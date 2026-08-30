Иркутске начались торги за редкий Ford Mustang, как у Джона Уика: продавец просит 26,5 млн рублей

30 августа 2026, 20:45
Редкий Ford Mustang 1969 года с оригинальным V8 и реставрацией выставлен на продажу в Иркутске
Редкий Ford Mustang 1969 года с оригинальным V8 и реставрацией выставлен на продажу в Иркутске
В Иркутске выставили на продажу полностью восстановленный Ford Mustang 1969 года с оригинальным мотором V8 и механической коробкой передач. Автомобиль прошел тщательную реставрацию в США и оснащен современными доработками, которые редко встречаются на подобных моделях. Цена и состояние машины вызывают интерес у ценителей классики. Что еще скрывает этот экземпляр - разбираемся в деталях.
В Иркутске выставлен на продажу уникальный Ford Mustang 1969 года выпуска, который прошел полную реставрацию в одном из ведущих тюнинг-ателье США. По данным 110km.ru, автомобиль сохранил оригинальный двигатель V8 объемом 5,8 литра (351 кубический дюйм), а также получил ряд технических и визуальных доработок, которые делают его заметным на фоне других классических маслкаров.
Машина оснащена трехступенчатой механической коробкой передач Toploader, задним приводом и оригинальным задним мостом Ford 9'' с дифференциалом повышенного трения. Среди модернизаций - алюминиевые головки блока цилиндров Ford Racing, усиленный гидравлический распредвал Comp, а также четырехкамерный карбюратор Holley. Передние дисковые тормоза Brembo, гидроусилитель руля и кондиционер Vintage Air добавляют комфорта и безопасности при эксплуатации.
Внешний вид Mustang также заслуживает внимания: кузов окрашен в редкий оттенок Silver Jade Metallic, который был доступен только в 1969 году. Автомобиль получил новые 15-дюймовые диски Magnum, шины BFGoodrich, воздухозаборники на капоте и боковых панелях, задний спойлер, двойную выхлопную систему Flowmaster и хромированные бамперы. В салоне - спортивные сиденья GT, черная виниловая отделка, тахометр Ford Racing и оригинальное AM-радио. Все элементы интерьера тщательно восстановлены, включая ковролин и декоративные детали.
Пробег автомобиля составляет всего 2 000 км, причем по территории России машина не эксплуатировалась. Проведены все необходимые проверки, включая запрос по базе Интерпола. Продавец отмечает, что автомобиль может стать не только украшением коллекции, но и отличным подарком или машиной для выходных поездок. Цена - 26,5 млн рублей.
Судя по представленным данным, этот Ford Mustang 1969 года выделяется не только состоянием и редкой комплектацией, но и качеством проведенной реставрации. Для российского рынка такие предложения встречаются крайне редко, что может объяснить высокий интерес со стороны коллекционеров и энтузиастов классических автомобилей.
Похожие материалы Форд
-
20.07.2026, 22:33
Ford Mustang Metalbox: цифровая реинкарнация классики 1964 года с современным дизайном
Виртуальный проект Ford Mustang Metalbox возвращает культовую модель 1964 года в цифровую эпоху, сочетая узнаваемые черты с футуристическими решениями. Такой подход может изменить восприятие классики и задать новые стандарты для ретро-автомобилей сегодня.Читать далее
-
11.06.2026, 07:06
Ford готовит электрический пикап 2028 года: первые детали и особенности конструкции
Ford активно тестирует прототип электрического пикапа на базе Universal EV Platform. Модель обещает стать доступной альтернативой бензиновым и электрическим грузовикам, а также удивить аэродинамикой и просторным салоном. Почему этот проект важен для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 09:57
Редкая Eleanor Mustang 1967 года: сертифицированная легенда с мотором 428 Cobra Jet
На рынке появился сертифицированный Ford Mustang Fastback Eleanor 1967 года с мотором 428 Cobra Jet. Эта машина - не просто реплика, а признанный объект коллекционирования, что делает ее особенно интересной для ценителей редких автомобилей и инвесторов.Читать далее
-
22.05.2026, 10:15
Почему ретродизайн снова в моде: как прошлое меняет современные автомобили
Ретродизайн возвращает культовые черты прошлых моделей в современные авто, сочетая стиль и инновации. Этот тренд набирает обороты, меняя подход производителей и ожидания покупателей. Почему это важно для рынка сегодня - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.05.2026, 20:42
Что скрывают названия автомобилей: неожиданные смыслы популярных моделей
Многие автомобили носят имена, за которыми стоят целые истории - от древних племен до природных явлений. Почему производители выбирают такие названия и как они влияют на восприятие машины? Разбираемся в деталях, которые меняют взгляд на привычные модели.Читать далее
-
04.05.2026, 04:25
Alfa Romeo 6C 2028: цифровой спорткар с мотором V6 и вызов Corvette Grand Sport
В мире, где электромобили теряют темп, Alfa Romeo 6C 2028 в цифровом исполнении Giorgi Tedoradze предлагает свежий взгляд на спорткары. Почему именно сейчас интерес к классическим V6 и V8 вновь на пике, и как итальянский бренд может удивить поклонников - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.04.2026, 20:32
Ford Mustang Dark Horse SC: 795 л.с. и ручная сборка мотора Predator V8
