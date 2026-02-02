В Москве выставили на продажу мощный Ford Mustang: почти как у Джона Уика - он ваш за 14 миллионов

2 февраля 2026, 05:57
Сняли с хранения и продают редкий Ford Mustang GT 1968 года с оригинальным V8
Сняли с хранения и продают редкий Ford Mustang GT 1968 года с оригинальным V8
В Москве появился шанс приобрести подлинный Ford Mustang GT 1968 года с легендарным V8 390. За машину просят 14 млн рублей. Сможет ли этот маслкар стать выгодной инвестицией — разбираемся в деталях.
На российском рынке крайне редко появляются по-настоящему уникальные предложения для коллекционеров и инвесторов. Сейчас в Москве выставлен на продажу Ford Mustang GT 1968 года — автомобиль, который не просто символ эпохи маслкаров, а еще и редкий экземпляр с оригинальным мотором V8 390, так называемым «S-code». Для ценителей американской классики это событие, способное изменить представление о доступности культовых машин в России. А для поклонников киноэпопеи про Джона Уика — шанс приобщиться к киноклассике. Правда у Джона была еще более эксклюзивная версия Mustang Boss 429 с 7,0-литровым мотором на 375 сил.
Главная особенность выставленного на продажу Mustang — его подлинность. Машина ввезена в страну официально, имеет действующий электронный ПТС и полностью прозрачную юридическую историю. VIN-код подтвержден, а идентификационная карта раритетного транспортного средства оформлена по всем правилам. Это не просто очередной импортированный автомобиль, а коллекционный актив с подтвержденным статусом и потенциалом роста стоимости на мировом рынке.
Однако есть нюанс: 6,4-литровый двигатель S-code (390 л.с.) требует капитального ремонта. По оценкам специалистов, восстановление обойдется до 1 миллиона рублей, что для подобного класса техники вполне ожидаемо. Продавец предлагает вариант — если ремонт будет выполнен в их мастерской, стоимость автомобиля снизится. Такой подход открывает возможности для тех, кто готов вложиться в реставрацию и получить в итоге не только удовольствие от обладания легендой, но и потенциальную прибыль при последующей продаже.
Этот Mustang адресован сразу нескольким категориям покупателей. Во-первых, инвесторам, которые ищут прозрачные активы с понятной историей и возможностью легального оформления. Во-вторых, коллекционерам, для которых важна аутентичность и оригинальность каждого узла. В-третьих, энтузиастам, готовым вложить средства в восстановление.
На фоне роста интереса к классическим маслкарам и ограниченного предложения на российском рынке, подобные экземпляры становятся все более востребованными. Этот Ford Mustang GT 1968 года с оригинальным V8 390 — часть истории, которую теперь можно приобрести без лишних сложностей с легализацией и регистрацией. Для многих это шанс стать владельцем настоящей легенды, не выезжая за пределы страны.
Похожие материалы Форд
-
30.01.2026, 13:53
Редкий Ford Mustang с 500 л.с. появился у дилера в России - цена выше 17 млн рублей
В России неожиданно появился новый Ford Mustang с мощностью 500 л.с. и ценником свыше 17 млн рублей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж, и что стоит за столь высокой стоимостью - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 06:42
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 не согласился на продажу ниже 31 500 долларов
Владелец Ford Mustang Mach-E 2023 года отказался продавать свой электрокроссовер за 31 500 долларов, несмотря на неудачную попытку реализовать авто на онлайн-аукционе. Почему современные электромобили теряют в цене и с какими трудностями сталкиваются их владельцы при продаже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.01.2026, 20:30
Редкий Ford Mustang 1966 года после пятилетней реставрации выставлен на продажу
Владелец потратил пять лет на восстановление кабриолета Ford Mustang 1966 года, стремясь создать одновременно шоу-кар и дань уважения версии GT. Несмотря на то, что автомобиль не полностью оригинален, он сохранил дух легендарного «пони-кара» и теперь продается с минимальным пробегом. Чем уникален этот экземпляр и почему он вызывает интерес у ценителей классики - разбираемся в материале.Читать далее
-
26.01.2026, 06:44
Редкий Ford Mustang Bullitt 2019 снова ищет нового владельца
Ford Mustang Bullitt 2019 года с пробегом менее 7000 миль вновь выставлен на продажу. Владелец проехал на нем всего 1600 км за четыре года и снова пытается найти покупателя через дилерский консигнмент. Почему такие автомобили не задерживаются у коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.01.2026, 10:36
Редкий Ford Mustang GT 1967 года найден спустя 35 лет и ждет полного восстановления
В США обнаружили уникальный Ford Mustang GT S-Code 1967 года. Машина сохранила почти все детали и родной двигатель. Это редкая возможность вернуть легенду к жизни. Почему этот проект вызывает ажиотаж среди коллекционеров?Читать далее
-
19.01.2026, 08:31
Редчайший Ford Mustang 1964 года: кабриолет, который сохранился почти в первозданном виде
На аукционе появился уникальный Ford Mustang 1964 года. Кабриолет сохранил почти все оригинальные детали. Состояние вызывает вопросы, но интерес к машине огромен. Не каждый день встречается такой экземпляр. Покупатели спорят: реставрация или музей?Читать далее
-
19.01.2026, 08:02
Ford Mustang Dark Horse SC получил новый облик и стал ближе к легендарному Cobra R
Ford Mustang Dark Horse SC удивил автолюбителей свежим взглядом на классический стиль. Новый двигатель и трековые опции обещают яркие эмоции. Дизайнеры предложили альтернативный облик, вдохновленный Cobra R. Какой вариант выберут фанаты - вопрос открытый.Читать далее
-
17.01.2026, 17:17
Первый Ford Mustang Dark Horse SC выставят на аукцион: цена может шокировать
Ford готовит сенсацию: первый Mustang Dark Horse SC сходит с конвейера и сразу отправляется на аукцион. Эксперты уверены - цена превзойдет все ожидания. Почему этот автомобиль вызывает такой ажиотаж? Узнайте подробности.Читать далее
-
02.01.2026, 06:12
Ford не справляется с ажиотажем: производство Mustang GTD не поспевает за спросом
Mustang GTD вызвал бурю эмоций у поклонников. Цена в десять раз выше обычной версии. Но очередь только растет. Ford не успевает выпускать машины. Спрос оказался неожиданно высоким. Что происходит с легендарным маслкаром?Читать далее
-
25.12.2025, 14:02
В сети показали цифровой концепт Ford Mustang 2026 с дерзким дизайном и намеком на спорт
В интернете появился эффектный рендер Ford Mustang 2026. Дизайн вдохновлен прошлым поколением. Внешность получилась агрессивной и спортивной. Концепт вызвал бурное обсуждение среди поклонников. Ожидания от возможных характеристик только подогревают интерес.Читать далее
