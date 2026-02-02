Владелец отказался от уникального цвета и оставил культовый маслкар под открытым небом — теперь авто ищет нового хозяина

2 февраля 2026, 15:44
Редкий Ford Mustang 1970 года в оригинальном Grabber Orange выставлен на продажу после долгого простоя
Ford Mustang 1970 года с редкой заводской окраской Grabber Orange оказался заброшен и сменил цвет кузова. Машина долгое время стояла без движения, что отразилось на ее состоянии. Сейчас автомобиль выставлен на продажу, и его история вызывает интерес у коллекционеров и поклонников классики.
История этого Ford Mustang 1970 года сразу обращает на себя внимание: автомобиль с редкой заводской окраской Grabber Orange оказался заброшенным и теперь выставлен на продажу. Владелец, по неизвестным причинам, решил, что ярко-оранжевый цвет выглядит нелепо, и перекрасил машину в синий цвет. Однако следы оригинального покрытия все еще оказывают влияние на кузов, что только придает автомобилю уникальность и сохраняет его прошлое.
Машина долгое время стояла под открытым небом, без укрытий и требует ухода. Это не могло не сказаться в ее внешнем виде и техническом состоянии. Краска выцвела, местами облупилась, кузов покрылся ржавчиной. Салон также пострадал от времени и погодных условий: обивка потрескалась, пластик потускнел, а некоторые детали интерьера требуют серьезного восстановления. Несмотря на это, в автомобиле сохранилась большая часть оригинальных элементов, что важно для коллекционеров.
Сейчас Мустанг выставлен на продажу, и его история вызывает интерес у поклонников классических американских маслкаров. Grabber Orange — один из самых редких и узнаваемых цветов для Mustang того времени, и такие экземпляры ценятся на рынке. Даже несмотря на смену цвета и плачевное состояние, автомобиль может стать отличным вариантом для реставрации. Для многих энтузиастов именно такие проекты - это возможность вернуть жизнь легенде автопрома и вложить в нее частичку своей души.
Спрос на классические Mustang в последние годы стабильно растет, особенно на моделях с редкими заводскими опциями и официальным цветоми. Эксперты отмечают, что восстановление подобных автомобилей требует значительных вложений, но итоговая стоимость полностью оправдывает затраченные усилия. В случае с этим Мустангом многое зависит от состояния двигателя и ходовой части, однако даже в нынешнем виде машина способна привлечь внимание коллекционеров.
Судьба этого автомобиля - наглядный пример того, как личные предпочтения владельца могут определять дальнейшую жизнь культовой машины. Решение перекрасить редкий Grabber Orange в синий цвет, а затем оставить Mustang под открытым небом, что привело к утрате части его исторических ценностей, выглядит странным. Тем не менее, автомобиль сохранил свой характер и потенциал для восстановления. Сейчас у него есть шанс найти новую жизнь в руках энтузиаста, который оценит его уникальность и вернет ему свой блеск.
Похожие материалы Форд
-
02.02.2026, 12:20
Необычный гибрид Ford Mustang и F-Series: странный, но притягательный эксперимент
На одном из аукционов появился уникальный автомобиль, сочетающий черты Ford Mustang и F-Series. Эта машина сразу привлекла внимание экспертов и коллекционеров. Почему такие гибриды становятся трендом и что в них особенного - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 05:57
Сняли с хранения и продают редкий Ford Mustang GT 1968 года с оригинальным V8
В Москве появился шанс приобрести подлинный Ford Mustang GT 1968 года с легендарным V8 390. За машину просят 14 млн рублей. Сможет ли этот маслкар стать выгодной инвестицией — разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 13:53
Редкий Ford Mustang с 500 л.с. появился у дилера в России - цена выше 17 млн рублей
В России неожиданно появился новый Ford Mustang с мощностью 500 л.с. и ценником свыше 17 млн рублей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж, и что стоит за столь высокой стоимостью - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 06:42
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 не согласился на продажу ниже 31 500 долларов
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 года отказался продавать свой электрокроссовер за 31 500 долларов, несмотря на неудачную попытку реализовать авто на онлайн-аукционе. Почему современные электромобили теряют в цене и с какими трудностями сталкиваются их владельцы при продаже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 20:30
Редкий Ford Mustang 1966 года после пятилетней реставрации выставлен на продажу
Владелец потратил пять лет на восстановление кабриолета Ford Mustang 1966 года, стремясь создать одновременно шоу-кар и дань уважения версии GT. Несмотря на то, что автомобиль не полностью оригинален, он сохранил дух легендарного «пони-кара» и теперь продается с минимальным пробегом. Чем уникален этот экземпляр и почему он вызывает интерес у ценителей классики - разбираемся в материале.Читать далее
-
26.01.2026, 06:44
Редкий Ford Mustang Bullitt 2019 снова ищет нового владельца
Ford Mustang Bullitt 2019 года с пробегом менее 7000 миль вновь выставлен на продажу. Владелец проехал на нем всего 1600 км за четыре года и снова пытается найти покупателя через дилерский консигнмент. Почему такие автомобили не задерживаются у коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.01.2026, 10:36
Редкий Ford Mustang GT 1967 года найден спустя 35 лет и ждет полного восстановления
В США обнаружили уникальный Ford Mustang GT S-Code 1967 года. Машина сохранила почти все детали и родной двигатель. Это редкая возможность вернуть легенду к жизни. Почему этот проект вызывает ажиотаж среди коллекционеров?Читать далее
-
19.01.2026, 08:31
Редчайший Ford Mustang 1964 года: кабриолет, который сохранился почти в первозданном виде
На аукционе появился уникальный Ford Mustang 1964 года. Кабриолет сохранил почти все оригинальные детали. Состояние вызывает вопросы, но интерес к машине огромен. Не каждый день встречается такой экземпляр. Покупатели спорят: реставрация или музей?Читать далее
-
19.01.2026, 08:02
Ford Mustang Dark Horse SC получил новый облик и стал ближе к легендарному Cobra R
Ford Mustang Dark Horse SC удивил автолюбителей свежим взглядом на классический стиль. Новый двигатель и трековые опции обещают яркие эмоции. Дизайнеры предложили альтернативный облик, вдохновленный Cobra R. Какой вариант выберут фанаты - вопрос открытый.Читать далее
-
17.01.2026, 17:17
Первый Ford Mustang Dark Horse SC выставят на аукцион: цена может шокировать
Ford готовит сенсацию: первый Mustang Dark Horse SC сходит с конвейера и сразу отправляется на аукцион. Эксперты уверены - цена превзойдет все ожидания. Почему этот автомобиль вызывает такой ажиотаж? Узнайте подробности.Читать далее