Ford Mustang Dark Horse SC выходит на рынок с уникальным сочетанием мощности и технологий. Ручная сборка двигателя, 795 л.с., новые опции и свежий взгляд на спорткары - все это делает модель заметным событием для автолюбителей. Почему новинка вызывает столько обсуждений и как она меняет представление о маслкарах - в нашем материале.Читать далее
-
15.04.2026, 19:45
Почему сравнивать цены на авто в СССР и США по курсу рубля - ошибка
В последние годы соцсети заполонили сравнения стоимости советских и американских автомобилей через официальный курс рубля. Эксперты разобрали, почему такие расчеты вводят в заблуждение, и показали, как на самом деле отличалась доступность машин в СССР и США.Читать далее
-
14.04.2026, 07:41
Ford внедрит систему чтения по губам и распознавания эмоций в кабриолетах
Ford готовит к запуску инновационную систему Enhance Mode, способную распознавать речь по губам и анализировать мимику водителя. Новая технология ориентирована на кабриолеты и обещает изменить привычный подход к управлению автомобилем. Почему это важно для будущего комфорта и безопасности - в нашем материале.Читать далее
-
12.04.2026, 19:19
Mustang Boss 302 возвращается: новая версия с современным V8 и ценой выше оригинала
Revology Cars готовит к выпуску Mustang Boss 302, который сочетает культовый дизайн 1970 года с новейшими технологиями. Модель появится в 2026 году и уже вызвала интерес среди коллекционеров и поклонников маслкаров. Почему этот автомобиль стал событием на рынке и чем удивит будущих владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
20.07.2026, 22:33
Ford Mustang Metalbox: цифровая реинкарнация классики 1964 года с современным дизайном
Виртуальный проект Ford Mustang Metalbox возвращает культовую модель 1964 года в цифровую эпоху, сочетая узнаваемые черты с футуристическими решениями. Такой подход может изменить восприятие классики и задать новые стандарты для ретро-автомобилей сегодня.Читать далее
-
11.06.2026, 07:06
Ford готовит электрический пикап 2028 года: первые детали и особенности конструкции
Ford активно тестирует прототип электрического пикапа на базе Universal EV Platform. Модель обещает стать доступной альтернативой бензиновым и электрическим грузовикам, а также удивить аэродинамикой и просторным салоном. Почему этот проект важен для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 09:57
Редкая Eleanor Mustang 1967 года: сертифицированная легенда с мотором 428 Cobra Jet
На рынке появился сертифицированный Ford Mustang Fastback Eleanor 1967 года с мотором 428 Cobra Jet. Эта машина - не просто реплика, а признанный объект коллекционирования, что делает ее особенно интересной для ценителей редких автомобилей и инвесторов.Читать далее
-
22.05.2026, 10:15
Почему ретродизайн снова в моде: как прошлое меняет современные автомобили
Ретродизайн возвращает культовые черты прошлых моделей в современные авто, сочетая стиль и инновации. Этот тренд набирает обороты, меняя подход производителей и ожидания покупателей. Почему это важно для рынка сегодня - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.05.2026, 20:42
Что скрывают названия автомобилей: неожиданные смыслы популярных моделей
Многие автомобили носят имена, за которыми стоят целые истории - от древних племен до природных явлений. Почему производители выбирают такие названия и как они влияют на восприятие машины? Разбираемся в деталях, которые меняют взгляд на привычные модели.Читать далее
-
04.05.2026, 04:25
Alfa Romeo 6C 2028: цифровой спорткар с мотором V6 и вызов Corvette Grand Sport
В мире, где электромобили теряют темп, Alfa Romeo 6C 2028 в цифровом исполнении Giorgi Tedoradze предлагает свежий взгляд на спорткары. Почему именно сейчас интерес к классическим V6 и V8 вновь на пике, и как итальянский бренд может удивить поклонников - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.04.2026, 20:32
Ford Mustang Dark Horse SC: 795 л.с. и ручная сборка мотора Predator V8
Ford Mustang Dark Horse SC выходит на рынок с уникальным сочетанием мощности и технологий. Ручная сборка двигателя, 795 л.с., новые опции и свежий взгляд на спорткары - все это делает модель заметным событием для автолюбителей. Почему новинка вызывает столько обсуждений и как она меняет представление о маслкарах - в нашем материале.Читать далее
-
15.04.2026, 19:45
Почему сравнивать цены на авто в СССР и США по курсу рубля - ошибка
В последние годы соцсети заполонили сравнения стоимости советских и американских автомобилей через официальный курс рубля. Эксперты разобрали, почему такие расчеты вводят в заблуждение, и показали, как на самом деле отличалась доступность машин в СССР и США.Читать далее
-
14.04.2026, 07:41
Ford внедрит систему чтения по губам и распознавания эмоций в кабриолетах
Ford готовит к запуску инновационную систему Enhance Mode, способную распознавать речь по губам и анализировать мимику водителя. Новая технология ориентирована на кабриолеты и обещает изменить привычный подход к управлению автомобилем. Почему это важно для будущего комфорта и безопасности - в нашем материале.Читать далее
-
12.04.2026, 19:19
Mustang Boss 302 возвращается: новая версия с современным V8 и ценой выше оригинала
Revology Cars готовит к выпуску Mustang Boss 302, который сочетает культовый дизайн 1970 года с новейшими технологиями. Модель появится в 2026 году и уже вызвала интерес среди коллекционеров и поклонников маслкаров. Почему этот автомобиль стал событием на рынке и чем удивит будущих владельцев - разбираемся в деталях.Читать далее