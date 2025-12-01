Почему этот Shelby GT350R с пробегом стоит почти как новый – уникальный шанс или переоценка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

1 декабря 2025, 18:15

Редкий Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года продают почти за цену нового авто

На аукционе появился Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года с пробегом 35 тысяч км. Машина сохранила отличное состояние и оригинальные детали. Владелец купил ее новой за 76 595 долларов. Сейчас ставки почти достигли этой суммы. Интрига – сколько заплатят за культовый маслкар с историей.

На одном из американских аукционов выставлен на продажу Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года выпуска, что сразу привлекло внимание поклонников маслкаров. Этот автомобиль был куплен новым в 2020 году, и за пять лет эксплуатации его пробег составил около 22 тысяч миль, что эквивалентно примерно 35,5 тысячи километров. Владелец решил расстаться с машиной, и сейчас за нее уже предложена сумма, практически равная первоначальной стоимости.

Последнее техническое обслуживание проводилось три месяца назад, когда одометр заказал 21 435 миль. Годом ранее были заменены масло и фильтр, а также проведена ротация шин. Однако будущему владельцу стоит задуматься о замене резины: на автомобиле стоят покрышки с маркировкой 2020 года. Из других недостатков отмечаются лишь небольшие сколы на кузове и лобовом стекле, а также потертости на боковой опоре водительского сиденья.

В комплект с автомобилем входят заводские сиденья, чехол, два переключателя, сервисная документация, отчеты по анализу масла и руководство пользователя. Shelby GT350R оснащен пакетом Equipment Group 920A, который включает карбоновое антикрыло, регулируемые опоры стоек, 19-дюймовые карбоновые диски и специальный пакет R. Также здесь установлены тормозные суппорты Brembo, адаптированная подвеска MagneRide, пакет GT350 Heritage с синими полосами, камера заднего вида и спортивные сиденья Recaro. В салоне — черная отделка Ebony, а снаружи — классический светильник Wimbledon White.

Главная гордость Шелби — атмосферный двигатель Voodoo V8 объемом 5,2 литра, выдающий 526 лошадиных сил и 582 Нм крутящего момента. Вся сила передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, что делает вождение особенно захватывающим.

Первый владелец заплатил за этот автомобиль 76 595 долларов, и, как показывает настоящий аукцион, вложение оказалось весьма удачным. На момент публикации максимальная ставка достигла 76 500 долларов. Не исключено, что итоговая цена превысит первоначальную стоимость, ведь интерес к редким и хорошо сохранившимся Shelby GT350R только растет. Останется ли этот маслкар в руках нынешнего ценителя или уйдет к новому владельцу за рекордную сумму — покажет финал аукциона.

Упомянутые модели: Ford Mustang
Упомянутые марки: Ford
