В Москве выставили на продажу мощный Ford Mustang: почти как у Джона Уика - он ваш за 14 миллионов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 05:57

В Москве появился шанс приобрести подлинный Ford Mustang GT 1968 года с легендарным V8 390. За машину просят 14 млн рублей. Сможет ли этот маслкар стать выгодной инвестицией — разбираемся в деталях.

В Москве появился шанс приобрести подлинный Ford Mustang GT 1968 года с легендарным V8 390. За машину просят 14 млн рублей. Сможет ли этот маслкар стать выгодной инвестицией — разбираемся в деталях.

На российском рынке крайне редко появляются по-настоящему уникальные предложения для коллекционеров и инвесторов. Сейчас в Москве выставлен на продажу Ford Mustang GT 1968 года — автомобиль, который не просто символ эпохи маслкаров, а еще и редкий экземпляр с оригинальным мотором V8 390, так называемым «S-code». Для ценителей американской классики это событие, способное изменить представление о доступности культовых машин в России. А для поклонников киноэпопеи про Джона Уика — шанс приобщиться к киноклассике. Правда у Джона была еще более эксклюзивная версия Mustang Boss 429 с 7,0-литровым мотором на 375 сил.

Главная особенность выставленного на продажу Mustang — его подлинность. Машина ввезена в страну официально, имеет действующий электронный ПТС и полностью прозрачную юридическую историю. VIN-код подтвержден, а идентификационная карта раритетного транспортного средства оформлена по всем правилам. Это не просто очередной импортированный автомобиль, а коллекционный актив с подтвержденным статусом и потенциалом роста стоимости на мировом рынке.

Фото: drom.ru

Однако есть нюанс: 6,4-литровый двигатель S-code (390 л.с.) требует капитального ремонта. По оценкам специалистов, восстановление обойдется до 1 миллиона рублей, что для подобного класса техники вполне ожидаемо. Продавец предлагает вариант — если ремонт будет выполнен в их мастерской, стоимость автомобиля снизится. Такой подход открывает возможности для тех, кто готов вложиться в реставрацию и получить в итоге не только удовольствие от обладания легендой, но и потенциальную прибыль при последующей продаже.

Этот Mustang адресован сразу нескольким категориям покупателей. Во-первых, инвесторам, которые ищут прозрачные активы с понятной историей и возможностью легального оформления. Во-вторых, коллекционерам, для которых важна аутентичность и оригинальность каждого узла. В-третьих, энтузиастам, готовым вложить средства в восстановление. 

На фоне роста интереса к классическим маслкарам и ограниченного предложения на российском рынке, подобные экземпляры становятся все более востребованными. Этот Ford Mustang GT 1968 года с оригинальным V8 390 — часть истории, которую теперь можно приобрести без лишних сложностей с легализацией и регистрацией. Для многих это шанс стать владельцем настоящей легенды, не выезжая за пределы страны.

