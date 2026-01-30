На продажу выставлен мощный Ford Mustang: 500 сил и 3,7 секундыдо сотни. Сколько он стоит?

Редкий Ford Mustang с 500 л.с. появился у дилера в России - цена выше 17 млн рублей

В России неожиданно появился новый Ford Mustang с мощностью 500 л.с. и ценником свыше 17 млн рублей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж, и что стоит за столь высокой стоимостью - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота на рынке.

Появление нового Ford Mustang с 500-сильным мотором в продаже на российском рынке стало настоящей сенсацией для автолюбителей. В условиях, когда новые американские маслкары практически исчезли из официальных шоу-румов, этот экземпляр стал редкой возможностью для поклонников мощных автомобилей. Неожиданная новость о наличии такого автомобиля в одном из дилерских центров крупного холдинга сразу вызвала волну обсуждений среди экспертов и энтузиастов.

По информации Autonews, речь идет о топовой версии Mustang, оснащенной 5-литровым атмосферным двигателем, выдающим ровно 500 лошадиных сил. Такой мотор позволяет разогнать автомобиль до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч. Для российского рынка, где подобные характеристики встречаются крайне редко, это действительно уникальное предложение.

Особый интерес вызывает цена - более 17 миллионов рублей. Для сравнения, еще несколько лет назад подобные автомобили стоили в разы дешевле, но сейчас, на фоне ограниченного импорта и отсутствия официальных поставок, стоимость эксклюзивных моделей взлетела до небес. Представители дилерского центра отмечают, что аналогичных предложений на рынке новых автомобилей сейчас попросту нет. Это подтверждается и отсутствием объявлений о продаже новых Mustang на популярных классифайдах.

Фото: Ford

Эксперты связывают столь высокую стоимость не только с уникальностью автомобиля, но и с изменившейся ситуацией на рынке. После ухода большинства западных брендов и сокращения поставок, редкие экземпляры становятся объектом охоты для коллекционеров и ценителей. В результате, даже такие автомобили, как Ford Mustang, которые раньше считались относительно доступными, теперь превращаются в предмет роскоши.

Появление этого Mustang в продаже - не просто новость о дорогой машине. Это отражение новых реалий российского авторынка, где эксклюзивность и редкость выходят на первый план. Для многих автолюбителей это сигнал: если хочется что-то по-настоящему особенное, придется заплатить немалую сумму. И, судя по всему, спрос на такие предложения будет только расти.