось всего около 1,5% от общего объема.

Экземпляр 1926 года интересен не только возрастом. Это одна из последних версий Model T, оснащенная электрическими фарами и стартером – опциями, которые появились ближе к завершению выпуска. Несмотря на технический прогресс, конструкция осталась верна традициям: три педали отвечают за сцепление, задний ход и тормоз, а коробка передач – двухступенчатая. Тормоза работают только на задние колеса, но при максимальной скорости в 68 км/ч этого вполне достаточно.

Под капотом установлен 2,9-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 20 л.с. Несмотря на скромные характеристики, автомобиль способен уверенно передвигаться по дорогам даже спустя почти век. Продавец утверждает, что мотор и трансмиссия были полностью перебраны, а запуск возможен как с электростартера, так и с помощью ручки.

Салон пикапа отделан черным винилом с характерной для эпохи стяжкой, а кузов окрашен в глубокий черный цвет – единственный вариант, который предлагался Ford в последние годы выпуска Model T. Состояние автомобиля впечатляет: лакокрасочное покрытие выглядит свежо, элементы управления почти не изношены, а документы в полном порядке. Из недостатков – отсутствует деревянное покрытие грузовой платформы, что делает перевозку грузов затруднительной, и требует замены тканевая часть складного верха.

Цена в 1,8 миллиона рублей кажется внушительной, особенно если вспомнить, что в 1926 году такой пикап стоил в 70 раз дешевле. Однако для коллекционеров и ценителей истории это может быть оправданным вложением. Подобные автомобили редко появляются на рынке, а их состояние и оригинальность напрямую влияют на стоимость.

В итоге, этот Ford Model T – не просто старинный автомобиль, а живая легенда, сохранившаяся до наших дней. Он способен украсить любую коллекцию и стать поводом для гордости владельца. Остается только решить, готов ли покупатель заплатить за уникальность и историю почти столетней давности.

Упомянутые модели: Ford Model T
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Вологда Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться