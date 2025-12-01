Почему этот Shelby GT350R с пробегом стоит почти как новый – уникальный шанс или переоценка

1 декабря 2025, 18:15
Редкий Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года продают почти за цену нового авто
Редкий Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года продают почти за цену нового авто
На аукционе появился Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года с пробегом 35 тысяч км. Машина сохранила отличное состояние и оригинальные детали. Владелец купил ее новой за 76 595 долларов. Сейчас ставки почти достигли этой суммы. Интрига – сколько заплатят за культовый маслкар с историей.
На одном из американских аукционов выставлен на продажу Ford Mustang Shelby GT350R 2020 года выпуска, что сразу привлекло внимание поклонников маслкаров. Этот автомобиль был куплен новым в 2020 году, и за пять лет эксплуатации его пробег составил около 22 тысяч миль, что эквивалентно примерно 35,5 тысячи километров. Владелец решил расстаться с машиной, и сейчас за нее уже предложена сумма, практически равная первоначальной стоимости.
Последнее техническое обслуживание проводилось три месяца назад, когда одометр заказал 21 435 миль. Годом ранее были заменены масло и фильтр, а также проведена ротация шин. Однако будущему владельцу стоит задуматься о замене резины: на автомобиле стоят покрышки с маркировкой 2020 года. Из других недостатков отмечаются лишь небольшие сколы на кузове и лобовом стекле, а также потертости на боковой опоре водительского сиденья.
В комплект с автомобилем входят заводские сиденья, чехол, два переключателя, сервисная документация, отчеты по анализу масла и руководство пользователя. Shelby GT350R оснащен пакетом Equipment Group 920A, который включает карбоновое антикрыло, регулируемые опоры стоек, 19-дюймовые карбоновые диски и специальный пакет R. Также здесь установлены тормозные суппорты Brembo, адаптированная подвеска MagneRide, пакет GT350 Heritage с синими полосами, камера заднего вида и спортивные сиденья Recaro. В салоне — черная отделка Ebony, а снаружи — классический светильник Wimbledon White.
Главная гордость Шелби — атмосферный двигатель Voodoo V8 объемом 5,2 литра, выдающий 526 лошадиных сил и 582 Нм крутящего момента. Вся сила передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, что делает вождение особенно захватывающим.
Первый владелец заплатил за этот автомобиль 76 595 долларов, и, как показывает настоящий аукцион, вложение оказалось весьма удачным. На момент публикации максимальная ставка достигла 76 500 долларов. Не исключено, что итоговая цена превысит первоначальную стоимость, ведь интерес к редким и хорошо сохранившимся Shelby GT350R только растет. Останется ли этот маслкар в руках нынешнего ценителя или уйдет к новому владельцу за рекордную сумму — покажет финал аукциона.
Похожие материалы Форд
-
30.11.2025, 20:31
Ford Mustang с тюнингом Pandem и дисками Rohana: агрессивный стиль и новые детали
Яркий Ford Mustang с доработками Pandem и новыми дисками Rohana привлекает внимание. Внешний вид стал еще агрессивнее, а детали напоминают проекты Liberty Walk. Внутри — современные технологии и мощные моторы. Узнайте, чем удивляет этот уникальный маслкар.Читать далее
-
26.11.2025, 15:38
Уникальный Ford Mustang 1969 года с мотором 428 SCJ не продан за 110 тысяч долларов
В 1969 году Ford кардинально изменил подход к выпуску мощных автомобилей. Mustang с мотором 428 Super Cobra Jet стал настоящей легендой. Один из уникальных экземпляров недавно пытались купить за 110 тысяч долларов. Владелец не согласился на такую сумму, интрига вокруг машины только усилилась.Читать далее
-
26.11.2025, 08:28
Редкий Ford Mustang California Special 1968 года в цвете Acapulco Blue выставлен на аукцион
На аукционе появится уникальный Ford Mustang 1968 года. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Его редкая комплектация и история владения делают лот особенно интересным. Эксперты прогнозируют высокую цену. Подробности о машине и ее особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
24.11.2025, 13:59
Последний Cobra Jet: редкий Mustang Mach 1 1973 года сохранил дух эпохи
В начале 70-х Ford сделал ставку на собственные мощные купе. Mach 1 стал символом мощности. Эта машина сохранила оригинальный характер и детали. Почему именно этот Mustang называют капсулой времени? Узнайте, что делает его особенным.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
21.11.2025, 20:36
Виртуальный Ford Mustang GT350 S650: роскошь и ретро в одном образе
Седьмое поколение Ford Mustang не оправдало ожиданий покупателей. Chevrolet Camaro уже не конкурент, а Dodge Charger не вызывает опасений. Виртуальный проект GT350 S650 удивляет сочетанием роскоши и ретро-стиля. Узнайте, каким мог бы стать легендарный спорткар в альтернативной реальности.Читать далее
-
17.11.2025, 21:52
Дилер купил редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage и сразу выставил на аукцион
Редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage 2022 года с минимальным пробегом неожиданно оказался на аукционе. Автомобиль в идеальном состоянии и с уникальными опциями. Интрига вокруг итоговой цены только растет. Покупатели уже делают ставки, а финал близко.Читать далее
-
17.11.2025, 08:36
Уникальный Ford Mustang 1969 с мотором 429: автомобиль, который так и не появился
