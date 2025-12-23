Уникальный Mustang California Special из 1968 года ждал реставрации более десяти лет – что скрывает находка

23 декабря 2025, 07:37
Редкий Ford Mustang GT/CS 1968 года найден спустя 12 лет после смерти владельца
В Калифорнии обнаружен подлинный Mustang GT/CS 1968 года. Машина простояла без движения с 2013 года. Владелец не успел завершить реставрацию. Автомобиль сохранил оригинальные детали и ждет нового хозяина. Интерес к лоту огромный, но судьба раритета пока не решена.
В Калифорнии на одной из распродаж имущества всплыл настоящий раритет - оригинальный Ford Mustang GT/CS 1968 года выпуска, известный как California Special. Этот автомобиль простоял без движения с 2013 года, когда его владелец ушел из жизни, и с тех пор никто не решался взяться за его восстановление. Теперь у уникального купе появился шанс обрести новую жизнь.
California Special - это особая версия Mustang, которую выпускали всего полгода, с февраля по август 1968 года. Всего было собрано чуть больше четырех тысяч таких машин, и каждая из них сегодня на вес золота. Отличить подлинник можно по множеству признаков: дата выпуска, завод в Сан-Хосе, специальная маркировка на табличке двери и, конечно, уникальные элементы внешности, вдохновленные Shelby.
Экземпляр, выставленный на продажу, полностью соответствует всем этим критериям. На табличке значится апрель 1968 года, а код DSO 71 указывает на Лос-Анджелес - именно там собирали настоящие California Special. Кузов - только хардтоп, никаких фастбэков или кабриолетов. Внешне автомобиль выделяется стеклопластиковым спойлером, черной решеткой радиатора, прямоугольными противотуманками и декоративными воздухозаборниками на задних крыльях. Все эти детали на месте, что подтверждает подлинность находки.
Состояние машины для своего возраста впечатляет. Владелец начал реставрацию, снял старую краску, но так и не довел дело до конца. Металл сохранился хорошо, заводские панели и полы остались нетронутыми. Вместе с автомобилем идет внушительный набор оригинальных запчастей, которые пригодятся при восстановлении. Для коллекционеров важно сохранить максимальную аутентичность, и этот Mustang дает такую возможность.
Под капотом установлен оригинальный двигатель V8 объемом 289 кубических дюймов. Несмотря на то, что некоторые мечтают о более мощных версиях, именно этот мотор был одним из самых популярных для California Special. Он работает, но автомобиль требует полной технической ревизии и не готов к выезду на дорогу. Эксперты советуют не менять двигатель ради сохранения исторической ценности машины.
Стоимость раритета составляет 19 500 долларов (1,5 млн рублей). Интерес к лоту огромный - более сотни человек следят за аукционом. Желающим советуют не медлить: такие экземпляры долго не задерживаются на рынке. Mustang находится в Коста-Месе, и для его транспортировки потребуется эвакуатор, ведь проект еще далек от завершения.
Как сообщает eBay, этот Mustang - редкая возможность для энтузиастов и коллекционеров прикоснуться к настоящей истории американского автопрома. Остается только дождаться, кто решится вернуть легенду на дорогу.
