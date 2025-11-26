Уникальный Mustang с редкой комплектацией ищет нового владельца – сколько за него дадут?

26 ноября 2025, 08:28
Редкий Ford Mustang California Special 1968 года в цвете Acapulco Blue выставлен на аукцион
На аукционе появится уникальный Ford Mustang 1968 года. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Его редкая комплектация и история владения делают лот особенно интересным. Эксперты прогнозируют высокую цену. Подробности о машине и ее особенностях – в нашем материале.
В 1968 году на американском рынке появился особый вариант легендарного Ford Mustang – California Special, или GT/CS. Эта версия создавалась специально для западного побережья США и отличалась уникальными деталями, вдохновленными Shelby Mustang. Внешне автомобиль выделялся оригинальными задними фонарями от Thunderbird, противотуманными фарами, капотными шпильками, эксклюзивной крышкой бензобака, боковыми воздухозаборниками и спойлером на крышке багажника. На кузове красовались фирменные полосы и шильдики «California Special».
В отличие от стандартных Mustang, California Special выпускался ограниченным тиражом – всего 4118 экземпляров, из которых 251 были отправлены в Денвер под названием High Country Special. Таким образом, на всю Америку пришлось лишь 3867 машин в этой комплектации, что составляет всего 1,2% от общего объема производства Mustang 1968 года. Несмотря на то, что модель не считается ультра-редкой, сегодня она пользуется большим спросом среди коллекционеров и ценителей классики.
Один из самых ярких представителей этой серии – купе в цвете Acapulco Blue с белыми полосами и синим интерьером. Такой вариант встречается крайне редко, и, по оценкам специалистов, подобных сочетаний было выпущено менее сотни. Автомобиль сохранился в отличном состоянии: кузов и салон выглядят свежо, а двигатель не имеет следов коррозии или износа. Под капотом установлен оригинальный V8 объемом 4,7 литра (289 кубических дюймов) мощностью 195 л.с., работающий в паре с трехступенчатым автоматом. Пробег составляет всего 56 тысяч миль, что для машины такого возраста – настоящая удача.
Семья нынешнего владельца приобрела этот Mustang еще в конце 1980-х и бережно хранила его более 36 лет. За это время автомобиль, вероятно, прошел реставрацию, но сохранил все оригинальные детали и заводские опции. Сейчас уникальное купе готовится к продаже на аукционе Mecum в Канзас-Сити, который состоится 6 декабря 2025 года. Эксперты уверены: столь редкий и ухоженный экземпляр способен уйти с молотка за сумму свыше 50 тысяч долларов. Для коллекционеров и поклонников американской классики это шанс приобрести по-настоящему особенный автомобиль с интересной историей и редкой комплектацией.