В конце 60-х Ford создал мотор, который стал символом мощности. Но одна из самых ярких версий Mustang так и не увидела свет. Почему компания не рискнула воплотить мечту в реальность? В материале раскрываются детали уникального проекта и его судьба.Читать далее
-
06.11.2025, 18:17
Cadillac CT5-V Blackwing, Lamborghini Huracan и Mustang устроили гонку на грани риска
Три мощных автомобиля встретились на трассе для захватывающей гонки. Cadillac, Lamborghini и Mustang показали, на что способны. Один из участников не справился с управлением на огромной скорости. Итоги заезда удивили даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.11.2025, 09:48
Механик спустя 30 лет вновь встретил уникальный Ford Mustang GT 390 1968 года
В 2025 году механик неожиданно обнаружил легендарный Ford Mustang GT 390, с которым работал еще 30 лет назад. Эта машина стала символом целой эпохи и мечтой для многих поколений. Почему именно этот автомобиль вызывает столько эмоций? История возвращения культового маслкара удивляет и интригует.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
30.11.2025, 20:31
Ford Mustang с тюнингом Pandem и дисками Rohana: агрессивный стиль и новые детали
Яркий Ford Mustang с доработками Pandem и новыми дисками Rohana привлекает внимание. Внешний вид стал еще агрессивнее, а детали напоминают проекты Liberty Walk. Внутри — современные технологии и мощные моторы. Узнайте, чем удивляет этот уникальный маслкар.Читать далее
-
26.11.2025, 15:38
Уникальный Ford Mustang 1969 года с мотором 428 SCJ не продан за 110 тысяч долларов
В 1969 году Ford кардинально изменил подход к выпуску мощных автомобилей. Mustang с мотором 428 Super Cobra Jet стал настоящей легендой. Один из уникальных экземпляров недавно пытались купить за 110 тысяч долларов. Владелец не согласился на такую сумму, интрига вокруг машины только усилилась.Читать далее
-
26.11.2025, 08:28
Редкий Ford Mustang California Special 1968 года в цвете Acapulco Blue выставлен на аукцион
На аукционе появится уникальный Ford Mustang 1968 года. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Его редкая комплектация и история владения делают лот особенно интересным. Эксперты прогнозируют высокую цену. Подробности о машине и ее особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
24.11.2025, 13:59
Последний Cobra Jet: редкий Mustang Mach 1 1973 года сохранил дух эпохи
В начале 70-х Ford сделал ставку на собственные мощные купе. Mach 1 стал символом мощности. Эта машина сохранила оригинальный характер и детали. Почему именно этот Mustang называют капсулой времени? Узнайте, что делает его особенным.Читать далее
-
22.11.2025, 13:45
Почему Ford Mustang Boss 429 не оправдал ожиданий фанатов маслкаров
Ford Mustang Boss 429 часто называют иконой среди маслкаров. Но так ли он хорош, как принято считать? В материале разбираемся, почему этот автомобиль не стал эталоном мощности и скорости. Узнайте, что скрывается за его легендарным статусом и почему многие эксперты считают его переоцененным.Читать далее
-
21.11.2025, 20:36
Виртуальный Ford Mustang GT350 S650: роскошь и ретро в одном образе
Седьмое поколение Ford Mustang не оправдало ожиданий покупателей. Chevrolet Camaro уже не конкурент, а Dodge Charger не вызывает опасений. Виртуальный проект GT350 S650 удивляет сочетанием роскоши и ретро-стиля. Узнайте, каким мог бы стать легендарный спорткар в альтернативной реальности.Читать далее
-
17.11.2025, 21:52
Дилер купил редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage и сразу выставил на аукцион
Редкий Ford Mustang Shelby GT500 Heritage 2022 года с минимальным пробегом неожиданно оказался на аукционе. Автомобиль в идеальном состоянии и с уникальными опциями. Интрига вокруг итоговой цены только растет. Покупатели уже делают ставки, а финал близко.Читать далее
-
17.11.2025, 08:36
Уникальный Ford Mustang 1969 с мотором 429: автомобиль, который так и не появился
В конце 60-х Ford создал мотор, который стал символом мощности. Но одна из самых ярких версий Mustang так и не увидела свет. Почему компания не рискнула воплотить мечту в реальность? В материале раскрываются детали уникального проекта и его судьба.Читать далее
-
06.11.2025, 18:17
Cadillac CT5-V Blackwing, Lamborghini Huracan и Mustang устроили гонку на грани риска
Три мощных автомобиля встретились на трассе для захватывающей гонки. Cadillac, Lamborghini и Mustang показали, на что способны. Один из участников не справился с управлением на огромной скорости. Итоги заезда удивили даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.11.2025, 09:48
Механик спустя 30 лет вновь встретил уникальный Ford Mustang GT 390 1968 года
В 2025 году механик неожиданно обнаружил легендарный Ford Mustang GT 390, с которым работал еще 30 лет назад. Эта машина стала символом целой эпохи и мечтой для многих поколений. Почему именно этот автомобиль вызывает столько эмоций? История возвращения культового маслкара удивляет и интригует.Читать далее
- 5 990 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 4 750 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 1 950 000 РFord Mustang 2015 в Москве
- 2 460 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 3 000 000 РFord Mustang 2018 в Москве
- 4 479 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 4 850 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 3 150 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 2 050 000 РFord Mustang 2016 в Москве
- 6 500 000 РFord Mustang 2011 в Москве