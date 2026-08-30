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Автор: Дмитрий Новиков

30 августа 2026, 20:45

Редкий Ford Mustang 1969 года с оригинальным V8 и реставрацией выставлен на продажу в Иркутске

Редкий Ford Mustang 1969 года с оригинальным V8 и реставрацией выставлен на продажу в Иркутске

Иркутске начались торги за редкий Ford Mustang, как у Джона Уика: продавец просит 26,5 млн рублей

Редкий Ford Mustang 1969 года с оригинальным V8 и реставрацией выставлен на продажу в Иркутске

В Иркутске выставили на продажу полностью восстановленный Ford Mustang 1969 года с оригинальным мотором V8 и механической коробкой передач. Автомобиль прошел тщательную реставрацию в США и оснащен современными доработками, которые редко встречаются на подобных моделях. Цена и состояние машины вызывают интерес у ценителей классики. Что еще скрывает этот экземпляр - разбираемся в деталях.

В Иркутске выставили на продажу полностью восстановленный Ford Mustang 1969 года с оригинальным мотором V8 и механической коробкой передач. Автомобиль прошел тщательную реставрацию в США и оснащен современными доработками, которые редко встречаются на подобных моделях. Цена и состояние машины вызывают интерес у ценителей классики. Что еще скрывает этот экземпляр - разбираемся в деталях.

В Иркутске выставлен на продажу уникальный Ford Mustang 1969 года выпуска, который прошел полную реставрацию в одном из ведущих тюнинг-ателье США. По данным 110km.ru, автомобиль сохранил оригинальный двигатель V8 объемом 5,8 литра (351 кубический дюйм), а также получил ряд технических и визуальных доработок, которые делают его заметным на фоне других классических маслкаров.

Машина оснащена трехступенчатой механической коробкой передач Toploader, задним приводом и оригинальным задним мостом Ford 9'' с дифференциалом повышенного трения. Среди модернизаций - алюминиевые головки блока цилиндров Ford Racing, усиленный гидравлический распредвал Comp, а также четырехкамерный карбюратор Holley. Передние дисковые тормоза Brembo, гидроусилитель руля и кондиционер Vintage Air добавляют комфорта и безопасности при эксплуатации.

Внешний вид Mustang также заслуживает внимания: кузов окрашен в редкий оттенок Silver Jade Metallic, который был доступен только в 1969 году. Автомобиль получил новые 15-дюймовые диски Magnum, шины BFGoodrich, воздухозаборники на капоте и боковых панелях, задний спойлер, двойную выхлопную систему Flowmaster и хромированные бамперы. В салоне - спортивные сиденья GT, черная виниловая отделка, тахометр Ford Racing и оригинальное AM-радио. Все элементы интерьера тщательно восстановлены, включая ковролин и декоративные детали.

Пробег автомобиля составляет всего 2 000 км, причем по территории России машина не эксплуатировалась. Проведены все необходимые проверки, включая запрос по базе Интерпола. Продавец отмечает, что автомобиль может стать не только украшением коллекции, но и отличным подарком или машиной для выходных поездок. Цена - 26,5 млн рублей.

Судя по представленным данным, этот Ford Mustang 1969 года выделяется не только состоянием и редкой комплектацией, но и качеством проведенной реставрации. Для российского рынка такие предложения встречаются крайне редко, что может объяснить высокий интерес со стороны коллекционеров и энтузиастов классических автомобилей.

Упомянутые модели: Ford Mustang
Упомянутые марки: Ford
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