Легендарный Boss 429: почему этот Mustang стоит как квартира в Москве – уникальный экземпляр с историей

9 декабря 2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.
В автомобильном мире есть машины, которые давно переросли статус просто транспорта. Ford Mustang Boss 429 1969 года – как раз из таких. Его история началась не ради красоты или комфорта, а ради одной цели: создать автомобиль, способный победить на трассах NASCAR. Для этого инженеры Ford взяли обычный Mustang и буквально втиснули в него огромный V8, получивший прозвище «Дробовик» за свою мощь и характерный звук.
Этот мотор был не просто большим – он был настоящим монстром среди двигателей своего времени. Полусферические камеры сгорания, огромный объем и выдающаяся тяга сделали Boss 429 грозой дорог и треков. Но главное – этот двигатель создавался специально, чтобы бросить вызов знаменитому 426 Hemi от конкурентов. В итоге родился автомобиль, который стал легендой среди коллекционеров и поклонников американских маслкаров.
Сегодня на рынке появился один из таких редких экземпляров. Как сообщает autoevolution, на продажу выставлен Mustang Boss 429 1969 года, причем не просто в отличном состоянии, а еще и с запасным оригинальным двигателем. Это предложение сразу привлекло внимание коллекционеров: подобные машины встречаются крайне редко, а наличие второго мотора делает лот по-настоящему уникальным.
Цена вопроса – 410 тысяч долларов. Для большинства это кажется невероятной суммой, но в мире коллекционных автомобилей такие цифры уже давно никого не удивляют. Boss 429 – это не просто Mustang, а символ целой эпохи, когда инженеры не боялись экспериментировать и создавать по-настоящему безумные машины ради победы на треке.
Интересно, что несмотря на всю свою мощь и харизму, Boss 429 никогда не был массовым автомобилем. Его выпускали ограниченным тиражом, и каждая машина проходила особую подготовку. Сегодня такие экземпляры становятся все более ценными, ведь с каждым годом их остается все меньше. А наличие запасного двигателя – это не только приятный бонус, но и гарантия того, что легенда сможет жить еще дольше.
Поклонники американских маслкаров и просто ценители автомобильной истории наверняка оценят этот лот по достоинству. Ведь Boss 429 – это не просто машина, а часть истории автоспорта и символ дерзости инженеров Ford конца 60-х. И, возможно, именно этот экземпляр скоро пополнит чью-то коллекцию, став ее настоящей жемчужиной.
Похожие материалы Форд
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
03.12.2025, 20:59
Редкий кабриолет Ford Mustang 1964 года простоял в гараже полвека и ищет нового владельца
В США обнаружили редкий Ford Mustang 1964 года выпуска, который более 50 лет простоял в гараже. Пробег автомобиля всего 25 тысяч миль. Машина нуждается в реставрации и уже выставлена на продажу. Под капотом — легендарный V8 289 с четырьмя камерами. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
01.12.2025, 18:15
Редкий Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года продают почти за цену нового авто
На аукционе появился Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года с пробегом 35 тысяч км. Машина сохранила отличное состояние и оригинальные детали. Владелец купил ее новой за 76 595 долларов. Сейчас ставки почти достигли этой суммы. Интрига – сколько заплатят за культовый маслкар с историей.Читать далее
-
30.11.2025, 20:31
Ford Mustang с тюнингом Pandem и дисками Rohana: агрессивный стиль и новые детали
Яркий Ford Mustang с доработками Pandem и новыми дисками Rohana привлекает внимание. Внешний вид стал еще агрессивнее, а детали напоминают проекты Liberty Walk. Внутри — современные технологии и мощные моторы. Узнайте, чем удивляет этот уникальный маслкар.Читать далее
-
26.11.2025, 15:38
Уникальный Ford Mustang 1969 года с мотором 428 SCJ не продан за 110 тысяч долларов
В 1969 году Ford кардинально изменил подход к выпуску мощных автомобилей. Mustang с мотором 428 Super Cobra Jet стал настоящей легендой. Один из уникальных экземпляров недавно пытались купить за 110 тысяч долларов. Владелец не согласился на такую сумму, интрига вокруг машины только усилилась.Читать далее
-
26.11.2025, 08:28
Редкий Ford Mustang California Special 1968 года в цвете Acapulco Blue выставлен на аукцион
На аукционе появится уникальный Ford Mustang 1968 года. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Его редкая комплектация и история владения делают лот особенно интересным. Эксперты прогнозируют высокую цену. Подробности о машине и ее особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
24.11.2025, 13:59
Последний Cobra Jet: редкий Mustang Mach 1 1973 года сохранил дух эпохи
