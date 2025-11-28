Почти столетний Ford Model T с электростартером и фарами – выгодная ли находка для коллекционера

28 ноября 2025, 20:02
Редкий Ford Model T 1926 года: стоит ли покупать пикап за 1,8 млн рублей
На продажу выставлен уникальный Ford Model T 1926 года выпуска. Автомобиль сохранил оригинальные детали и оснащен электростартером. Цена составляет 1,8 млн рублей, но продавец готов обсуждать стоимость. В материале разбираемся, насколько это выгодное предложение и что скрывает почти вековой пикап.
В мире коллекционных автомобилей встречаются настоящие жемчужины, и этот Ford Model T 1926 года – как раз из их числа. Пикап, который почти достиг столетнего возраста, оказался на рынке с ценником в 1,8 миллиона рублей. Вопрос, стоит ли он этих денег, волнует не только поклонников ретро, но и тех, кто ищет выгодные вложения.
Ford Model T, прозванный «Жестяная Лиззи», стал символом автомобильной революции начала XX века. Именно благодаря массовому производству этой модели миллионы людей впервые получили доступ к личному транспорту. За 18 лет с конвейера сошло более 15 миллионов экземпляров, но пикапы среди них встречаются крайне редко – на их долю пришлось всего около 1,5% от общего объема.
Экземпляр 1926 года интересен не только возрастом. Это одна из последних версий Model T, оснащенная электрическими фарами и стартером – опциями, которые появились ближе к завершению выпуска. Несмотря на технический прогресс, конструкция осталась верна традициям: три педали отвечают за сцепление, задний ход и тормоз, а коробка передач – двухступенчатая. Тормоза работают только на задние колеса, но при максимальной скорости в 68 км/ч этого вполне достаточно.
Под капотом установлен 2,9-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 20 л.с. Несмотря на скромные характеристики, автомобиль способен уверенно передвигаться по дорогам даже спустя почти век. Продавец утверждает, что мотор и трансмиссия были полностью перебраны, а запуск возможен как с электростартера, так и с помощью ручки.
Салон пикапа отделан черным винилом с характерной для эпохи стяжкой, а кузов окрашен в глубокий черный цвет – единственный вариант, который предлагался Ford в последние годы выпуска Model T. Состояние автомобиля впечатляет: лакокрасочное покрытие выглядит свежо, элементы управления почти не изношены, а документы в полном порядке. Из недостатков – отсутствует деревянное покрытие грузовой платформы, что делает перевозку грузов затруднительной, и требует замены тканевая часть складного верха.
Цена в 1,8 миллиона рублей кажется внушительной, особенно если вспомнить, что в 1926 году такой пикап стоил в 70 раз дешевле. Однако для коллекционеров и ценителей истории это может быть оправданным вложением. Подобные автомобили редко появляются на рынке, а их состояние и оригинальность напрямую влияют на стоимость.
В итоге, этот Ford Model T – не просто старинный автомобиль, а живая легенда, сохранившаяся до наших дней. Он способен украсить любую коллекцию и стать поводом для гордости владельца. Остается только решить, готов ли покупатель заплатить за уникальность и историю почти столетней давности.
Похожие материалы Форд
-
18.09.2025, 18:54
Редкий Ford Model T 1926 года оживили и случайно подожгли в прямом эфире
Необычный эксперимент с машиной прошлого удивил зрителей. Восстановление заняло несколько часов. Итог оказался неожиданным. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2025, 06:00
В Саратове одну из первых «Жестяных Лиззи» продают по цене Tank 500
Ford Model T или «Жестяная Лизи», как ее в обиходе называли американцы, стала первым массовым автомобилем в мире. С 1908 по 1927 год было собрано более 15 млн машин. Один из самых ранних экземпляров неожиданно обнаружился в Саратове. Читать далее
-
16.08.2024, 09:43
100-летний Ford Model T все еще в строю. У него очень необычная работа
Ford Model T – первый в мире по-настоящему массовый автомобиль. Благодаря внедрению конвейера на заводе Ford удалось наладить масштабную серийную сборку и ощутимо снизить цену для конечного покупателя. Производство Ford Model T завершилось в 1927 году, но по крайней мере один экземпляр пребывает в строю по сей день. 100-летний автомобиль трудится в Департаменте транспорта штата Мичиган, США.Читать далее
-
14.08.2021, 23:32
5 самых важных автомобилей в разных странах
Почти в каждой стране есть одна, самая важная модель, определившая судьбу национального автопрома. Расскажем о пяти автомобилях, имевших большое историческое значение.Читать далее
-
16.03.2021, 00:01
Ford показал, как менялось место водителя: 120 лет за 120 секунд
Кокпиты современных автомобилей все больше напоминают кабины космолетов из фантастических фильмов. Но на заре автомобилестроения интерьеры отличались простотой и аскетизмом.Читать далее
-
03.02.2021, 14:15
Посмотрите на один из первых снегоходов на базе Ford (видео)
В США на продажу выставили уникальный автомобиль. Ford Model T 1926 года выпуска со штатным набором лыж и гусениц был одним из первых гражданских снегоходов в истории.Читать далее
-
28.11.2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.Читать далее
-
28.11.2025, 21:09
Mercury Marauder 2002: как не родился современный американский маслкар для джентльменов
В начале 2000-х Mercury попыталась удивить публику новым взглядом на маслкары. Концепт Marauder обещал стиль и мощь, но до конвейера дошла лишь скромная версия. Почему так произошло? Узнайте, как один из самых ярких проектов марки остался только мечтой.Читать далее
-
28.11.2025, 20:58
Редкий Pontiac Firebird Formula WS6 1989 года простоял 20 лет в сарае Кентукки
В конце 80-х американские маслкары переживали не лучшие времена. Но даже среди компромиссных моделей встречались настоящие жемчужины. Одна из них — Pontiac Firebird Formula WS6, который долгие годы провел в заброшенном сарае. Его история полна неожиданных поворотов и разочарований. Почему уникальный автомобиль оказался в таком состоянии? Читайте подробности.Читать далее
-
28.11.2025, 20:46
Владелец перепродал Mercedes-AMG G 63 2026 года через месяц и заработал крупную сумму
Владелец Mercedes-AMG G 63 2026 года решил расстаться с автомобилем всего через месяц после покупки. Машина с минимальным пробегом ушла новому хозяину по цене, значительно превышающей изначальную. Почему такие сделки становятся все более популярными и что привлекает покупателей к люксовым внедорожникам – читайте в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 20:38
Среднемоторный Cadillac V-Series мог бы стать настоящим американским суперкаром
Cadillac всегда ассоциировался с роскошью, но не со спорткарами. Почему бренд так и не решился на выпуск настоящего среднемоторного суперкара? История могла бы сложиться иначе. Узнайте, что мешает Cadillac войти в элиту спортивных автомобилей.Читать далее
