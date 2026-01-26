Что грозит редким маслкарам с малым пробегом: почему коллекционные Mustang Bullitt не задерживаются в одних руках

Редкий Ford Mustang Bullitt 2019 снова ищет нового владельца

Ford Mustang Bullitt 2019 года с пробегом менее 7000 миль вновь выставлен на продажу. Владелец проехал на нем всего 1600 км за четыре года и снова пытается найти покупателя через дилерский консигнмент. Почему такие автомобили не задерживаются у коллекционеров - разбираемся в деталях.

Ford Mustang Bullitt 2019 года - автомобиль, который нечасто встретишь на дорогах. Эта версия, выпущенная ограниченным тиражом, вновь оказалась в центре внимания: очередной владелец пытается расстаться с ней, проехав на маслкаре всего около 1600 километров за несколько лет.

Выпущенный в количестве 5225 экземпляров за 2019 год, Mustang Bullitt стал своеобразным символом для поклонников классических американских купе. Под капотом - атмосферный 5,0-литровый V8 Coyote, выдающий 480 лошадиных сил и 569 Нм крутящего момента. Такой мотор позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,4 секунды, проходить четверть мили за 12,9 секунды и достигать максимальных 262 км/ч. Вся эта мощь передается на задние колеса через шестиступенчатую «механику» - именно так, как любят настоящие фанаты марки.

Большинство Bullitt окрашены в глубокий темно-зеленый цвет Dark Highland Green, который стал визитной карточкой модели. Внутри - черная кожа, а для защиты лакокрасочного покрытия предыдущий владелец нанес пленку PPF на уязвимые элементы кузова. Интересно, что с задней панели был снят фирменный шильдик Bullitt - возможно, в попытке сделать автомобиль еще более лаконичным.

Оснащение у этой версии впечатляет: аудиосистема Bang & Olufsen, навигация с голосовым управлением, камера заднего вида и парктроники. Водитель и пассажир могут наслаждаться подогревом, вентиляцией и электрорегулировками кресел. За рулем - цифровая приборная панель на 12 дюймов, а сам руль обтянут кожей и оснащен подогревом.

Техническая часть тоже не подкачала: 20-дюймовые диски Shelby Performance с шинами Michelin, активная подвеска MagneRide с обновленным ПО, тормоза Brembo, а также пружины и стабилизаторы Ford Performance. Все это делает Bullitt не только коллекционным, но и по-настоящему драйверским автомобилем.

Судьба этого экземпляра складывается непросто. С 2022 года он находился у нынешнего владельца, который за это время добавил к одометру всего тысячу миль. Попытка продать машину через онлайн-аукцион летом 2025 года успехом не увенчалась - автомобиль остался в гараже. Теперь Bullitt выставлен на продажу через дилерский консигнмент, с чистой историей Carfax и «чистым» титулом штата Вашингтон.

На момент публикации пробег составляет 6950 миль, а текущая ставка на аукционе - 36 250 долларов, при том что изначально автомобиль стоил 51 760 долларов. За шесть лет сменилось несколько владельцев, но ни один из них так и не стал для Bullitt «тем самым» хозяином. Почему так происходит? Возможно, дело в том, что подобные машины часто покупают не для езды, а для коллекции - и спустя пару лет интерес к ним угасает. Или же владельцы не готовы мириться с особенностями эксплуатации мощного маслкара в современных условиях.

В любом случае, Ford Mustang Bullitt 2019 года продолжает искать своего человека. И, возможно, именно сейчас у него есть шанс обрести того, кто оценит его по достоинству - не только как инвестицию, но и как автомобиль для души.