В начале 70-х Ford сделал ставку на собственные мощные купе. Mach 1 стал символом мощности. Эта машина сохранила оригинальный характер и детали. Почему именно этот Mustang называют капсулой времени? Узнайте, что делает его особенным.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
21.11.2025, 20:36
Виртуальный Ford Mustang GT350 S650: роскошь и ретро в одном образе
Седьмое поколение Ford Mustang не оправдало ожиданий покупателей. Chevrolet Camaro уже не конкурент, а Dodge Charger не вызывает опасений. Виртуальный проект GT350 S650 удивляет сочетанием роскоши и ретро-стиля. Узнайте, каким мог бы стать легендарный спорткар в альтернативной реальности.Читать далее
-
17.11.2025, 21:52
Дилер купил редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage и сразу выставил на аукцион
Редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage 2022 года с минимальным пробегом неожиданно оказался на аукционе. Автомобиль в идеальном состоянии и с уникальными опциями. Интрига вокруг итоговой цены только растет. Покупатели уже делают ставки, а финал близко.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
03.12.2025, 20:59
Редкий кабриолет Ford Mustang 1964 года простоял в гараже полвека и ищет нового владельца
В США обнаружили редкий Ford Mustang 1964 года выпуска, который более 50 лет простоял в гараже. Пробег автомобиля всего 25 тысяч миль. Машина нуждается в реставрации и уже выставлена на продажу. Под капотом — легендарный V8 289 с четырьмя камерами. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
01.12.2025, 18:15
Редкий Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года продают почти за цену нового авто
На аукционе появился Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года с пробегом 35 тысяч км. Машина сохранила отличное состояние и оригинальные детали. Владелец купил ее новой за 76 595 долларов. Сейчас ставки почти достигли этой суммы. Интрига – сколько заплатят за культовый маслкар с историей.Читать далее
-
30.11.2025, 20:31
Ford Mustang с тюнингом Pandem и дисками Rohana: агрессивный стиль и новые детали
Яркий Ford Mustang с доработками Pandem и новыми дисками Rohana привлекает внимание. Внешний вид стал еще агрессивнее, а детали напоминают проекты Liberty Walk. Внутри — современные технологии и мощные моторы. Узнайте, чем удивляет этот уникальный маслкар.Читать далее
-
26.11.2025, 15:38
Уникальный Ford Mustang 1969 года с мотором 428 SCJ не продан за 110 тысяч долларов
В 1969 году Ford кардинально изменил подход к выпуску мощных автомобилей. Mustang с мотором 428 Super Cobra Jet стал настоящей легендой. Один из уникальных экземпляров недавно пытались купить за 110 тысяч долларов. Владелец не согласился на такую сумму, интрига вокруг машины только усилилась.Читать далее
-
26.11.2025, 08:28
Редкий Ford Mustang California Special 1968 года в цвете Acapulco Blue выставлен на аукцион
На аукционе появится уникальный Ford Mustang 1968 года. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Его редкая комплектация и история владения делают лот особенно интересным. Эксперты прогнозируют высокую цену. Подробности о машине и ее особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
24.11.2025, 13:59
Последний Cobra Jet: редкий Mustang Mach 1 1973 года сохранил дух эпохи
В начале 70-х Ford сделал ставку на собственные мощные купе. Mach 1 стал символом мощности. Эта машина сохранила оригинальный характер и детали. Почему именно этот Mustang называют капсулой времени? Узнайте, что делает его особенным.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
21.11.2025, 20:36
Виртуальный Ford Mustang GT350 S650: роскошь и ретро в одном образе
Седьмое поколение Ford Mustang не оправдало ожиданий покупателей. Chevrolet Camaro уже не конкурент, а Dodge Charger не вызывает опасений. Виртуальный проект GT350 S650 удивляет сочетанием роскоши и ретро-стиля. Узнайте, каким мог бы стать легендарный спорткар в альтернативной реальности.Читать далее
-
17.11.2025, 21:52
Дилер купил редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage и сразу выставил на аукцион
Редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage 2022 года с минимальным пробегом неожиданно оказался на аукционе. Автомобиль в идеальном состоянии и с уникальными опциями. Интрига вокруг итоговой цены только растет. Покупатели уже делают ставки, а финал близко.Читать далее
- 5 990 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 4 750 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 1 950 000 РFord Mustang 2015 в Москве
- 2 460 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 3 000 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 4 479 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 4 850 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 3 150 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 2 050 000 РFord Mustang 2016 в Москве
- 6 500 000 РFord Mustang 2011 в Москве