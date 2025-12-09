Легендарный Boss 429: почему этот Mustang стоит как квартира в Москве – уникальный экземпляр с историей

Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов

Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.

В автомобильном мире есть машины, которые давно переросли статус просто транспорта. Ford Mustang Boss 429 1969 года – как раз из таких. Его история началась не ради красоты или комфорта, а ради одной цели: создать автомобиль, способный победить на трассах NASCAR. Для этого инженеры Ford взяли обычный Mustang и буквально втиснули в него огромный V8, получивший прозвище «Дробовик» за свою мощь и характерный звук.

Этот мотор был не просто большим – он был настоящим монстром среди двигателей своего времени. Полусферические камеры сгорания, огромный объем и выдающаяся тяга сделали Boss 429 грозой дорог и треков. Но главное – этот двигатель создавался специально, чтобы бросить вызов знаменитому 426 Hemi от конкурентов. В итоге родился автомобиль, который стал легендой среди коллекционеров и поклонников американских маслкаров.

Сегодня на рынке появился один из таких редких экземпляров. Как сообщает autoevolution, на продажу выставлен Mustang Boss 429 1969 года, причем не просто в отличном состоянии, а еще и с запасным оригинальным двигателем. Это предложение сразу привлекло внимание коллекционеров: подобные машины встречаются крайне редко, а наличие второго мотора делает лот по-настоящему уникальным.

Цена вопроса – 410 тысяч долларов. Для большинства это кажется невероятной суммой, но в мире коллекционных автомобилей такие цифры уже давно никого не удивляют. Boss 429 – это не просто Mustang, а символ целой эпохи, когда инженеры не боялись экспериментировать и создавать по-настоящему безумные машины ради победы на треке.

Интересно, что несмотря на всю свою мощь и харизму, Boss 429 никогда не был массовым автомобилем. Его выпускали ограниченным тиражом, и каждая машина проходила особую подготовку. Сегодня такие экземпляры становятся все более ценными, ведь с каждым годом их остается все меньше. А наличие запасного двигателя – это не только приятный бонус, но и гарантия того, что легенда сможет жить еще дольше.

Поклонники американских маслкаров и просто ценители автомобильной истории наверняка оценят этот лот по достоинству. Ведь Boss 429 – это не просто машина, а часть истории автоспорта и символ дерзости инженеров Ford конца 60-х. И, возможно, именно этот экземпляр скоро пополнит чью-то коллекцию, став ее настоящей жемчужиной.